Главная » Мировоззрение

«Мои университеты и учителя»

18:59. 13 ноября 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ

В студии МПГУ в гостях у историка Евгения Спицына премьер-министр Украины Николай Янович Азаров с рассказом о своём детстве, университетах и жизненном пути. Как в детстве закладывались черты характера и мировоззрение будущего премьер-министра Украины? Как советское образование давало путёвку в жизнь простой молодёжи? Чему учили советские университеты?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

============================================================================


МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... вами книга известного американского учителя Джона Гатто. Учителя думающего, чувствующего и по... Мононгаэле у реки все были моими учителями. Каждый день, как тогда ... Центром имени Линкольна и Колумбийским университетом, моей alma mater, и между Гарлемом...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
..., моего милого старика, директора, с сыном, профессором истории в здешнем университете, — ответила... вижу лучшие умы еврейства, мудрейших учителей наших предков: равви Азриеля, Эзры... ошибается. Я знаю иное... Мой великий учитель никогда не был безумным, и...
Народный учитель СССР Виктор Шаталов
...моей, это мне тоже интересно, и даже о курьезах вроде «фирменных университетов...на занятия к народному учителю СССР, заслуженному учителю Украины, педагогу-новатору Виктору..., учились тысячи учителей. А по поводу учителей, которых учили, мои последователи, вы ...
«Нужно уходить на другую работу». Дмитрий Медведев
... на реплику преподавателя дагестанского университета о низких зарплатах молодых педагогов...юридическом факультете Ленинградского университета. «Я, когда закончил университет, был молодым преподавателем...лет 15 назад, по-моему, меньше учителя в стране мало кто ...
Школа: что делать детям, родителям и учителям во время реформ?
... условиях? Школа – проблема для университетов, которые вынуждены адаптировать свои программы... же, и учителя не хуже, чем были в мое время. По...в России Академию наук и Университет, в России была принята ...как армия, или МВД, или университет, как бы не меняли их...
Школа: что делать детям, родителям и учителям во время реформ?
... условиях? Школа – проблема для университетов, которые вынуждены адаптировать свои программы... же, и учителя не хуже, чем были в мое время. По...в России Академию наук и Университет, в России была принята ...как армия, или МВД, или университет, как бы не меняли их...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>