У нас все под контролем

Это прекрасно.1. Перед тем, как столкнуться с танкером "Сола", фрегат "Хельге Ингстад" получил несколько прямых предупреждений о том, что существует угроза столкновения, но старший офицер на мостике ответил по рации, что у них на фрегате все под контролем. Через некоторое время "Сола" протаранила фрегат.2. На судне идут работы по заделке пробоины, дабы иметь возможность прекратить поступление забортной воды, откачать набранную воду, а затем с помощью буксиров попытаться спрямить судно и стащить его с берега, при этом до сих по нет ясности – целесообразно ли его восстанавливать.3. После того, как вчера вечером "Хельге Ингстад" лег на борт, в море вытекло почти 10 000 литров вертолетного топлива, ввиду чего норвежские экологи заявляют о локальном экологическом бедствии. Мин.обороны Норвергии призывает не паниковать, уверяя что топливо быстро испарится.4. Касательно "Солы", то судно принадлежит мальтийской компании (ходит под греческим флагом), поэтому будет проведено совместное мальтийско-норвежское расследование причин столкновения, хотя с учетом поступившего предупреждения, не трудно догадаться, кто был виноват.Плюс на фоне затопления норвежского фрегата, министерство обороны Канады отчиталось о трех авариях за последние две недели, в том числе и на учениях Trident Juncture 2018.

Источник: colonelcassad.livejournal.com