Попытка гадания на картах. Отставки, карьерный взлет или казённый дом

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Слухи о скорой отставке Д. А. Медведева то затихают, то возобновляются. Уход начальника его протокола подольет керосинчику в этот костер:

https://tass.ru/interviews/5775611

Руководитель протокола председателя правительства — заместитель руководителя аппарата правительства Марина Ентальцева завершает работу в аппарате кабинета министров РФ.

Всплеск разговоров об отставке пришелся на весну-лето 2017 года, когда известный оппозиционер «Лёха» удвоил усилия по борьбе с коррупцией вообще и с «Димоном» в частности:

http://pravosudija.net/article/milye-branyatsya-u-holopov-chuby-treshchat

Алексей Навальный начал борьбу с коррупцией с такой искренней непосредственностью, как будто впервые увидел Д. А. Медведева пять минут назад. Объект очередной акции «кто-то должен уйти», по слухам, и так уходит в самое ближайшее время. Если Медведев теоретически может доработать до мая 2017 года, то до октября — уже вряд ли. Слухи об отставке главы правительства ходят давно, Вячеслав Викторович Володин, не особо скрываясь, подбирает членов нового кабинета, списочный состав которого представит для обсуждения не позднее начала мая этого года. И тут Леша, со своим «свежим» лозунгом «МедведевGo». Еще бы выдвинул лозунг «Зима, уходи!», так уже через недельку-другую достиг бы желаемого результата. … Кого Навальный и компания предлагают на место Медведева? Никого. Какую программу по изменению курса правительства выдвинули? Никакую. Предлагают старого коррупционера сменить на нового? Свежая идея, ничего не скажешь! У русских есть такая традиция: каждые 100 лет в 17 году выходить сперва весной просто прогуляться, а потом осенью – как получится. Протесты против Медведева были скоординированы с «народными выступлениями» в соседней Белоруссии, но там руководство страны предприняло превентивные меры и картинки в телевизоре демонстрировали скучные пустые площади, а в сети появился анекдот: Звание « Упаковщик месяца» Республики Беларусь присуждается дружному коллективу минского ОМОНа. К выступлениям в городах России были приурочены и вылазки боевиков на Кавказе, которые были отбиты. Пока революция в Белоруссии и России не задалась, придется братьям-украинцам процветать в одиночестве.

Прошел год, а Медведев все еще премьер… Так чем же вышедшие из моды слухи отличаются от слухов сезона осень-зима 2018?

Помимо ухода со своего поста начальника протокола Д. А. Медведева, – Марины Ентальцевой, наконец-то из осеннего тумана проступили черты премьерского преемника…

Некоторые широко известные в узких кругах личности узнали в этих очертаниях… барабанная дробь… Сергея Семеновича Собянина.

Я позволила себе усомниться в столь смелых предположениях: зачем Сергею Семеновичу уходить со своего поста, на пике популярности? Я рассудила, что возможности для личностного роста еще не исчерпаны на текущей должности: недавно начата программа по освоению бюджетных средств под гордым названием «реновация», увеличено финансирование раздела «благоустройство» в бюджете города, (видимо, «оружием пролетариата» пока еще не оснащены некоторые улицы и переулки города), то есть — работы — непочатый край. Но злые языки шепчут по углам, что уже в бытность руководителем С. С. Собянина кто-то, по старой лужковской привычке, толкнул каким-то темным личностям здание СЭВа… При Лужкове, здание СЭВа пытались продать Исмаилову, но что-то пошло не так… много воды утекло в Москве-реке с тех пор.., давно никто не упоминает фамилии бывшего руководителя и его друга, даже казавшийся вечным Черкизон приказал долго жить.

Однако, чужой опыт учит лишь тому, что ничему не учит: говорят, что уже при Сергее Семеновиче Собянине, его ушлые сотрудники попытались толкнуть невезучее здание СЭВа еще раз. Все бы ничего, но споры с бывшими соратниками по одноименному совету так и не были урегулированы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92

Согласно заключённому в 1967 году договору между странами-членами Совета экономической взаимопомощи, при роспуске организации Советский Союз получал право отчуждения недвижимости СЭВ на своей территории при условии выплаты другим странам-участникам компенсацию за объекты, созданные на условии долевого участия. Осенью 1991 года распоряжением главы Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССРИвана Силаеваимущество СЭВ, включая здание секретариата, гостиницу, ресторан «Мир», автобазу, типографию и пансионат «Дружба» в Наро-Фоминском районебыло отчуждено в пользу мэрии Москвы. Переведённая московским правительством на счета бывших партнёров сумма составила 86,7 миллионов рублей, что вызвало недовольство бывших участников объединения: советские представители ликвидационной комиссии оценивали только здание секретариата в центре Москвы в 130 миллионов рублей, а иностранцы — в 200 миллионов долларов. Московские власти мотивировали отказ выполнять требования бывших членов СЭВ заявленными Польшейтребованиями компенсации за проход покидающих территорию Германии советских войск и отказом властей Германиивыплачивать компенсацию за военные излишки в оставленных Советской армиейвоенных городках. В ответ бывшие участники объединения заявили, что не считают московскую мэрию правопреемником советского правительства и грозили городским властям обращением в международный арбитраж. Развития конфликт не получил, а в 1992 году здание СЭВ, гостиница, пансионат и автобаза были переданы на баланс муниципального предприятия «Олимп», созданного в структуре мэрии Москвы.

Никакого законного решения по старому конфликту так принято и не было: СЭВ от своих притязаний не отказывался и не собирается это делать, а Сергей Семенович может поплатиться за то, что не досмотрел за своими подчиненными и попасть под международное преследование. Чтобы дальняя дорога не привела его в казённый дом, ему необходим срочный карьерный рост: новая государственная должность, дающая иммунитет от судебного преследования в Европе и в США.

Если до отставки М. Ентальцевой я предполагала, что С. С. Собянин имеет большой управленческий потенциал, и со временем дорастет до места В. В. Володина, (пылкая любовь к современной музыке могла довести его до добровольной отставки, но этого по счастливой случайности не произошло, хоть кресло под ним и шаталось, пока Путин гулял по Парижу), то теперь у меня есть основания полагать, что С. С. Собянин совершит небывалый карьерный рывок в кресло Д. А. Медведева.

Вот такие вот гадания на картах…, на кадастровых, разумеется. А вы что подумали?