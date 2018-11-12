У входа в университет в Южной Африке висит следующее сообщение
12:15. 12 ноября 2018 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: nashaplaneta.su
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Каков поп, таков и приход, то бишь образование. Какое “образование” можно получить от либерастов – мы видим это своими глазами.
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Эта надпись адресована белым людям, дабы понимать к чему приводит безграмотность и безобразность. Ибо нигеры, смысл этих слов не осознают, а вислоносые воспринимают эти слова, как методичку для добычи гаваха.