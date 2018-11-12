“У нас все под контролем”

Норвежцы наварили 9 креплений и привязали затонувший фрегат "Хельге Ингстад" к берегу, чтобы он не сползал на глубину, но за последние сутки он продолжил набирать воду, в результате чего большая часть кормы скрылась под водой.Мин.обороны Норвегии уже заявило, что вытаскивать его на берег нет возможности, тем более, что пока даже не приступил к сбору дизельного топлива, которое просачивается из корпуса в море.Пока что решается задача предотвращения окончательного затопления фрегата, но норвежцы опасаются, что если в районе разразится шторм, то природа добьет злополучный фрегат.Тем не менее, сроки возможного спрямления корабля и его буксировки в Хааконсверн уже пришлось сдвинуть ввиду того, что внутренние повреждения корпуса оказались сильнее, чем сообщали первоначальные оценки.Ряд экспертов близких к норвежскому министерству обороны высказывают сомнения в том, что этот фрегат в будущем сможет вернутся в строй как ввиду полученных повреждений, так и по причинам экономической нецелесообразности его восстановления, мол проще поднять, утилизировать и заказать новый фрегат. Тем не менее, военные привлекли компанию Boa Menagment из Тронхейма, которая должна поднять и перетащить фрегат в Хааконсверн, с общим посылом – сначала поднимем, а там посмотрим – будем его восстанавливать или нет.Стоит также отметить, что вчера была обнародована запись переговоров между "Хельге Ингстад" и танкером "Сола", где ясно видно, что на танкере осознавали угрозу столкновения и несколько раз по этому поводу связались с фрегатом, но тот проявил завидную неадекватность и никаких мер по уклонению от столкновения не предпринял.

Источник: colonelcassad.livejournal.com