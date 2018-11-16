О форуме аналитических центров в Севастополе

О форуме аналитических центров России и арабских государств Ближнего Востока, который прошел на площадке Севастопольского Государственного Университета.Мероприятие получилось достаточно представительным – помимо отечественных экспертов представлявших институт востоковедения РАН, МГИМО, ВШЭ, ИОНМО и т.д., было приличное кол-во иностранцев из 10 государств Ближнего Востока и Северной Африки, так что слово "международный" в названии было не только для галочки. Идея форума принадлежит иорданскому центру "Аль-Раи" и ректору СГУ Нечаеву, которые договорились сделать этот форум ежегодным, причем иорданцев уговорили провести первый форум в Севастополе, а уже следующий в столице Иордании.Под международную повестку подтянули гостей – различных экспертов из стран Ближнего Востока (Иордании, Палестины, Сирии и т.д.), но и официальных лиц – бывшего министра информации Иордании (его выступление было пожалуй самым интересным, так как оно отражало официальную линию Иордании в сирийской войне) и посла Судана при миссии ООН в Женеве. Выступления иностранцев отлично переводились и никаких проблем с восприятием информации не было. Стоит отметить отличный перевод от Аммара Канаха.1. Посол Судана отметился поздравлением присутствующих с вхождением Крыма в состав России, чем сорвал самые обширные аплодисменты за всю конференцию. На Украину он теперь наверное не поедет. Помимо этого посол выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений России и Судана. Тема развития ВТС России и Судана не освещалась, хотя именно она выступает основным драйвером развития отношений между двумя странами.2. Доктор Шибаки достаточно развернуто обрисовал картину информационных войн ведущихся на Ближнем Востоке со времен начала "Арабской весны" и проблему фейковых новостей используемых для манипуляции массовым сознанием больших социальных групп. С одной стороны ничего нового, но с другой – вполне сжатое тезисное выступление, которое может быть интересно тем, кто до сих пор верит в самостоятельность процессов "Арабской весны".3. Борис Долгов, старший научный сотрудник из института востоковедения РАН комплексно изложил текущую ситуацию на Ближнем Востоке (с которой я процентов на 90-95 согласен), правильно отметив, что ослабление США не означает их немедленный уход из региона и что их рано списывать со счетов. Ему было задано немало вопросов, на которые он очень аргументировано ответил.4. Бывший министр информации Иордании описал политику его страну на Ближнем Востоке и ее стремление наладить отношения с Россией, отмечая возрастающую роль России в регионе. Что Иордании не нравится, так это слишком тесные отношения России с Ираном и нахождение иранских войск на территории Сирии. К сожалению, вопрос использования территории Иордании для операций ЦРУ, САС и "Новой Сирийской Армии" на территории Сирии остался за кадром. В остальном же, бывший министр отмечал ослабление роли США и общее изменение архитектуры безопасности региона в связи изменениями порожденными сирийской войной.5. Представитель Палестины отметил, что Россия является наследником политики СССР в арабском мире и все друзья СССР в арабском мире теперь являются друзьями России. Посетовал, что политика СССР была негативно настроена к политическому исламу, но с другой стороны похвалил большевиков за то, что они продвинули на мировой уровень проблему права наций на самоопределение, что составляет основу борьбы Палестины за свою независимость, за что палестинцы благодарны СССР и России. Также посетовал на то, что Россия поддерживает контакты с радикальными представителями израильского истеблишмента, без конкретизации персоналий. Вместе с тем, палестинцы надеются, что роль России как посредника будет возрастать и Россия займет роль арбитра в ближневосточных делах, которую утеряли США. Стоит отметить, что тезис о преемстве России политике СССР в Арабском мире звучал в выступлениях сразу нескольких участников форума.Был еще различный официоз, включая приезд губернатора Овсянникова на протокольную часть и т.д. и т.п.По итогам пленарного заседания было подписано соглашение между иорданским центром "Аль-Раи" и Севастопольским Государственным Университетом, в рамках которого СГУ станет рекомендованным ВУЗом для поступления иорданских студентов отправляющихся учиться в России. На "Миротворце" придется открывать ближневосточный раздел с врагами Украины.Следующий форум пройдет в 2019-м году в Аммане на базе аналитического центра "Аль-Раи".Если оценивать текущий форум, то получилось весьма представительное международное мероприятие на крайне актуальную тематику, где Севастополь выступает не тупиковой военной базой, а контактным центром с представителями Арабского мира, с которым Россия в последние годы все теснее соприкасается. Наличие иностранных делегаций, включая официальных лиц, демонстрирует, что попытки Украины отгородить Крым от остального мира успеха иметь не будут. Едут сюда делегации и из Европы и из арабского мира. И отсутствие официального признания и попытки запретить такие поездки из Киева, никак этому процессу помешать не могут.Хотелось бы надеяться, что это далеко не последнее мероприятие такого рода и следующее будут еще более представительными.Организаторам из ИОНМО спасибо за приглашение на столь интересный форум – было интересно сопоставить свои выкладки с тем. как видят происходящее аналитики с Ближнего Востока.PS. И еще из севастопольских новостей. У нас снова оживилась тема строительства моста на Северную сторону. Сначала был проект с прокладкой подводного тоннеля, но сейчас снова вернулись к проекту большого моста, который сейчас активно прорабатывается.Деньги на этот мост длинной почти в километр будут выделены в рамках строительства федеральной трассы "Таврида". Сам проект конечно очень сильно бы помог развитию Севастополя и прежде всего Северной стороны. Будем надеяться, что как и Крымский мост, Севастопольский будет воплощен в металле и бетоне.

Источник: colonelcassad.livejournal.com