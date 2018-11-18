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Обращение к Президенту и правительству Российской Федерации.

19:35. 18 ноября 2018 Просмотров - 205 3 коммент. Опубликовал:

Уважаемый Президент, а также правительство РФ!

Я обращаюсь к вам, потому что у меня уже просто нет сил наблюдать со стороны за тем ужасом и мракобесием, которое с вашей подачи льётся на нас с экранов телевизоров, со страниц газет и из эфиров радиостанций.

Ещё немного и кровь из глаз и ушей польётся. Я про пенсионную реформу.

Нам неустанно твердят, что наша зарплата должна быть белой, потому что за счёт наших взносов выплачивается пенсия нашим родителям. Погодите-ка, а где же взносы наших родителей?!

Т.е. получается, что ПФР это финансовая пирамида, в которой доход членам структуры обеспечивается за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников?!

Мавроди преступником объявили, а сами-то чем лучше?

На каждом углу только и слышно, что мы должны быть благодарны государству, что оно хоть какую-то пенсию платит. При этом обычно приводят какие-то дикие и глупые примеры.

Да хоть бы и про Китай. Ну, если там нет государственной пенсии, тогда там наверное и взносов в пенсионный фонд нет? Про это молчат.

А ведь это ключ к разгадке!

В свои неполные 34 года я имею 14 лет непрерывного официального трудового стажа.

Из которых больше 10 лет я работаю наёмным работником в абсолютно прозрачных организациях, которые честно перечислял в ПФР за меня 22% от начисленной мне ЗП. И на сегодняшний день в адрес пенсионного фонда от моего имени перечислено более миллиона рублей. Чтобы можно было представить масштабы этих цифр я подсчитал на калькуляторе вкладов ситуацию, при которой я бы сегодня положил всю эту сумму на депозит под скромные 8% годовых с ежемесячной капитализацией процентов сроком на 26 лет, т.е. до моего 60-тилетия.

И что же получилось? А имеем мы следующее:

Через 26 лет на моём банковском счёте, с учётом того факта, что больше никогда в своей жизни я туда денег не докладывал будет лежать 7 950 000 рублей.

Представляете, с этого момента я смогу жить на проценты от этой суммы, а это ни много ни мало – 53 000 рублей в месяц, а почти 8 миллионов рублей так и будут на счету нетронутыми. И я смогу завещать их своим детям и внукам, а не подарить государству.

Ещё более интересная картина нарисуется, если я продолжу пополнять свой т.н. ПЕНСИОННЫЙ вклад ежемесячно на сумму приблизительно равную нынешним пенсионным отчислениям.

В этом случае к моему 60-тилетию на моём банковском счёте уже будет сумма, превышающая 15 млн. рублей!

 

Уважаемый Президент, а также правительство РФ!

Давайте разойдёмся по-хорошему – дайте мне возможность выйти из вашей пенсионной финансовой пирамиды, с возвратом всех внесённых платежей, да хотя бы в чистом натуральном виде, без процентов за пользование. Предоставьте мне право самостоятельно распоряжаться своим будущим!

Ведь только тогда я смогу с гордостью встретить старость и провести остатки своих дней занимаясь тем, что мне нравится, тем, что мне хочется, тем, на что у меня не хватает времени сейчас...

И я не буду, наступив на свою гордость, на свои честь и достоинство ловить подачки государства, которым заправляете вы - жулики, воры и предатели!

Источник: pikabu.ru

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3 коммент.»

  • 11364 4622
    Юстас 18 ноября 2018 в 19:52 Ссылка Пометить
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    Почему Путин не делает то, что от него ждёт народ?
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=507&v=TSXIZkCh0nE

    О пенсионной реформе :
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=J6flSlDypf8

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  • 14175 12191
    Вячеслав 18 ноября 2018 в 19:58 Ссылка Пометить
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    Твоё обращение – не к какому-то определённому лицу, а к тем, кто финансировал его выдвижение и мухлёж на выборах… Ты посмотри на форумы, саммиты, другие посиделки… Недоумение и восклицание возникают при том, когда с них снимают галстуки, одевают в нацкостюмы, расставляют или рассаживают в том или ином порядке, когда фоткают… А они ВООБЩЕ НЕ ПРОТИВЯТСЯ… И эти напыщенные индюки и впрямь думают, что они руководят каким-то странами… Там сразу видно, как кому-то разрешают с кем-то и где-то встретиться, что именно можно говорить при этом, что – табу…

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