Нож в спину клевета вонзает!

Концептуал СМИ Выражение, вынесенное в заголовок, принадлежит Уильяму Шекспиру

Метод борьбы с инакомыслящими путём клеветы – стар, как мир.

Клевета, облачённая в мантию правосудия – наиболее подлое орудие подавления людей, смеющих мыслить самостоятельно и, хуже того – говорить не то, что дозволено.



Вчера в Санкт-Петербурге был задержан видный общественный деятель, Виктор Алексеевич Ефимов, известный миллионам наших сограждан по многолетней просветительской и образовательной деятельности, которую он проводит, читая свои мировоззренческие лекции абсолютно бескорыстно, для детей, школьников, студентов, политиков, правоохранителей и домохозяек – в сети интернет легко находятся сотни его выступлений! Направленность его лекций – прежде всего просветительская, он легко и логично раскрывает суть укоренившихся общественных мифов, вскрывает способы манипуляций обществом со стороны злонамеренных представителей во власти.



Без всякого преувеличения тысячи и тысячи людей, и прежде всего среди молодёжи, без всяких лекарств, внушений и манипуляций, просто прослушав лекции В.А. Ефимова, получили осознанное отношение к алкоголю, курению и наркотикам, в результате чего сумели самостоятельно освободиться от многолетних пагубных пристрастий.



Однако просветительская, притом совершенно мирная, антинасильственная, деятельность В.А. Ефимова, во все годы встречает бешенное сопротивление со стороны представителей алко-нарколобби во власти, со стороны манипуляторов, которым вскрытие механизмов манипуляции сознанием людей мешает осуществлять их планы по безраздельному владению «человеческим стадом».



И вот это многолетнее злобное противостояние выплеснулось в совершенно подлый инцидент с задержанием 70-летнего общественного деятеля по обвинению в коррупции! Такое обвинение для каждого, кто знаком с совершенно бескорыстной деятельностью В.А. Ефимова на протяжении многих десятилетий не может вызывать ничего, кроме чувства омерзения!



Притом, вся эта махинация сработана настолько грубо, что «уши заказчиков» торчат буквально со всех сторон!

Так, издание «Фонтанка» каким-то совершенно непостижимым образом публикует УЖЕ ГОТОВУЮ статью о «коррупционере-Ефимове» через 5 (ПЯТЬ!!!) минут после подписания документов следствием!



В те же, нереально краткие сроки появляется масса публикаций в иных «полужёлтых» изданиях – так, неизвестно каким образом, появляется в общем доступе видео с обыска в жилище. Под заголовком «У бывшего ректора Аграрного университета изъяты пачки денег», нам показывают окрестности небольшого деревянного дома В.А. Ефимова, пытаясь вызвать ощущение «невероятной роскоши», что получается очень плохо – золота-бриллиантов, которое килограммами изымают у настоящих коррупционеров, снять не получилось, а «пачки денег» оказались суммой в полтора миллиона рублей! Это настолько невероятная сумма для человека, который 10 лет проработал ректором одного из крупнейших вузов страны! Ведь на эти деньги можно купить Дэу-Нексию, или, там, Ссанг-Янг!

Однозначно, – доказательство коррупции! Журналисты «случайно» забывают указать конкретную сумму, описывая её как «пачки денег»!



Заказные статьи пестрят уже готовыми обвинительными заключениями, которые не оставляют места для сомнений и возможностей для оправданий: “Бывший ректор Аграрного университета задержан за миллионный откат. Он «отщипнул» от инноваций АПК” (fontanka.ru/2018/11/15/096/)

Что это? Обвинение? Приговор??? Это растрел. Пресс-растрел…

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это дословная цитата ст.49 Конституции России, основного Закона нашей страны.



Человеку еще не предъявлено обвинение, только что составлен протокол задержания, а пресса уже трубит – задержан за откат, отщипнул от АПК. Пресса в свободном государстве не может и не должна исполнять функции «пресса силовиков», направленного на попытку слома воли обвиняемого, на оплёвывание и замазывание личности общественного деятеля!

Но бульварные листки уже однозначно знают всё, в чем БУДЕТ предъявлено обвинение, и какой суд вынесет приговор? Или же эти пресс-кинжалы в спину были подготовлены для подконтрольных бульварных листков теми людьми, которые отрабатывают задание на такое обвинение и такой приговор?

В нашей стране зачастую люди, повинные в свободомыслии, попадали под уголовное преследование, репрессии и безвинные наказания. Ничто не ново!



Но в русском народе сильно божественное и духовное начало, которое всегда противостояло произволу сильных мира сего, поэтому русский народ говорит:

БОГУ НЕВИНЕН – ЦАРЮ НЕПОДСУДЕН!

Виктор Алексеевич, мы никогда не поверим в ту грязь, которой Вас пытаются испачкать!

Мы – с Богом!

