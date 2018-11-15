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Виктория Гарсия-Берналь. По-живому

20:38. 15 ноября 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с блогером Викторией Гарсия-Берналь.

2:54 О выборе персоны или темы для освещения блогером
4:13 о центризме и личной позиции блогера
8:30 Про последовательность анализа персоналий для освещения
9:57 О пути к блогерству и методах предлагаемых решений для существующих проблем
16:22 Про дрейф влево
21:25 Причина разочарования в Навальном
27:24 Про популярность блогерства и интернет троллей
35:43 Феномен охранительства
37:23 Про будущее блога Виктории и его цели
45:36 Теория малых дел
48:19 Об отношении к Сталину

Канал Виктории:
https://www.youtube.com/channel/UCf6w…

ВК Виктории:
https://vk.com/vicagb

Twitter Виктории:
https://twitter.com/dravishki

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https://lastcall.su/po-zhivomu.html

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

Источник: www.youtube.com

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