Круги на полях возвращаются вновь в октябре

Статья о осенних кругах на полях, проявившихся вновь в октябре месяце 2018 года.

Таинственные круги, которые появились на полях в Гулькевичском районе Краснодарского края летом этого года снова «вернулись», теперь уже в октябре, и это, самая настоящая сенсация.

Как сообщалось ранее, в июне месяце этого года на пшеничном поле близ села Соколовское Гулькевичского района впервые для этих мест появились загадочные пиктограммы. Загадочную аномалию обнаружили местные жители, а члены русского географического общества ( РГО ) из города Армавира зафиксировали соединенные между собой девять кругов, расположенных недалеко от оживлённой автострады. С высоты птичьего полета была сделана захватывающая дух видеосъёмка с квадрокоптера.

— И вот, спустя 4 месяца после того, как злаки убраны, а поле вспахано, на месте феномена, в точности повторяя рисунок пиктограммы, появились зелёные побеги! Такое явление на территории России фиксируется впервые, и это настоящая сенсация.

Новую сенсационную находку мы сделали совершенно случайно. Проезжая по трассе Ростов-Баку, недалеко от места, где летом была обнаружена «Соколовская аномалия», один из моих знакомых обратил внимание, что на вспаханном поле виднеются зелёные островки правильной формы.

— Получив информацию, члены русского географического общества ( РГО ) немедленно организовали экспедицию, и подтвердили это явление. На месте аномалии перепаханное поле, и только там, где находились круги, растёт озимая пшеница! Я бы образно сравнил это с возникшими, только на «теле» сельскохозяйственного поля – стигматами.

Уникальность данного открытия заключается в том, что заинтересованным людям удалось впервые проследить, есть ли «жизнь» на участке, где появлялись круги, уже после того, как здесь проведён комплекс послеуборочных сельскохозяйственных работ и, об аномалии, как правило, забывают.

Как прокомментировал с места событий практикующий агроном одного из хозяйств Гулькевичского района Роман Литвиненко, на поле действительно чётко видны побеги озимых, повторяющие таинственную пиктограмму. При этом их происхождение, по мнению специалиста, достаточно прозаично:

— Там, где летом были круги на поле, колосья плотно прижаты к земле, поэтому комбайн не смог их поднять, и зёрна осыпались. Заметно, что обработка поля проводилась без глубокой вспашки, вот семена и взошли, — возвращает к реальности специалист.

Фермер Александр Шалыгин, на полях которого, можно сказать, «прописалась» загадочная аномалия, уверен, что без высших сил здесь не обошлось:

— Первое появление пиктограммы я не могу объяснить. В июньскую ночь погода была идеальная, ни ветерка. Образовавшиеся на утро круги были идеальной формы, стебли уложены плотно, один к одному, человек так бы никогда не смог сделать. Потом на комбайне сам убирал пшеницу на этом участке, и ничего сверхъестественного не заметил, только вот придавленные колосья плохо поднимались жаткой, зерно осыпалось, а после дождей проросло, — делится своим опытом «знакомства» с непознанным, земледелец.

Но, мы уверены, что и проявившиеся «следы» от пиктограммы, которая получила порядковый номер 160, близ села Соколовского Гулькевичского района остаются уникальными в своем роде и дают дополнительную информацию энтузиастам, занимающимся исследованием подобных паранормальных явлений. А для граждан они послужат ещё одним свидетельством того, что таинственные круги были и, возможно, заставят задуматься о том, не одни ли мы во Вселенной?

Тем временем, во время обследования проявившейся аномалии на местности, мы применили счётчик Гейгера. К нашему удивлению, на месте следов от девяти кругов, где проросла озимая пшеница, радиационный фон был занижен. Если в радиусе каждого круга дозиметр фиксировал 17 микрорентген в час, то за их пределами этот показатель равнялся 21 микрорентген в час и выше. Факт остаётся фактом.

Член русского географического общества ( РГО ) города Армавира Фролов Сергей

Источник: slavyanskaya-kultura.ru