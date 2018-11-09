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У нас все под контролем

13:44. 9 ноября 2018 Просмотров - 256 Один комментарий Опубликовал:


Это прекрасно.

1. Перед тем, как столкнуться с танкером "Сола", фрегат "Хельге Ингстад" получил несколько прямых предупреждений о том, что существует угроза столкновения, но старший офицер на мостике ответил по рации, что у них на фрегате все под контролем. Через некоторое время "Сола" протаранила фрегат.
2. На судне идут работы по заделке пробоины, дабы иметь возможность прекратить поступление забортной воды, откачать набранную воду, а затем с помощью буксиров попытаться спрямить судно и стащить его с берега, при этом до сих по нет ясности – целесообразно ли его восстанавливать.
3. После того, как вчера вечером "Хельге Ингстад" лег на борт, в море вытекло почти 10 000 литров вертолетного топлива, ввиду чего норвежские экологи заявляют о локальном экологическом бедствии. Мин.обороны Норвергии призывает не паниковать, уверяя что топливо быстро испарится.
4. Касательно "Солы", то судно принадлежит мальтийской компании (ходит под греческим флагом), поэтому будет проведено совместное мальтийско-норвежское расследование причин столкновения, хотя с учетом поступившего предупреждения, не трудно догадаться, кто был виноват.

Плюс на фоне затопления норвежского фрегата, министерство обороны Канады отчиталось о трех авариях за последние две недели, в том числе и на учениях Trident Juncture 2018.

26 октября в машинном отделении фрегата HMCS Halifax, который участвовал в масштабных учениях НАТО Trident Juncture 2018, возник пожар. Команда судна быстро локализовала возгорание, и корабль вернулся в строй.
Через несколько дней на фрегате HMCS Toronto полностью потерялось электроснабжение, в это время судно находилось на маневрах у британского побережья. После того, как подачу электричества возобновили, и корабль вошел в порт Белфаста, в машинном отделении также произошел пожар.
В начале ноября на патрульном крейсере HMCS Edmonton зарегистрировали полную потерю мощности всех энергетических установок. Корабль принимал участие в международной операции по ликвидации контрабанды наркотиков у берегов Южной и Центральной Америки в Тихом океане.
Члены экипажей боевых судов в результате не пострадали, однако в канадском ведомстве отметили, что безопасность моряков имеет первостепенное значение. По факту инцидентов уже начали расследования.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: канада, нато, норвегия, скандинавия, учения
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Один комментарий»

  • 1046 700
    Valeriy Bondarik 9 ноября 2018 в 17:04 Ссылка Пометить
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    ,,,З д Р а В с Т в УЙ т Е,,,

    ~~~ ВИНОВНО – АХфiцерьё! ~~~

    _неСКОЛЬКО предупреждений ДО столкновения -
    Норвежский фрегат П О Л У Ч И Л…
    НО…Верховный АХфiцер НОРВЕЖСКИЙ,
    Как ИСТИННЫЙ…викинг – на это – “БОЛТ-ЗАБИЛ”…
    И в итоге СВОИХ ошибок – фрегат ЗАГУБИЛ!

    _Норвержские – ВЕРХОВНЫЕ “вояки”…
    ГОРДЫНЕЙ переполнены – и это без сомнения!
    “Завалили” они НАТОвские – “козырные-учения”…
    САМИ УНИЧТОЖИЛИ свой-же фрегат – путём ЗАТОПЛЕНИЯ…
    “ДУБ” под погонами ОПАСЕН – Есть такое Мнение!

    _Сигналы об ОПАСНОСТИ – “ДУБ” получал!
    НО…”У-нас-все-под-контролем” – “ДУБ” отвечал!
    Авиационным топливом,после столкновения – ВСЁ за@@@л!
    А…может БЫЛ “под-мухою” – ПОТОМУ “так” и реагировал…
    Ведь НОЧЬ,СЫРОСТЬ – ЧЕМ он-себя там СОГРЕВАЛ…

    _Неужто на норвежских – ГРАЖДАНСКИХ шаландах,
    Что СЕЛЁДКУ ловят – БОЛЕЕ компетентные РЫБАКИ,
    Чем на…ВОЕННЫХ кораблях норвежских – эти АХфiцерiki…?
    Которые СВОИМ ПО@@@@МОМ топят – ДОРОГУЩИЕ кораблики!
    Наверное НОРВЕЖСКИМ “офiцерам” Аплодiруют – ИХ Противники…?

    _НО…раз Норвегия такая БОГАТАЯ страна ТО,
    ПОТЕРЮ какОГО-то там “кораблика” – и не заметит Она…
    Ну ЗАЛАТАЮТ они ту пробоину,воду из “железа” откачают -
    У берега оставят и там – в ГРАЖДАНСКОЕ пользование ПЕРЕДАДУТ!
    А местячковые власти ТАМ – Туристский ШАЛМАН откроют…

    _БОГАТАЯ страна Норвегия – Новый фрегат ЗАКАЖЕТ!
    Ну а эТОГО “офицера-ДУБА” – как\то там накажет…
    То “АХфiцерьё” – скорее всего – СПИШУТ на гражданку…
    Ну а норвежцам – “скормят-ПОЛИТИЧЕСКУЮ-болтанку”…
    *Чтобы “ЛИЦО-НЕ-потерять” – НЕ станут Правду оглашать!

    _Но МНОГОчисленные ИНЦИДЕНТЫ на кораблях – НАСТОРАЖИВАЮТ…
    ,,КОМУ-доверяют-ТАКИЕ-корабли,,- Вопросы ВСТАЮТ…?
    Раз ТАМошние “ОФИЦЕРЫ” – Такие АВАРИИ устраивают…
    Значит…НАТОвские “ЖЕЛЕЗНЫЕ-ГРОБЫ” – по Океанам плавают?
    Но Почему Политики ТЕХ стран…”такИХ” рулить доПУСКАЮТ…?
    * ТАКИЕ “офiцеры” -Опасны и Вредны!Или КОМУ-то они НУЖНЫ…
    “““““““““““““““““““[42-47]“`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 09-11-18.

    P.S. Тревожная Информация об Инцидентах на Канадских кораблях…

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