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Откуда берутся руко_опые мужики? Алексей Орлов и Михаил Ять

10:56. 13 ноября 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Семья, воспитание детей.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Часто в комментариях под нашими роликами, в той или иной форме, возникает вопрос: «Вот вы говорите, что женщина должна заниматься семьёй и детьми, а содержать семью должен муж. Подскажите, где взять хорошего мужа, а то кругом одни только руко_опые?”
Так почему же так случилось, что в последнее время к нам всё больше и больше завозят с “марса” и “венеры”, вместо мужчин одних раздолбаев? Почему всё меньше привозят к нам с “нибиру” и “альфацентавра” хороших, работящих мужчин – мастеров на все руки? И как сделать так, чтобы всё-таки исправить эту ситуацию в лучшую сторону?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили записать эту передачу…

Ну, а что в итоге из этого получилось решать Вам…

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Источник: www.youtube.com

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