Мы стоим за дело мира,

Мы готовимся к войне!

Ты же хочешь, как Шапиро,

Прохлаждаться в стороне!

(А. Галич)

Сатирическое произведение «Похвала глупости», вышедшее из- под пера Эразма Роттердамского аж в 1509 году, не утратило своей актуальности до сих пор. Узнав истинную причину перемирия Израиля с Хамасом, я подумала, что пора начинать серию публикаций под общим названием «Похвала коррупции».

Почему Израиль не пришел на войну

Первым ввел моду не приходить на войну В. В. Путин в 2014. Пример оказался заразительным. Третью мировую готовили долго, подвозили ракеты Хамасу, проводили встречи на высшем уровне с руководством Израиля и США, пиарили в информационном поле таинственные «знамения» в стиле, - «из стены плача выползла змея, теперь войны не избежать…», списали (читай «украли») квоту еврейского народа в мировых деньгах (информационный посыл очевиден, – «воюйте евреи, раз ваши деньги спёрли», «денег нет, зачем вам страна») и много других подготовительных мероприятий провели, всего не упомню.

Руководили подготовкой третьей мировой войны иезуиты и их пособники, иезуитам надо срочно гасить гигантские долги Ватикана. Денег нет от слова совсем, даже за содержание могилы Франко нечем платить, что уж говорить про всё остальное. (Если тело Франко вынесут из мавзолея и перезахоронят в другом месте, по условиям договора Испании с Ватиканом о восстановлении королевской власти, испанцы перестанут платить дань иезуитам, дань огромная, – более 35% доходов каждого испанца поступали в Ватикан, поэтому, имея самый теплый климат в Европе (какая экономия на отоплении! и для сельского хозяйства хорошо), испанцы оставались самыми бедными среди западноевропейских народов.

Войну долго готовили, режиссерский замысел был великолепен: Хамас обстреливает Израиль, Израиль отвечает на огонь Хамаса и заодно обстреливает Сирию, а заодно и Иран, после чего евреи в российском руководстве от имени русского народа должны были вступить в войну на стороне Сирии и Ирана, (Да-да! План был – двинуть русских против «своих», это не опечатка. Для хабадников и сатанистов они не «свои», им иезуиты гораздо ближе, чем обычные кибуцники, которые и должны были гибнуть в этой бессмысленной войне), США, в ответ на «агрессию России», было бы вынуждено вмешаться на стороне Израиля… И, вуаля: имеем третью мировую со всеми вытекающими…

Теперь о коррупции. Сначала о коррупции в Израиле: «Железный купол» не справился с количеством ракет, выпущенных Хамасом в сторону Израиля…

Злые языки болтают, что еще на стадии разработки было понятно, что настоящую ракетную атаку он, «Купол», не перехватит, тем не менее, разработчики впарили военным то, что у них получилось, а деньги “освоили” (прям как у нас).

Пока все было тихо-мирно, ракет прилетало мало — одна-две, система приветливо мигала лампочками, про несоответствие заданным характеристикам никто кроме специалистов не догадывался. (У нас такая же фигня складывается по многим позициям, например, подозреваю, что и с подводными лодками не все благополучно, потому диверсанты спешно выводят из строя плавучие доки один за другим. Но, диверсии не закончатся, пока заниматься диверсионной работой на территории РФ будет безопаснее, чем писать в блоге.)

Как только от системы «Железный купол» потребовалось применение в боевых условиях, это стало очевидно. Сама по себе неэффективная работа системы «Железный купол» не могла стать причиной для отмены сценария мировой войны, могла стать лишь удобным поводом для здравомыслящих сил в Израиле от участия в этой войне уклониться.

Израиль-то уклонился, но оставались еще две заинтересованные стороны, – иезуиты и та часть властей РФ, которая переметнулась на темную сторону. Других шансов остаться у власти, кроме оккупации НАТО, у них нет.

Оккупация России странами НАТО должна была стать естественным продолжением арабо-израильского конфликта в Газе. Должна была, но не стала и теперь уже не станет благодаря русинам, которые освободили народ Соединенных Штатов из-под власти иезуитов. (Внимательно читайте НОТУ русинов, которая опубликована и у меня на сайте).

Итак, евреи на третью мировую не пришли, американцы — не придут…

По новым данным разведки, мы воевали сами с собой…(Б. Гребенщиков)

Третьей мировой в ближайшее время не будет.

После заключения перемирия с Хамасом, когда стало очевидно, что планы рухнули, а наши дармоеды не могут скрыть своего разочарования, ибо для них наступают черные времена. Ничего не могу с собой поделать, крутится в голове старая частушка советских времен:

С неба звездочка упала,

Прямо к милому в штаны,

Пусть бы все там оторвало,

Лишь бы не было войны

(Частушка)

А что, и как нашим иудушкам оторвет в результате санкций, вводимых с 27 ноября, напишу в продолжении…