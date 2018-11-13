«Мои университеты и учителя»
Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ
В студии МПГУ в гостях у историка Евгения Спицына премьер-министр Украины Николай Янович Азаров с рассказом о своём детстве, университетах и жизненном пути. Как в детстве закладывались черты характера и мировоззрение будущего премьер-министра Украины? Как советское образование давало путёвку в жизнь простой молодёжи? Чему учили советские университеты?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
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