Что такое самодостаточность, для чего она нужна и нужна ли вообще?Самодостаточность – очень важное качество личности, которое является в определенном смысле фундаментом для счастливой жизни.Кто же такой самодостаточный человек? Какими он обладает качествами?Если совсем коротко, то самодостаточный человек это тот, кому «достаточно самого себя». При этом самодостаточность не означает оторванность от мира и бегство от людей, это не самоизоляция. Самодостаточность – это когда человек способен организовывать свою жизнь без посторонней помощи, когда ему комфортно и не скучно наедине с собой, когда он способен себя обслуживать и обеспечивать, когда ему нравится то, чем он занимается и это у него хорошо получается.Самодостаточность имеет много граней. Это личностное качество распространяется на социальную сферу, бытовую и психологическую. Хотя, на мой взгляд, рассматривать их порознь неверно. Ведь есть множество примеров того, как финансово более чем обеспеченные, успешные в своей профессии люди несчастны в личной жизни и не находят удовлетворения ни в чем, несмотря на то, что имеют все блага цивилизации. Может ли такой человек считаться самодостаточным? Естественно, нет.То же самое можно сказать относительно тех, кто может самостоятельно решать бытовые вопросы – купить продукты и приготовить себе еду, привести в порядок одежду, убрать квартиру, но их жизнь только этим и ограничивается. Если же человек тяготится одиночеством и не имеет интересной работы или интересного занятия, вряд ли он будет чувствовать себя счастливым.Поэтому, когда речь идет о самодостаточности, чаше всего подразумевают самодостаточность психологическую. Самодостаточный в психологическом отношении человек не будет искать одобрения своих поступков у окружающих. Он умеет отвечать за свои действия, а в случае неудачи не ищет виновных на стороне. Самодостаточный человек это не тот, кто занимает ответственный пост или имеет много денег (хотя эти факторы не исключаются). Самое большое богатство, которым обладает самодостаточный человек – это его внутренний мир. Он постоянно развивается, понимает себя, свои желания и потребности и умеет их себе обеспечивать. Ошибки не приводят его в отчаяние. Он не боится ошибаться, и в любой ситуации умеет найти что-то хорошее и полезное для себя. Такой человек способен превратить неудачу в успех. Психологическая самодостаточность – это умение самостоятельно принимать решения. Такая жизненная позиция не означает, что человек полностью игнорирует мнение и советы других людей. Это означает только то, что, выслушав другого, в конечном итоге решение он примет сам, и при этом будет нести за него ответственность. Он не нуждается в том, чтобы его постоянно хвалили, он не тщеславен. Как и любому другому человеку, ему будет приятно слышать похвалу и одобрение в свой адрес, но он вполне может обойтись и без этого. Самодостаточный человек умеет сохранять здоровый баланс между уважением к интересам других людей и к своим собственным. Это уважение к личностным границам окружающих, но и умение защищать свои собственные. Это умение в определенной ситуации сказать «нет». Человеку, самодостаточному в психологическом плане, не скучно даже тогда, когда он один, ему всегда есть чем заняться. При этом он не является отшельником и общение с другими людьми может доставлять ему истинное удовольствие. И еще очень существенный момент – отсутствие тревожности и болезненных привязанностей. Ведь если в жизни человека есть кто-то, чье присутствие ему необходимо как воздух, то в этом случае говорить о самодостаточности не приходится, поскольку этому человеку хорошо лишь тогда, когда рядом с ним объект его привязанности. В противном случае ему плохо. То есть его душевное равновесие и хорошее настроение зависят не от него самого, а от кого-то другого.Как правило, принято считать, что быть самодостаточным человеком хорошо. Тем не менее бывают случаи, когда это качество приобретает оттенки изолированности и бегства от реальности и от людей. К примеру, если у человека есть близкие люди и друзья и ему нравится общение с ними, но при этом, если он остается один, то чувствует себя комфортно, это самодостаточность здоровая. А вот когда человек старается жить так, чтобы быть полностью самостоятельным и автономным и ни с кем не общаться, это уже негативный вариант самодостаточности.Самодостаточность, как личностное качество, не является врожденным. Эта черта характера свидетельствует о том, что человек активно развивается как личность – то есть он постоянно занимается развитием своих возможностей, совершенствует свои знания и навыки, занимается устранением своих недостатков и, как следствие, становится лучшей версией самого себя. А одна из базовых жизненных установок, помогающих развить самодостаточность, – это отказ от завышенных ожиданий и понимание того, что человек сам несет ответственность за свою жизнь.

Источник: nashaplaneta.su