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Успешно затонул: военный фрегат ВМС Норвегии полностью ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

14:03. 13 ноября 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:
Успешно затонул: военный фрегат ВМС Норвегии полностью ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Военный фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», получивший пробоину в столкновении с нефтеналивным танкером на учениях НАТО на прошлой неделе, практически полностью ушёл под воду.

К первой половине дня 13 ноября над поверхностью воды видна лишь радарная вышка и некоторые части кормы.

Отметим, что норвежские военные пытались зафиксировать фрегат над водой, однако большая часть тросов лопнула, не выдерживая нагрузки, и затопление продолжилось. 

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Успешно затонул: военный фрегат ВМС Норвегии полностью ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Успешно затонул: военный фрегат ВМС Норвегии полностью ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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