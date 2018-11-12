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Национализм Путина. Виктор Ефимов

19:20. 12 ноября 2018 Просмотров - 219 5 коммент. Опубликовал:

Патриот или националист?

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов обсуждает неясности в терминологическом аппарате, который мы используем. Зачем на Валдайском форуме Президент подробно объяснял свою позицию по поводу национализма? Каким националистом является Владимир Путин? Кто такой истинный патриот? Считает ли он культуру иных народов ущербной? Мог ли Путин баллотироваться в США и выиграть там выборы? Какие элементы нацизма присутствуют в политике США? Почему Америка много говорит о свободе человека и его правах и при этом совершает действия, противоположные провозглашённому? Чем различаются марксизм и коммунизм? Почему русский человек выбирал коммунизм? В чём его связь с общинной жизнь Руси?

Изучайте терминологический и понятийный аппарат и вырабатывайте собственное понимание процессов управления по книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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5 коммент.»

  • 10320 5415
    Lada 12 ноября 2018 в 20:09 Ссылка Пометить
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    Чётких и понятных терминов, к сожалению, не получилось…Ефимов «сдулся», как сдувается воздушный шарик…у него одна задача – удобно встроиться… ясно куда…
    Нет никаких националистов – есть РОДОЛЮБЫ! …которые любят свой РОД, а значит культуру, традиции, язык своего РОДа…и наРОДа!
    Поэтому нет и нацистов – есть только фашисты…
    ПА-ТРИ-ОТы = ПА(защита) + ТРИ ( утроенная) + ОТ (отечество)…
    Неужели вся книга – подобная чушь?

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  • 126 126
    Антон Ермолаев 12 ноября 2018 в 20:21 Ссылка Пометить
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    Путин – националист? Абсурд! Тот кто постоянно размывает бесконечными мигрантскими потоками свой народ и называет русских национал-патриотов прид*рками и провокаторами, тот либероид в кубе и сионист в квадрате.

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  • 20268 9910
    Ursus 12 ноября 2018 в 20:28 Ссылка Пометить
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    “Мог ли П**** баллотироваться в США и выиграть там выборы?”
    ? )
    Человек не может понять картину мира например белки или суслика. Интересно какая картина мира в бошках у авторов и репостеров таких заметок, можно ли её вообще понять?

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  • 5891 1552
    nikolay 12 ноября 2018 в 21:40 Ссылка Пометить
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    Лучший правитель России за последние 100 лет!
    Он первый со времен Сталина, который знает, как
    управлять страной. И по сравнению со Сталиным он
    делает свою работу с гораздо меньшим количеством крови
    и страданий, и с гораздо лучшим результатом. Наконец, у
    нас есть компетентный лидер, который не убивает и не
    мучает людей в промышленных масштабах.
    Он не садист, не властный маньяк, не простой вор, не
    завоеватель. С властью, которую он накопил, он может
    быть Иваном Грозным, или Калигулой, или Лениным.
    У него мало времени для либеральных тонкостей,
    таких как верховенство закона, или гражданские права, или
    человеческое достоинство. Но у него есть чувство справедливости,
    и он ценит преданность. Его враги умирают
    или исчезают, часто ужасным образом, но не раньше, чем
    они объявили себя его врагами. Он не предает. Пока он
    думает, что вы честно держите свою часть сделки, он не
    лжет и не обманывает. Совершенно не по характеру для
    того, кто провел годы становления в сумеречном мире
    советских спецслужб.
    Он прагматичный, расчетливый, рациональный.
    “Зачем убивать, когда можно договориться? Зачем воровать,
    когда можно купить? Зачем устраивать сцену, когда
    можно сесть и поговорить?” Это камень разума в невротическом
    море постсоветской политики.
    Он понимает, что его полномочия исходят от людей, а
    не от грубой силы, или Бога. Он одержим опросами и народным
    признанием. Он говорит то, что люди любят
    слышать, и он знает, как удовлетворить свою власть.
    Я считаю, что Путин – это лучшее что могло
    произойти с Российской Федерацией!

    Валентин Гончаров, Луганск. (Журнал Русское Слово).

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  • 20606 13301
    Ликвидатор 12 ноября 2018 в 22:55 Ссылка Пометить
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    Националистом был тока Рогозин, но из США думаю, вернётся уже клон.

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