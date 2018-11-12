“У нас все под контролем”
19:35. 12 ноября 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: brahman
Норвежцы наварили 9 креплений и привязали затонувший фрегат "Хельге Ингстад" к берегу, чтобы он не сползал на глубину, но за последние сутки он продолжил набирать воду, в результате чего большая часть кормы скрылась под водой.
Мин.обороны Норвегии уже заявило, что вытаскивать его на берег нет возможности, тем более, что пока даже не приступил к сбору дизельного топлива, которое просачивается из корпуса в море.
Пока что решается задача предотвращения окончательного затопления фрегата, но норвежцы опасаются, что если в районе разразится шторм, то природа добьет злополучный фрегат.
Тем не менее, сроки возможного спрямления корабля и его буксировки в Хааконсверн уже пришлось сдвинуть ввиду того, что внутренние повреждения корпуса оказались сильнее, чем сообщали первоначальные оценки.
Ряд экспертов близких к норвежскому министерству обороны высказывают сомнения в том, что этот фрегат в будущем сможет вернутся в строй как ввиду полученных повреждений, так и по причинам экономической нецелесообразности его восстановления, мол проще поднять, утилизировать и заказать новый фрегат. Тем не менее, военные привлекли компанию Boa Menagment из Тронхейма, которая должна поднять и перетащить фрегат в Хааконсверн, с общим посылом – сначала поднимем, а там посмотрим – будем его восстанавливать или нет.
Стоит также отметить, что вчера была обнародована запись переговоров между "Хельге Ингстад" и танкером "Сола", где ясно видно, что на танкере осознавали угрозу столкновения и несколько раз по этому поводу связались с фрегатом, но тот проявил завидную неадекватность и никаких мер по уклонению от столкновения не предпринял.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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… Здравствуйте …
~~~ Норвежские РЕАЛИИ…~~~
_ Танкер “Сола” – “НАДРЫВАЛСЯ~КРИЧАЛ”…
Фрегат “Хельге Ингстад” – он ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Однако норвежский фрегат – внимание НЕ обращал!
Столкновение с “Сола” – фрегат ОРГАНИЗОВАЛ!
_ очеВИДНУЮ НЕАДЕКВАТНОСТЬ – там проявили!
“АХфiцеры” НОРВЕЖСКИЕ – фрегат ЗАВАЛИЛИ!
В адекватности-ли ДРУГИЕ ТАМ – Вопросы встали…?
А может ТЕ “ахфiцеры” – ЧТО-то принимали…
_ Н-да… жаль – Такая страна И…вот “ТАКое”…
ЧТО-же они ТАМ…”пiLi”…если ТАКОЕ “учудили”…
“СелёдкОЙ-ЧТО-то-заедалi-i-нi-на-что-внiманiе-НЕ-обращалi”?
Норвежцы – ЧТО за “моряков” Вы у себя “СОЗДАЛИ”…
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` [i Т.Д.42-48,1]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 13-11-18.