Новости Славянского Мира. Выпуск 121

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира

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Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



Детская библиотека номер 24 октября принимала гостей – ребят из военно – патриотического клуба «Пересвет».

Источник: https://vk.com/public172765219?w=wall…



Бакшеевская библиотека приняла участие в III Международном Фестивале национальной литературы народов России, ближнего и дальнего зарубежья «Книга строит мосты».

Источник: https://vk.com/shokshatura?w=wall-100…



Продолжим артефактами земель славянских



Свитки Мертвого моря оказались фальшивкой

Источник: https://www.gazeta.ru/science/2018/10…



В Турции обнаружили обломки российского военного корабля XVIII века

РИА Новости: https://ria.ru/science/20181024/15313…



Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях



В Санкт-Петербурге 29 октября (пн) состоится презентация новой книги Андрея Ивашко “Исцеление русской орфографии” (к 100-летию последней гос.реформы Русского языка). Адрес мероприятия:

М.Петроградская, Аптекарский проспект д.6а

Источник: https://vk.com/v.nasledie?w=wall-3597…



В сентябре 2018 года в Москве с успехом прошёл практический семинар Алексея Орлова «Преодоление страхов».

Желающих оказалось намного больше, чем мог вместить зал.

Поэтому было принято решение провести повторный, практический семинар 24 ноября 2018 года.

На встрече мы разберём важные темы:



- Что такое страхи?

- Откуда они берутся?

- Как жить без страхов?

- Настоящий наш мир или виртуальный?

- Откуда всё началось?

- Кто правит миром и кто подчиняется?



Если Вы решили стать хозяином своей жизни и уйти из под управления страхов, заранее записывайтесь на семинар по указанному телефону.

Семинар «Преодоление страхов» состоится в Москве 24 ноября 2018 года.

Регистрация –

https://vk.com/fotografeja

Администратор мероприятия

Ольга – 8(909) 683 88 69

Источник: http://slavradio.org/event/priglashen…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю.



В понедельник, 29 октября, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Боги, Духи, Сущности. Что означают эти слова?

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



30 октября, вторник

Как найти гармонию в себе через практику общения с Сердцем

Автор-сказительница – Айша Ахмед



31 октября, среда

Мир на пороге нового времени

Автор-сказители – Юрий и Ольга Шевченко



01 ноября, четверг

Тонкий план

Автор-сказитель – Минин Владимир Михайлович



2 ноября в пятницу вы услышите передачу Правда и выдумки о славянских календарях. Автор-сказитель – Кирилл Запорожец.



3 ноября в субботу, премьера на нашем радио, в 01:00; 07:00; 13:00 и 19:00 часов по Москве вы услышите передачу Сказки от Вальки Каральки.

Не пропустите!



3 ноября, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – 48 – Вадим Анатольевич Цокуренко. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com