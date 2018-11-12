Национализм Путина. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Патриот или националист?

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов обсуждает неясности в терминологическом аппарате, который мы используем. Зачем на Валдайском форуме Президент подробно объяснял свою позицию по поводу национализма? Каким националистом является Владимир Путин? Кто такой истинный патриот? Считает ли он культуру иных народов ущербной? Мог ли Путин баллотироваться в США и выиграть там выборы? Какие элементы нацизма присутствуют в политике США? Почему Америка много говорит о свободе человека и его правах и при этом совершает действия, противоположные провозглашённому? Чем различаются марксизм и коммунизм? Почему русский человек выбирал коммунизм? В чём его связь с общинной жизнь Руси?



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