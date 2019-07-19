О проекте изучения гибридных войн в Севастополе

О проекте изучения гибридных и информационных войн в Севастополе на базе СевГУ, который был анонсирован в прошлом году.Создание на базе Севастопольского Государственного Университета международного политического института вызвало существенный интерес как у общественности, так и в экспертной среде. Господствует мнение, что санкционное давление на Крым парализует любую активность, в том числе и образовательную. Мол, какой смысл в дипломах ВУЗов из региона, который находится под западными санкциями и лишен возможности контактировать с ведущими западными университетами и фабриками мысли.Этот взгляд в какой-то мере инерционен, так как базируется на западно-центричной картине мира, где аксиомой является необходимость признания со стороны западных структур. В условиях меняющегося мироустройства такой подход стремительно устаревает, так как новые центры силы и трансформация сфер влияния в различных регионах мира образуют новую реальность, где ориентация на Запад уже не столь безусловна, как это было еще 10 лет назад.Поэтому мы видим постоянные визиты в Крым западных политиков и активистов, игнорирующих мейнстрим пропаганды, а также расширение контактов с странами Евразии, которые еще меньше заинтересованы в том, чтобы бегать на коротком поводе санкционной политики.Прошедший на базе Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета (ИОНМО СевГУ) форум арабских государств достаточно наглядно показал, что контакты как с государственными структурами, так и между общественными, научными и культурными организациями по линии «народной дипломатии», диффузно обходят вопрос санкций и иных запретов, связанных с Крымом. Готовность Иордании работать с СевГУ в образовательной среде лучше всяких слов говорит о том, удается ли изолировать Крым от основного мира. По нашим данным, в ближайшее время будут подписаны договоры с Донецким национальным Университетом, Университетом Белграда (Сербия), одним из университетов в Марокко.Лидеры по числу аналитических центров/фабрик мысли. Данные на 2016-й год. Доминирование США на текущем этапе носит безусловный характер.Данные на 2017-й год. Как не трудно заметить, Россия в этом компоненте не входит даже в пятерку лидеров.На первый план выходит вопрос кадров, которые имеют необходимую компетенцию для работы в этом быстро меняющемся мире. У нас в стране тоже достаточно сильна инерция предшествующих лет, когда всерьез ставилась цель встроиться в западный мир и реализовывать глобальные проекты с Европой или даже с США. Эти мечтания очевидно потерпели крах и всерьез встает вопрос о том, что необходимы узкопрофильные специалисты, которые смогут работать в условиях трансформации мироустройства и опираться на актуальные практические знания связанные с вопросами ведения современных гибридных и информационных войн.Неслучайно в этом году в ИОНМО открылась магистерская программа «Информационные и гибридные конфликты». Город и ранее являлся военным форпостом России на южном направлении, а в новых реалиях, он в силу своей уникальной диспозиции может сосредоточится не только на решении традиционных военных задач. Новые вызовы требуют специалистов новой формации. Это касается не только идущих конфликтов на Украине или в Сирии, но и будущих конфликтов (не обязательно военных), которые будут сопровождать трансформацию существующего мироустройства в направлении реального многополярного мира.Разумеется, такой проект не появился на пустом месте. Тут скорее всего перед нами плод неких решений в тех высоких кабинетах, где задумываются не только о сиюминутном обеспечении текущих конфликтов в Сирии и на Украине, но и о стратегии на годы вперед. Ориентация на средиземноморский регион отражает как политический, так и экономический интерес, где рядом с государственной политикой по линии силовых структур, обеспечивающих проведение государственной политики или администрацией президента, стоят интересы государственный корпораций – Ростеха, ОСК и прочих.Иван ЧихаревРазвитие такого проекта на базе Севастополя позволяет не только решать стратегические задачи, но и разрушать те политические, медийные барьеры, которые пытаются возводить вокруг Крыма. Такой проект выглядит как разумная попытка нанести еще один удар по режиму блокады полуострова.В основе проекта лежит институт ИОНМО, которым руководит И.Чихарев имеющий обширные связи с гос. корпорациями, что отражает наличие гос. заказа на данный проект. К нам в город он попал вместе с губернатором Овсянниковым, которому он обеспечил триумфальную победу на выборах. После конфликта Овсянникова и Чалого их пути разошлись и Чихарев ушел в научно-аналитическую деятельность, хотя сам формат запускаемого проекта ясно говорит о том, что за наукой и аналитикой стоят интересы корпораций и скорее всего спецслужб.Если рассматривать то, чему будут учить в рамках образовательных программ института, то в первую очередь бросается в глаза тема изучения информационных и гибридных войн, которая рассчитана на выпуск специалистов, которые либо могут применятся для реализации сложных аналитических и практических задач государственного уровня, либо найдут себя в работе крупнейших федеральных СМИ или корпоративных структурах. Занятным образом это перекликается с теми задачами, которые по данным различных утечек, ставились на Совбезе РФ.Составляющие современной информационной войны.В качестве преимущества курса постулируется обучение на основе актуальных практик гибридных войн, а не заострение на быстро устаревающей теории. Дисциплины, посвященные информационным и гибридным войнам (во всем их разнообразии) в рамках реализации доктрины «мягкой силы» по сути посвящены изучению практических вопросов ведения современных войн и психологических операций, при этом разумеется можно использовать как практический анализ актуальных локальных войн, государственных переворотов и цветных революций, так, как и доступные теоретические исследования зарубежных исследователей последних лет, которые ложатся в основу процессов манипуляции массовым сознанием и агрессивного применения информационного оружия при ведении войн неконтактного типа.