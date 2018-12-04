Главная » История, Мировоззрение, Политика, Экономика

Сколько денег было вложено в Прибалтику за время «советской оккупации»

12:45. 4 декабря 2018 Просмотров - 251 Один комментарий Опубликовал:


Прибалтийские республики, порознь или вместе регулярно пытаются выставить России счёт за «советскую оккупацию». Попробуем разобраться в ситуации, даже забыв об инвестициях Российской империи, включая 2 млн рублей, уплаченных Петром Первым шведской короне за Ингрию, часть Карелии, Эстляидию и Лифляндию, что в нынешних ценах больше $300 млрд. Напомним, РФ является правопреемницей не только СССР, но и Российской империи.

Как Прибалтика стала частью СССР

Жаждущие денежной компенсации упирают на то, Прибалтика вошла в зону влияния Советского Союза по пакту Молотова – Риббентропа, поэтому можно и нужно говорить об оккупации, забывая, что были приняты легитимные решения о присоединении к Советскому Союзу властями этих республик.

Как бы то ни было, в СССР Прибалтика служила своего рода парадным фасадом социализма, направленным на Запад, что определяло более высокий уровень жизни в этом регионе и привилегированное положение. По потреблению на душу населения к общесоюзному уровню Эстония демонстрировала 151%, Латвия – 137%, Литва – 127%. При этом, три республики в валовом национальном продукте СССР были не так чтобы очень заметны: Латвия – 1,2% Литва – 1,6% Эстония – 0,7% по состоянию на 1990 год. В выпуске промышленной продукции Латвия занимала 0,8% общесоюзного показателя, Литва – 1,2% и Эстония – 0,7%. По сельскому хозяйству показатели чуть лучше, например, у Литвы – аж 2,2%.

Инвестиции и инфраструктура

Оставим за скобками объекты социально-культурного назначения, построенные на союзные деньги в Прибалтике, рассмотрим заводы и дороги.

Только в Латвии за 20 лет с 1940 года построено 20 промышленных предприятий, что выше показателей всей Прибалтики на последний досоветский год.

Литва уже в 1948 году достигла довоенных показателей промышленности, опередив их на 90% два года спустя. Для восстановления Литвы союзный бюджет выделил 200-миллионную субсидию, безвозвратную.

СССР поставлял в Литву широкий ассортимент продукции, от стройматериалов до оборудования и транспорта. В середине 1980-х годов в республике построили 300-километровую автомагистраль, пролегшую практически вдоль всей территории.

Эстонская ССР в 1970-1980-е годы лидировала в союзе по инвестициям в основной капитал на душу населения. В 1990 году ВВП республики по паритету покупательной способности почти достиг $11 тысяч. ИМЭМО РАН разместила по ВВП на душу населения Эстонию на 46-м мировом месте в указанный период.

«ВЭФ», в Советском Союзе являлся высокотехнологичным производством. На предприятии в Риге работало больше 14 тыс. человек и ещё 6 тыс. — на остальной территории. В СССР завод получал прибыль $580 млн, в середине 90-х годов, в независимой Латвии предприятие стало банкротом, вместо него сейчас торговый центр. «РАФ» остановил конвейер в 1997 году, последней выпускавшейся моделью стал катафалк.

В советское время Прибалтика обзавелась морскими портами, через которые до сих пор идёт экспортно-импортная торговля. В 1970-1980-х годах к ним подтянули нефтепроводы. По качеству автодорог Прибалтика занимала в СССР первое место. Россия даже в десятку не вошла, заняв 12-13-е ступеньку.

Прибалтику при Советском Союзе опоясали железные дороги – 6,19 тыс. км, ещё 56 тысяч километров приходилось на дороги с твёрдым покрытием. Внутреннее судоходство осуществлялось на 2 тысячах км в начале семидесятых.

Итак, кто кому что должен?

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Паразиты
...Прибалтики. Например, с 1935 по 1975 г.г. в экономику Грузии было вложено... знает, сколько сил Россия вложила в «подъем целины». Прибалтика? Да ...чём мать родила» и денег на взятки чиновникм не...многом обусловлена наличием паразитарных денег. Сидящему на рынке ...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...других участках геологоразведку также были вложены значительные средства. Часть проектов...столько о реконструкции, сколько о куда более дорогой... млрд рублей часть денег предполагалось направить на ...ветеранам в России и Прибалтике было направлено 12 млрд рублей...
Прибалтика банкрот - российского транзита больше не будет
...Им неоткуда было её взять. Не было альтернативы. ...теперь ещё планируется вложить около 8 миллиардов...не способен проконтролировать, сколько мы оттуда отгребли...потратим очень много денег. Здесь российское ...порты Прибалтики Россия откажется от портов Прибалтики ...
Дилемма дня: либо фашизм, либо коммунизм – третьего не дано
...в Швеции и странах Прибалтики, где существует множество ... прибыли своих капиталистов, сколько держит руку на основных... экономику громадные количества денег. Происходит «перепроизводство» денег. А при «...штате Техас в США было вложено 300—400 тысяч долларов...
Страх перед русским народом
...территории. Например, в Прибалтике, где русских угнетали всю... усилиям центральной власти, сколько вопреки им. Люди ..., поскольку высвободившиеся средства были вложены в освоение Приморья, ...— браки содомитов, превосходство денег над здравым смыслом, запрет...
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
... Литвы Советским Союзом было вложено порядка 70 млрд долларов... и нынешние государства Прибалтики, чьи полицейские батальоны...блажь российского лидера, сколько возможно последнее средство ... проект для отмывания денег и интеллектуальных испражнений...

Один комментарий»

  • 10079 8493
    Ирбис 4 декабря 2018 в 13:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Напомним, РФ является правопреемницей не только СССР, но и Российской империи”–о чём тогда разговор? РФ выплатила долги Российской империи западу, может пора западу выплатить свои долги перед Российской Империей, РФ?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>