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У входа в университет в Южной Африке висит следующее сообщение

12:15. 12 ноября 2018 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал:




Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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2 коммент.»

  • 125 125
    Антон Ермолаев 12 ноября 2018 в 12:28 Ссылка Пометить
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    Каков поп, таков и приход, то бишь образование. Какое “образование” можно получить от либерастов – мы видим это своими глазами.

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  • 2543 1069
    XAPOH 12 ноября 2018 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Эта надпись адресована белым людям, дабы понимать к чему приводит безграмотность и безобразность. Ибо нигеры, смысл этих слов не осознают, а вислоносые воспринимают эти слова, как методичку для добычи гаваха.

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