В качестве экспертных предложений предлагается использовать передовые теоретические и прикладные достижения иностранных фабрик мысли и университетов, которые уже длительное время работают в этом же направлении. Стоит помнить, что они в той или иной степени задействуются в различных информационно-психологических операциях. С другой стороны, в России накоплен собственный опыт исследования информационных и гибридных войн и противодействия им. Будущий руководитель профильной программы А.Манойло является экспертом Совбеза, БРИКС и ШОС по информационно-психологической проблематике. Он имеет опыт службы в силах специальных операций, а в последние годы стал известен благодаря читаемому в МГУ курсу, где в частности детально рассматривал дело Скрипалей. Известно, что курс попытался скопировать Джорджтаунский университет в США.Выдержки из программы.В качестве отечественных Think Tank-ов предлагается подключать узкопрофильные фабрики мысли, вроде «Черноморского Аналитического Центра», которым руководит А. Мохов и аналогичные структуры из разных регионов страны. Вполне понятно, что подобные мозговые центры достигают наибольшей эффективности, когда начинают комплексно взаимодействовать друг с другом. Тут новый институт получает возможность выступить точкой сборки и площадкой для взаимодействия отечественных фабрик мысли.Руководитель "Черноморского Аналитического Центра" Андрей Мохов.Акцент на вопросах внешней политики и изучения Средиземноморского региона (что включает в себя вопросы изучения Южной Европы, Балкан, Северной Африки, Ближнего Востока) неизбежно будет ставить вопрос о контактах с правительственными структурами и в первую очередь с МИД РФ. Прошлой осенью в институт уже приезжала официальный спикер МИД М.Захарова, так что какие-то контакты уже безусловно налаживаются, что не удивительно, с учетом заточенности программ института под внешнеполитическую проблематику. Появление представителей МГИМО на конференции по Ближнему Востоку также укладывается в логику столичного интереса к проекту.МГИМО выступил партнером в реализации магистерской программы ИОНМО «Гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов», выпускники которой скорее всего будут в дальнейшем работать в сфере официальной и публичной дипломатии в интересах российских Севастополя и Крыма.Аммар КанахИнтерес спецслужб к проекту также понятен – специалисты по гибридным и информационным войнам, да еще и прошедшие специальные курсы по изучению Средиземноморского региона (Африка, Ближний Восток + отличный эксперт к.п.н. Аммар Канах, который много лет изучает эту проблематику), это возможность получить специализированные кадры, причем не только для банальной вербовки.По этому направлениюоткрыта магистратура «Востоковедение и африканистика», которую поддерживают признанные московские структуры – Институт востоковедения РАН и Институт стран Азии и Африки МГУ. Напомним, директор ИВ РАН Наумкин – консультант генсека ООН по Сирии.С Intelligence явно связаны и другие магистратуры, на которые сейчас идёт набор – Регионоведение Средиземноморья и Аналитическое обеспечение внешней политики.Конференция арабских стран, которая прошла в Севастополе в прошлом году. Присутствовали представители 14 государств. Посол Судана даже поздравил всех с вхождением Крыма в состав России.На информационной войне и новых цифровых технологиях ее ведения явно сосредоточена магистратура «Медиакоммуникации», которую открыли ещё год назад на базе современного медиацентра СевГУ. Именно в медиацентре недавно прошёл телемост по гибридным войнам с Москвой, Эстонией и Кишинёвом. За последний год в медиацентре был замечен ряд известных фигур российского медийного направления – гендиректор RT Николов, Мария Захарова и даже пранкеры Вован и Лексус.Есть интересная магистратура, реализуемая совместно с Санкт-Петербургским университетом – Социология цифровых трансформаций. Вроде бы все прозрачно, но программа явно ориентирована на общественно-политическое обеспечение проекта «Умный город» в Севастополе, за которым стоит «Ростех» и где предполагается одним из первых в мире установить у нас в городе систему распознавания лиц.Доступный список дисциплин.Насчет программы «Морская археология» пока что-то сказать сложно, если не углубляться в погружения Путина в батискафе, но есть мнение, что тут дело связано не только с поисками затонувших линкоров и лайнеров. Если вспомнить про проблематику защиты подводных кабелей связи или контактов западных подводных археологов с оборонными ведомствами, то тут все может оказаться куда как сложнее и интереснее с точки зрения получения прикладных знаний весьма специфического характера.В целом, данный институт ставит перед собой широкий спектр задач военно-политического, разведывательно-аналитического и образовательного характера. Налицо попытка не плестись в обозе слепого копирования западных форм, но создать нечто новое и прорывное, о чем столь часто у нас трубят с высоких трибун, говоря о том, что России необходим прорыв. Успешная реализация этого проекта позволит оценить, насколко слова не расходятся с делами.В данном случае видна достаточно ясная программа развития, примерно понятны те внутриэлитные силы, которым этот проект интересен и что главное, в проекте есть понимание, что мир меняется и надо готовить людей, которые могут контролировать и управлять этими изменениями. Можно лишь порадоваться за мой родной город, где развивается такой институт. Я в своё время учился по чисто гуманитарному направленю и с удовольствием поучил бы в дополнение к нему ещё и гуманитарно-технологическое, медийное, международное, которое мне пригодилось бы в той деятельности, которой я занимаюсь сейчас.У нынешних выпускников такая возможность есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5145450.html