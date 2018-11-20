О либерально-рыночной школьной математике

Случайно наткнулся на один сайт, где детям решают домашние задания по математике.Наверно, я сильно отстал от жизни. Ибо увиденное меня буквально повергло в шок.Нет, я понимаю, что с точки зрения властей являюсь представителем нехорошей советской эпохи. В школах которой была отнюдь не либерально-демократическая математика.Видимо поэтому, из-за собственной эпохальной педагогической отсталости, сегодня я неспособен осознать величие новых методов и стилей преподавания математики.Мне странно видеть, когда выражение под названием „сумма” называют последовательностью. Непонятно также, почему после точки новое предложение начинается с маленькой буквы, а между словами не делается пробел.Но самый настоящий шок, безусловно, испытан при виде длинного „равенства”, в котором последовательно 2 приравнивается к 4, затем к 7 и так далее вплоть до 22.

**

***

Получается, что либеральная арифметика построена на своей, особой аксиоматике? Допускающей признание истинным выражения типа 2 = 22 =7???И ведь людям это нравится – посмотрите, сколько уже лайков…Зато качество помещаемых математических материалов гарантируется самими ЭКСПЕРТАМИ!!! Это ли не блестящее достижение постсоветской России, тогда как в советской подобные материалы проверялись всего лишь какими-то корректорами??!И как экономно составлено объявление – ни одной, не то что лишней, а вообще никакой точки! Это лишь в неразвитое советское время пели, а сегодня у нас полная свобода – никакого принуждения к нетолерантным точкам!!!ВообщеЕсли кому-то требуется помощь для решения вот таких задач с незатейливым, но навязчивым рыночно-рекламным привкусом, то что можно сказать об интеллектуальном уровне его членов??!Восхитила и либеральная идиома „краткое запись”. Нам в то охаиваемое киселёвыми советское время до подобного было просто невозможно додуматься.Впрочем, по сравнению с передовыми странами Запада мы пока ещё намного впереди.Приходилось встречаться во Франции на занятиях по математике с учениками, которые не только получают 109 как результат вычитания единицы из ста, но которые попросту не могут без калькулятора сложить 3 с 4.Понимаете, они даже на пальцах не могут вычислить результат! И уж тем более на просьбу проанализировать полученные 109 на соответствие смыслу вычитания положительных чисел, в ответ – недоумённо поднятые накрашенные брови…Причём речь идёт об учениках класса 3-ème, что соответствует на картинке ниже слову troisième (третий). Завершающий год обучения, по итогам которого выдаётся диплом о неполном среднем образовании. Государственный диплом, между прочим.Так что есть у нас пока ещё ресурсы. И с нынешним либерально-демократическим курсом правительства и обустройства общества мы когда-нибудь обязательно догоним успешный Запад.И уж коли мы заговорили о точках, то нашей безрадостной заметке определим вот такую, нетолерантную советскую песенную точку!