«Мои университеты и учителя»

Концептуал СМИ Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ

В студии МПГУ в гостях у историка Евгения Спицына премьер-министр Украины Николай Янович Азаров с рассказом о своём детстве, университетах и жизненном пути. Как в детстве закладывались черты характера и мировоззрение будущего премьер-министра Украины? Как советское образование давало путёвку в жизнь простой молодёжи? Чему учили советские университеты?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

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