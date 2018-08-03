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М.В. Величко: Объективные закономерности, которым подчинена жизнь общества и человека

23:16. 3 августа 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:
Наткнулся в Сети на конспект М.В. Велично для выступления на конференции. А искал текст шести закономерностей, тех, что в заголовке.

Их и предлагаем вашему вниманию для ознакомления или… освежения в памяти.
*

Научно-практическая конференция
«Петербург без наркотиков: поиск новых решений»

Доцент Величко М.В.

ЧЕЛОВЕКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ЧЕЛОВЕКАМИ СТАНОВЯТСЯ
В наши дни почти все учебники философии рассказывают, как древнегреческий философ Диоген (412 — ок. 323 г. до н.э.) ходил по городу днём с зажжённым фонарём, а на недоумённые вопросы сограждан «почему?» отвечал: «Ищу человека…». Но ответа на вопрос, почему Диоген не признал за своим согражданами достоинства человека состоявшегося? — учебники, философии, психологии, социологии и политологии не дают…

И в русском языке есть поговорка на ту же тему: «все мы люди, да не все человеки», которую В.И. Даль в своём Словаре живого великорусского языка (статья «Люди») сопровождает словами: «т. е. рода человеческого, но без человеческого достоинства».

А без определённости в ответе на вопрос: «В чём и как выражается достоинство человека представителя биологического вида «Homo sapiens»?» — непонятно, как до́лжно воспитывать детей, а как недопустимо. И потому без ответа на него цивилизация обречена быть в конфликте и с биосферой Земли, и с природой самого́ человека…

Типы строя психики.

Совесть. Воля.

Человек это — осознанная воля в русле исповедания Промысла по совести. Нет воли — нет человека, есть человекообразное животное или биоробот. Есть воля, но нет совести и исповедания Промысла — есть демон в человеческом обличье.
Коран: «А те, которые не уверовали, наслаждаются и едят, как едят животные, и огонь (т.е. ад по смерти: наше пояснение при цитировании) — местопребывание их!» (47:13 (12)).

Святитель Игнатий Брянчанинов: «Что такое — человек? (…) Человек не может не быть тем, чем он создан: он не может не быть домом, не быть жилищем, не быть сосудом. Не дано ему пребывать единственно с самим собою, вне общения: это ему неестественно. Он может быть с самим собою только при посредстве Божественной благодати, в присутствии её, при действии её: без неё он делается чуждым самому себе и подчиняется невольно преобладанию падших духов за произвольное устранение из себя благодати, за попрание цели Творца»
(«Слово о человеке». Издательство Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни. М., 1997 г.).

Вопрос о бытии Бога: не предмет веры либо неверия, а достоверное знание, подтверждаемое этически тем, что события текут в соответствии со смыслом молитв либо приходят ответы о причинах отказа в исполнении молитвы. И это тем более явственно, чем более отзывчив человек голосу совести.

Камертон эмоционально-смыслового строя: Всевышний не ошибается… ð


  • Эмоциональная самодостаточность человека состоявшегося,


  • либо эмоциональная зависимость от обстоятельств не состоявшегося в качестве человека индивида.



Второе влечёт за собой:


  • либо попытки преодолеть гнёт обстоятельств на психику при «помощи» наркоты;


  • либо подросток без совести, без воли, оказавшись под властью инстинктов стадно-стайного поведения, приобщается к наркотикам по причине того, что животное мотивируется в каждый текущий момент времени удовольствием либо болью и страхом.



Самое страшное, что могут сделать родители, — добиться от ребёнка беспрекословного послушания, что достигается путём подавления воли, стыда и совести.

Ещё одна напасть — в стране нет системы образования в области социологии — обществоведения — человекознания.

Объективные закономерности, которым подчинена жизнь человеческих обществ и людей персонально, можно разделить на 6 групп, оказывающих то или иное воздействие друг на друга:


  1. Человечество — часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса и взаимодействие биологических видов в пределах биосферы.


  2. Человечество — специфический биологический вид, и существуют специфи­ческие биологические (физиологические и психологические) видовые закономерности, регулирующие его жизнь.


  3. Существуют нравственно-этические (ноосферные и религиозные) закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих они выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем,  — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо. В этом главная нравственно-мировоз­зрен­чес­кая причина биосферно-социального экологического кризиса.


  4. Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, вариативна, и существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов.


  5. Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе экономической деятельности, и существуют экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах.


  6. Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И существуют объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.


Что можно узнать из обязательных для изучения в вузах России и зарубежья курсов социологии, политологии, юриспруденции, экономики, предназначенных для подготовки специалистов управленческого профиля для работы в государственном аппарате и в бизнесе? — НИЧЕГО.

То, что культивирует Минобрнауки — государственно узаконенный фальсификат образования в области социологии.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Величко, Культура, ноосфера, нравственность, образование, общество, социология, человек, Этика
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