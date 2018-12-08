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«Мои университеты». Константин Сёмин в гостях у Евгения Спицына

17:47. 8 декабря 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Неприязненное отношение к своей стране становится преподаваемой дисциплиной

В гостях у историка Евгения Спицына в студии МПГУ – Константин Сёмин – журналист, ведущий программы «Агитпроп» и активный блогер. Но сегодня Константин обсуждает не политику, а своё детство, родителей, учителей и первые шаги в карьере.

Какие учителя повлияли на становление его личности? Как работала советская образовательная система? Как у школьников закладывался интерес к чтению и русскому языку? Какое поколение воспитывалось на журналах «Наука и жизнь»? Почему чтение было всеобщей практикой и потребностью? Почему сегодня так упало качество подготовки специалистов?

Зачем выращивают нигилистов с неприязненным отношением к своей стране? Чем советская журналистика отличалась от современной? Почему с распадом СССР доверие между журналистом и читателем было утрачено? Как советские университеты обеспечивали погружение в практику и перемещали центр тяжести наружу, в жизнь?

Составить полную картину подлинной истории СССР и приобщиться к достижениям советской педагогики помогут:

Книги Евгения Спицына

Советские учебники

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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