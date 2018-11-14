Точка сборки страны. Андрей Иванов

Концептуал СМИ Разрушение советской семьи – удар по государству

Публицист Дмитрий Таран разговаривает о воспитании подрастающего поколения с Андреем Ивановым – автором книг по управлению «Антименеджмент» и «Экоменеджмент». Что происходит сегодня с нашими детьми? Почему нельзя доверять важные управленческие должности мужчинам, которые ещё не стали отцами? Почему общество согласилось с отсутствием ведущей роли мужчины? Чем советские семьи отличались от современных? Почему нам сегодня остро не хватает зрелого родительства? Как развить в детях человеческие качества? Почему не запретят информационные каналы, которые отупляют поколение? Что происходит с психикой нашей молодёжи? Как руками управляемых подростков разрушают государственность?



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Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной семьи, компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книгах:

Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР



Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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