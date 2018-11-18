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Кто в России больше должен – власть или народ?

15:53. 18 ноября 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

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В российском обществе в последнее время заметно обострился вопрос о том, кто кому больше должен – власть народу или наоборот. Внесём ясность в этом выпуске, но сначала как обычно – немного достижений минувших дней.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! №318 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/h6cmOrRMRsQ

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ЕвгенийСупер

На обложке работа студии Line Artworks: lineartworks.ru

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
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(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

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