Виктория Гарсия-Берналь. По-живому

Разговор с блогером Викторией Гарсия-Берналь.



2:54 О выборе персоны или темы для освещения блогером

4:13 о центризме и личной позиции блогера

8:30 Про последовательность анализа персоналий для освещения

9:57 О пути к блогерству и методах предлагаемых решений для существующих проблем

16:22 Про дрейф влево

21:25 Причина разочарования в Навальном

27:24 Про популярность блогерства и интернет троллей

35:43 Феномен охранительства

37:23 Про будущее блога Виктории и его цели

45:36 Теория малых дел

48:19 Об отношении к Сталину



Канал Виктории:

https://www.youtube.com/channel/UCf6w…



ВК Виктории:

https://vk.com/vicagb



Twitter Виктории:

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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

Источник: www.youtube.com