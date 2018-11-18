Обращение к Президенту и правительству Российской Федерации.
Уважаемый Президент, а также правительство РФ!
Я обращаюсь к вам, потому что у меня уже просто нет сил наблюдать со стороны за тем ужасом и мракобесием, которое с вашей подачи льётся на нас с экранов телевизоров, со страниц газет и из эфиров радиостанций.
Ещё немного и кровь из глаз и ушей польётся. Я про пенсионную реформу.
Нам неустанно твердят, что наша зарплата должна быть белой, потому что за счёт наших взносов выплачивается пенсия нашим родителям. Погодите-ка, а где же взносы наших родителей?!
Т.е. получается, что ПФР это финансовая пирамида, в которой доход членам структуры обеспечивается за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников?!
Мавроди преступником объявили, а сами-то чем лучше?
На каждом углу только и слышно, что мы должны быть благодарны государству, что оно хоть какую-то пенсию платит. При этом обычно приводят какие-то дикие и глупые примеры.
Да хоть бы и про Китай. Ну, если там нет государственной пенсии, тогда там наверное и взносов в пенсионный фонд нет? Про это молчат.
А ведь это ключ к разгадке!
В свои неполные 34 года я имею 14 лет непрерывного официального трудового стажа.
Из которых больше 10 лет я работаю наёмным работником в абсолютно прозрачных организациях, которые честно перечислял в ПФР за меня 22% от начисленной мне ЗП. И на сегодняшний день в адрес пенсионного фонда от моего имени перечислено более миллиона рублей. Чтобы можно было представить масштабы этих цифр я подсчитал на калькуляторе вкладов ситуацию, при которой я бы сегодня положил всю эту сумму на депозит под скромные 8% годовых с ежемесячной капитализацией процентов сроком на 26 лет, т.е. до моего 60-тилетия.
И что же получилось? А имеем мы следующее:
Через 26 лет на моём банковском счёте, с учётом того факта, что больше никогда в своей жизни я туда денег не докладывал будет лежать 7 950 000 рублей.
Представляете, с этого момента я смогу жить на проценты от этой суммы, а это ни много ни мало – 53 000 рублей в месяц, а почти 8 миллионов рублей так и будут на счету нетронутыми. И я смогу завещать их своим детям и внукам, а не подарить государству.
Ещё более интересная картина нарисуется, если я продолжу пополнять свой т.н. ПЕНСИОННЫЙ вклад ежемесячно на сумму приблизительно равную нынешним пенсионным отчислениям.
В этом случае к моему 60-тилетию на моём банковском счёте уже будет сумма, превышающая 15 млн. рублей!
Уважаемый Президент, а также правительство РФ!
Давайте разойдёмся по-хорошему – дайте мне возможность выйти из вашей пенсионной финансовой пирамиды, с возвратом всех внесённых платежей, да хотя бы в чистом натуральном виде, без процентов за пользование. Предоставьте мне право самостоятельно распоряжаться своим будущим!
Ведь только тогда я смогу с гордостью встретить старость и провести остатки своих дней занимаясь тем, что мне нравится, тем, что мне хочется, тем, на что у меня не хватает времени сейчас...
И я не буду, наступив на свою гордость, на свои честь и достоинство ловить подачки государства, которым заправляете вы - жулики, воры и предатели!
Источник: pikabu.ru
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Почему Путин не делает то, что от него ждёт народ?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=507&v=TSXIZkCh0nE
О пенсионной реформе :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=J6flSlDypf8
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O, sancta simplicitas!
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Твоё обращение – не к какому-то определённому лицу, а к тем, кто финансировал его выдвижение и мухлёж на выборах… Ты посмотри на форумы, саммиты, другие посиделки… Недоумение и восклицание возникают при том, когда с них снимают галстуки, одевают в нацкостюмы, расставляют или рассаживают в том или ином порядке, когда фоткают… А они ВООБЩЕ НЕ ПРОТИВЯТСЯ… И эти напыщенные индюки и впрямь думают, что они руководят каким-то странами… Там сразу видно, как кому-то разрешают с кем-то и где-то встретиться, что именно можно говорить при этом, что – табу…