Вложив в Латвию 90 млн, Сорос обложил её долгом в 11 млрд. евро

Как «белые люди» работают с «индейцами»

Прослушав выступление господина Сороса в Риге и оказавшись с ним позже один на один в неформальной обстановке резиденции Латвийского культурного фонда в Юрмале, я с юношеской наивностью спросил: зачем вам, мистер Сорос, все это нужно? Неужели вам некуда вкладывать деньги? Ответ меня, мягко говоря, изумил. Миллиардер прямым текстом объяснил мне, что в долгосрочной перспективе у него здесь совсем другие интересы, а все, что он публично заявляет, это просто прикрытие для общественности.Но должно было пройти еще лет двадцать, чтобы я осознал истинный смысл его слов.В разговорах о сумме, потраченной на «поддержку демократии» в Латвии, в публичном пространстве прозвучала цифра — 90 миллионов долларов США. Это деньги, которые Сорос вложил в поддержание деятельности своих организаций со времени прихода в Латвию.Что можно получить за 90 миллионов?Теперь посмотрим, что получили за эти деньги «филантроп» и члены его «клуба», среди которых есть и такие известные фамилии, как Ротшильды., созданного совместно с латвийскими чиновниками, что составляет 5728,8 евро на каждого жителя, или 11 000 евро на каждого экономически активного человека. Того самого внешнего долга Латвии, за обслуживание которого латвийские налогоплательщики платят почти 1 миллион евро в день (!).Платежи за неполные три месяца равны 90-миллионному вкладу в развитие «демократии» в Латвии! Для Сороса и «клуба», надо признать, великолепный результат. А как подсчитал Госконтроль, при сохранении нынешней динамики роста долга и ухудшения демографической ситуации — даже если не брать новые кредиты — внешний долг к 2030 году составит уже не 11 000, а 21 000 евро на одного экономически активного жителя Латвии.(по разным оценкам) евро из денег налогоплательщиков, а он был продан членам «клуба» в Делаверский офшор за жалкие 70 миллионов. Причем этот платеж был отложен до того момента, когда «купленный» банк должен был начать получать прибыль.Напомню, что 25% акций Citadele принадлежат одной из финансовых структур «клуба» — Европейскому банку реконструкции и развития (European bank of Reconstruction and Development, EBRD), который, по сути, и приказал (потому что обсуждений не было), чтобы спасенный за деньги латвийских налогоплательщиков банк был продан «серьезным международным инвесторам». В результате еще 22,4% акций Citadele принадлежат основанному американским финансистом Томом Коллинзом предприятию Ripplewood Holding. Благодаря объединению должностей мистер Коллинз является и членом совета директоров американской банковской и финансовой корпорации Citigroup.Среди владельцев оставшихся 52,6% акций (их состав сильно запутан, как обычно бывает в проектах такого типа) стоит выделить двух уважаемых людей — бывшего председателя Федеральной резервной системы США Пола Волкера и бывшего президента Всемирного банка Джеймса Д. Волфенсона. Другие владельцы — это инвесторы разных национальностей, среди которых есть и хедж-фонд Baupost Group, который, как полагается хедж-фонду, занимается рисковым менеджментом. Как известно, хедж-фонды играют важную роль в финансовом мире, но не всегда их деятельность прозрачна, что мы можем констатировать и в случае Citadele.и передача денег гарантийного фонда «павших» банков (Latvijas Krājbanka, Trasta komercbanka, ABLV) тому самому Citadele.Между прочим, стоит посмотреть пристальным взглядом, например, на публикацию панамских «документов», которую так скоординированно ведут созданные Соросом структуры по всему миру: в Латвии этим занимается «центр аналитической журналистики» Re:Baltica, а роль глобального координатора взяла на себя еще одна структура «открытого общества» — Международный консорциум журналистских расследований International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.Логическое продолжение этого процесса — крестовый поход именуемой «клубом богатых стран» Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), в которой отметились латвийские политики. Особенно активны в этом плане магистр перевода и терминологии, выпускница Международного космического университета (International Space University) по специальности «управление бизнесом» министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и ее подчиненный, председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш, которые (несомненно, вместе с настоящими «грязными» деньгами) за полгода изгнали из финансового сектора Латвии не менее 2 миллиардов долларов, большая часть которых ушла в офшоры.Неваде, Южной Дакоте, Монтане, Вайоминге, Нью-Йорке и Делавэре. Конечно, есть и более мелкие, например, Каймановы острова, Люксембург, Кипр или Вануату, но после «панамских разоблачений» они сильно потрепаны и постепенно теряют обороты, а на этом поле усиливается американская монополия.В свою очередь «компании-пустышки», с которыми борется Дана Рейзниеце-Озола, жертвуя фискальными интересами, идут из Великобритании и ее сателлитов, разных малых офшоров, а также из России, Китая и других стран Азии. «Офшоры» постепенно реабилитируются, а вот «пустышки» преследуются все сильнее и, в конце концов, находят убежище в каком-то из американских офшоров. Честно говоря, отдача от инвестиций (90 миллионов долларов) в латвийскую политическую, медийную среду и спецслужбы просто фантастическая!Это все, может быть, уже прошлое. Но не думаю, что «филантроп» и «клуб» остановятся на достигнутом, понимая, что выращенное в Латвии и находящееся сейчас у власти послушное чиновничество, а также поколение «носителей ценностей» сделают для них все, что они потребуют, и даже больше.Латвия все больше напоминает Америку тех времен, когда туда пришли белые люди. И тогда «бледнолицые» предлагали индейским вождям стеклянные зеркальца и бусы, то есть «ценности», получая взамен золото и недвижимость — землю, воду, леса… Чуть позже, добавив к этой «коммерции» выгодную религию, белые люди просто прогнали аборигенов с их родной земли.

