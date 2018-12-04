Сколько денег было вложено в Прибалтику за время «советской оккупации»

Прибалтийские республики, порознь или вместе регулярно пытаются выставить России счёт за «советскую оккупацию». Попробуем разобраться в ситуации, даже забыв об инвестициях Российской империи, включая 2 млн рублей, уплаченных Петром Первым шведской короне за Ингрию, часть Карелии, Эстляидию и Лифляндию, что в нынешних ценах больше $300 млрд. Напомним, РФ является правопреемницей не только СССР, но и Российской империи.



Как Прибалтика стала частью СССР



Жаждущие денежной компенсации упирают на то, Прибалтика вошла в зону влияния Советского Союза по пакту Молотова – Риббентропа, поэтому можно и нужно говорить об оккупации, забывая, что были приняты легитимные решения о присоединении к Советскому Союзу властями этих республик.



Как бы то ни было, в СССР Прибалтика служила своего рода парадным фасадом социализма, направленным на Запад, что определяло более высокий уровень жизни в этом регионе и привилегированное положение. По потреблению на душу населения к общесоюзному уровню Эстония демонстрировала 151%, Латвия – 137%, Литва – 127%. При этом, три республики в валовом национальном продукте СССР были не так чтобы очень заметны: Латвия – 1,2% Литва – 1,6% Эстония – 0,7% по состоянию на 1990 год. В выпуске промышленной продукции Латвия занимала 0,8% общесоюзного показателя, Литва – 1,2% и Эстония – 0,7%. По сельскому хозяйству показатели чуть лучше, например, у Литвы – аж 2,2%.



Инвестиции и инфраструктура



Оставим за скобками объекты социально-культурного назначения, построенные на союзные деньги в Прибалтике, рассмотрим заводы и дороги.



Только в Латвии за 20 лет с 1940 года построено 20 промышленных предприятий, что выше показателей всей Прибалтики на последний досоветский год.



Литва уже в 1948 году достигла довоенных показателей промышленности, опередив их на 90% два года спустя. Для восстановления Литвы союзный бюджет выделил 200-миллионную субсидию, безвозвратную.



СССР поставлял в Литву широкий ассортимент продукции, от стройматериалов до оборудования и транспорта. В середине 1980-х годов в республике построили 300-километровую автомагистраль, пролегшую практически вдоль всей территории.



Эстонская ССР в 1970-1980-е годы лидировала в союзе по инвестициям в основной капитал на душу населения. В 1990 году ВВП республики по паритету покупательной способности почти достиг $11 тысяч. ИМЭМО РАН разместила по ВВП на душу населения Эстонию на 46-м мировом месте в указанный период.



«ВЭФ», в Советском Союзе являлся высокотехнологичным производством. На предприятии в Риге работало больше 14 тыс. человек и ещё 6 тыс. — на остальной территории. В СССР завод получал прибыль $580 млн, в середине 90-х годов, в независимой Латвии предприятие стало банкротом, вместо него сейчас торговый центр. «РАФ» остановил конвейер в 1997 году, последней выпускавшейся моделью стал катафалк.



В советское время Прибалтика обзавелась морскими портами, через которые до сих пор идёт экспортно-импортная торговля. В 1970-1980-х годах к ним подтянули нефтепроводы. По качеству автодорог Прибалтика занимала в СССР первое место. Россия даже в десятку не вошла, заняв 12-13-е ступеньку.



Прибалтику при Советском Союзе опоясали железные дороги – 6,19 тыс. км, ещё 56 тысяч километров приходилось на дороги с твёрдым покрытием. Внутреннее судоходство осуществлялось на 2 тысячах км в начале семидесятых.



Итак, кто кому что должен?

Источник: nashaplaneta.su