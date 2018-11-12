Мир на пороге нового времени. Юрий и Ольга Шевченко. Часть 2

Древние Ведические знания.



Ольга и Юрий Шевченко

Часть 1 – https://youtu.be/mj3d0MCch58



“Новое Время пробуждает Древнее Ведическое Знание, и величайшей неожиданностью для всех окажется тот факт, что Корень всех Цивилизаций и Культур Един. Следы Древних Городов Великой Тартарии, Мегалитических Комплексов становятся всё более заметными под воздействием Новых Энергий. Поэтому хочется утвердить понимание Великой Тартарии, в которой мы жили и живём! Её значение для Мира ещё неосознанно, но указано Древними Артефактами, которые оставлены по всей Земле нашими Великими Предками, как Великий Дар Любви своим Потомкам, чтобы мы «пробудились» ото сна. Тайна так глубоко пропитала Землю, что некогда очевидное нужно открывать заново, отыскивая крупицы остаточных явлений и на их основе реконструировать древнейшие пласты человеческой памяти”. Константин Устинов



Пришли сроки больших событий, и такие времена должны наполнить нас Радостью. Если мы их осознаем, значит, мы принимаем в них участие, а всякое, хотя бы частично осознанное участие в Космическом процессе есть уже большая победа Духа. Мы верим, что Великая Империя вновь будет процветать, облагораживая Души и устремляя наши Сердца к Далёкой Космической Родине.



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Источник: www.youtube.com