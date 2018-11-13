Успешно затонул: военный фрегат ВМС Норвегии полностью ушёл под воду (ФОТО, ВИДЕО)

Военный фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», получивший пробоину в столкновении с нефтеналивным танкером на учениях НАТО на прошлой неделе, практически полностью ушёл под воду.

К первой половине дня 13 ноября над поверхностью воды видна лишь радарная вышка и некоторые части кормы.

Отметим, что норвежские военные пытались зафиксировать фрегат над водой, однако большая часть тросов лопнула, не выдерживая нагрузки, и затопление продолжилось.

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