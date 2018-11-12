Главная » Видео, Мировоззрение

Мир на пороге нового времени. Юрий и Ольга Шевченко. Часть 1

07:42. 12 ноября 2018 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Древние Ведические знания.

Ольга и Юрий Шевченко
Часть 2 – https://youtu.be/reOK2PfPo54

“Новое Время пробуждает Древнее Ведическое Знание, и величайшей неожиданностью для всех окажется тот факт, что Корень всех Цивилизаций и Культур Един. Следы Древних Городов Великой Тартарии, Мегалитических Комплексов становятся всё более заметными под воздействием Новых Энергий. Поэтому хочется утвердить понимание Великой Тартарии, в которой мы жили и живём! Её значение для Мира ещё неосознанно, но указано Древними Артефактами, которые оставлены по всей Земле нашими Великими Предками, как Великий Дар Любви своим Потомкам, чтобы мы «пробудились» ото сна. Тайна так глубоко пропитала Землю, что некогда очевидное нужно открывать заново, отыскивая крупицы остаточных явлений и на их основе реконструировать древнейшие пласты человеческой памяти”. Константин Устинов

Пришли сроки больших событий, и такие времена должны наполнить нас Радостью. Если мы их осознаем, значит, мы принимаем в них участие, а всякое, хотя бы частично осознанное участие в Космическом процессе есть уже большая победа Духа. Мы верим, что Великая Империя вновь будет процветать, облагораживая Души и устремляя наши Сердца к Далёкой Космической Родине.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Славянского Мира. Выпуск 121
... средаМир на пороге нового времени Автор-сказители – Юрий и Ольга Шевченко01 ноября,... радио.Вместе сделаем мир лучше!Быть ДОБРУ!----------------------------------------...их смотрящих, и Мир становится лучше.----------------------------------------Вы можете...
Свеча над пропастью
...комичные и трагические персонажи нового времени, исчез. Крики торговцев...и яркой зеленью мира. Недоступный мир, как там ...острой бритвой. Возникший на пороге Истязатель радостно захохотал: -...в отношении закуски. Ольга с Юрием принялись обсуждать достоинства...
Еврейский фашизм. О целях библейского проекта и планах уничтожения Руси. Часть 5
... заявлено: «На пороге войны между Германией...квартиры известного кардиохирурга Юрия Шевченко. Теперь ...и более ранних временах), одобрение иудаизма ...Публикации и выступления Ольги Николаевны Четвериковой ... см. А. Драгункин «Новый старый мир», СПб, «Время чайки»,...
Мир картин и картина мира
... в мире – повсюду в мире превращает правительственные... Ксении Собчак, Ольги Бузовой и Насти...копеечку за журнал-новинку или хотя ...! – на самом пороге либерального апокалипсиса…[1] ..."[2]Вспоминают Юрий Лужков и Гавриил...пенсиям, к тому времени почти обнуленным, по...
МШПИ. «План Немировской» или «кузница кадров глобальной номенклатуры»
... деятельность «временно приостановила»[8...программа «Открытый мир» библиотеки ...порога явки избирателей; отмене нижнего порога... культуры ВШЭ; - Ольга Дергунова (РФ) ... Фюр Морген; - Юрий Джибладзе (РФ) -...Тарощина (РФ) - аналитик «Новая газета»;    - Даниэль Таршис...
Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2015
...соответствии с условиями новых суверенных еврооблигаций,... к настоящему времени страна получила лишь... и княгини Ольги с частицами...во всем православном мире святыни», — добавил...министра обороны Юрию Гусеву. Гусев Юрий Вениаминович ... политиков за порогом и просто-...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>