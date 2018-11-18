Кто в России больше должен – власть или народ?

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В российском обществе в последнее время заметно обострился вопрос о том, кто кому больше должен – власть народу или наоборот. Внесём ясность в этом выпуске, но сначала как обычно – немного достижений минувших дней.



Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya



Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/



Время-вперёд! №318 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/h6cmOrRMRsQ



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Автор проекта #ЕвгенийСупер



На обложке работа студии Line Artworks: lineartworks.ru



В выпусках используются следующие композиции:



Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music



музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)



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Источник: www.youtube.com