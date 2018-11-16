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Письма. «Похвала коррупции»

13:25. 16 ноября 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Письмо:

А почему вы решили, что коррупция виновата по куполу??? Может, просто технологический уровень не позволяет? Просто в случае с Израилем это вскрылось.

 

Т. В. Здравствуйте!

За что мне нравится Израиль — там всё всегда вскрывается. Подозреваю, что разработчики в угоду политикам поставили в войска недоработанное вооружение, деньги освоили (заметьте не «разворовали», что было бы слишком просто для Израиля и все участники «разворовывания» давно бы сидели в соседних камерах, а «освоили», что отсрочило момент истины на много лет). Но, как только это вскрылось, Генштаб Израиля послал подальше политиков и настоял на подписании перемирия с Хамасом в Газе. Объективно — именно неработающий «Купол» не дал Биби реализовать план по развязыванию мировой войны.

А потом еще и вечные партнеры Израиля американцы отказались быть пушечным мясом в иезуитской игре. Можно только порадоваться и за евреев, и за арабов, и за русинов в американском Генштабе. Миру-мир!

Наши супостаты спешно пытаются сохраниться под властью и титулом японского императора, размечтавшись получить титул оккупационной администрации. Надеюсь, что у них ничего не выйдет. Синдзо Абе, — человек со справкой из дурки,- только что «пообещал» Путину (как я понимаю, исключительно на словах), что «не разместит» на Курильских островах военную базу США… Кстати, что там Рейган Горбачеву обещал про «непродвижение НАТО на Восток»? Наши власти, «включив дурака», решили второй раз провернуть на глазах у изумленной общественности этот горбачевско-рейгановский старый фокус? Надеюсь, что «нашим» провернуть афёру века не позволят русины, а японцам — корейцы и переговоры «о судьбе Курильских островов»,  с успехом прошедшие на высшем уровне в палате номер шесть, не закончатся передачей островов. Тем более, что и прав на подписание договоров от имени СССР после публикации НОТЫ Русинского правительства у представителей РФ нет.

Но в АП номер шесть такие мелочи разве кого-то волнуют?

С уважением, Татьяна

 

Письмо:

Здравствуйте, не понимаю. кто действующие лица – кто в РФ пытался организовать оккупацию? В МО, конечно, русского лица не найти, ну Герасимов, Журавлёв, Дронов, и почти всё. Но всё же  - кто именно хотел слить страну??? Непонятно. 

И почему Путин назначает в МО только евреев???

По доку – после этого письма, 

http://maxpark.com/community/129/content/3765838

просто ждёшь, где следующее..

 

Т. В. Здравствуйте!

Отвечу подробно в следующем материале.

С уважением, Татьяна

 

Письмо:

Татьяна, здравствуйте!
              Прочёл Вашу статью “Похвала коррупции”.  В контексте статьи вопрос: а что должно быть, когда из мавзолея вынесут Ленина? Какие на этот случай условия?
                            С уважением,
                  

 

Т. В. Здравствуйте!

Подозреваю, что события связаны каким-то мистическим образом: вынесут Володю из мавзолея — вынесут и из Кремля.

С выносом тела пока ничего не вышло.))) Посему в ГД предложили компромиссное решение: заменить тело в мавзолее восковой копией… Тело в Кремле давно заменили, – никто даже не заметил.))) Думаю, ничего не изменится.

Перемены в стране будут, но торжественный вынос тел не будет причиной перемен,  — лишь следствием этих перемен.

С уважением, Татьяна.

 

Письмо:

Здравствуйте, Татьяна!
Некоторое время не читал Ваш сайт.
Скажите, я не нашел информации по “доходу одного гражданина”, будет продолжение или уже было?

 

Т. В. Здравствуйте!

До начала декабря постараюсь сделать продолжение. Прошу читателей извинить мне слишком большие перерывы в подаче материала, автор проводит много времени на основной работе. Впрочем, гранты нам не дали, так что есть надежда, что свободного времени у автора скоро будет много,)))  а денег будет мало.(((

С уважением, Татьяна

Источник: pravosudija.net

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