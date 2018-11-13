Откуда берутся руко_опые мужики? Алексей Орлов и Михаил Ять

Семья, воспитание детей.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Часто в комментариях под нашими роликами, в той или иной форме, возникает вопрос: «Вот вы говорите, что женщина должна заниматься семьёй и детьми, а содержать семью должен муж. Подскажите, где взять хорошего мужа, а то кругом одни только руко_опые?”

Так почему же так случилось, что в последнее время к нам всё больше и больше завозят с “марса” и “венеры”, вместо мужчин одних раздолбаев? Почему всё меньше привозят к нам с “нибиру” и “альфацентавра” хороших, работящих мужчин – мастеров на все руки? И как сделать так, чтобы всё-таки исправить эту ситуацию в лучшую сторону?



Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили записать эту передачу…



Ну, а что в итоге из этого получилось решать Вам…



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com