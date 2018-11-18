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Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ «угрозой»

19:13. 18 ноября 2018 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: rueconomics.ru
Глава Минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен объявил действия России «угрозой безопасности». В РФ напомнили главе военного ведомства некоторые факты истории.

Фредериксен упомянул Россию, рассказывая об актуальных угрозах Дании. По его словам, вызовы, стоящие перед датской безопасностью сегодня, являются самыми сложными и наименее предсказуемыми со времен холодной войны. Среди них он назвал массовые атаки хакеров в киберпространстве, отсутствие стабильности в северной части Африки и на Ближнем Востоке, угрозу терроризма, а также – этот пункт он упомянул первым – «агрессивное поведение» России. В связи с этим он призвал укреплять безопасность Дании в качестве элемента объединенной Европы и НАТО, для которого страна якобы является «краеугольным камнем».

В России назвали слова министра обороны Дании неожиданными, поскольку Москва никогда в своей истории не делала прямых угроз в адрес Копенгагена – об этом, в частности, упомянул политолог и историк Армен Гаспарян. В комментариях к его твиту политик и писатель Николай Стариков указал несколько фактов, исходя из которых, Дании следует опасаться своих «союзников» в лице Британии, Австрии, Германии или Швеции, но никак не России.

Пользователи шутят, что Фредериксен, рассказывая о «российской угрозе», превзошел великого соотечественника Ганса Христиана Андерсена, известного во всем мире как сказочника. Помимо Андерсена, россияне вспоминают Гамлета, принца Датского, который в шекспировской трагедии умер от отравленного клинка – комментаторы отмечают, что, в соответствии с западными трендами, в этом Дания тоже может обвинить Россию.

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ "угрозой"

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ «угрозой»

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ "угрозой"

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ «угрозой»

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ "угрозой"

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ «угрозой»

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ "угрозой"

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ «угрозой»

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ "угрозой"

Даже Андерсен до такого не додумался: в России провели ликбез по истории министру обороны Дании, назвавшему РФ «угрозой»

Несмотря на это, в РФ не восприняли всерьез слова датского министра обороны, особенно с учетом «опыта» Дании в современной войне, передает газета «Взгляд». Одной из немногих точек соприкосновения России и этой скандинавской страны сегодня является газопровод “Северный поток-2″, который руководство Дании запретило прокладывать через ее территориальные воды. Однако, с учетом крайне малой протяженности датского участка, его обход займет у строителей всего несколько дней.

Автор: Григорий Егоров

Источник: nstarikov.ru

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