Европа: игры с шулерами

Подобно тому, что «тойота не ломается» – считалось, что европействующие не бедствуют.

Были времена, когда европейский миф достиг в нашей стране гомерических размеров неопровержимости. Только больной на голову тогда мог усомниться в пользе и необходимости « европеизации ».

Может быть, это просто ей не повезло, отдельный, частный случай, который не должен бросать тень на репутацию всей «Тойоты»: как говорится, и на старуху бывает проруха. Но вряд ли моя знакомая теперь снова выберет «тойоту» или порекомендует её своим близким…

Одна моя знакомая купила себе «тойоту», вдохновившись пиаром «тойота не ломается». В легенде и мифе этот автомобиль неубиваем. Но, как на грех, в руках моей знакомой конкретный автомобиль «тойота» стал вдруг ломаться и буквально рассыпаться…

Во всех сферах нашей жизни сосуществуют пиар (PR) вещи и её функциональность. В старину это называли «авторитетом» и «опытом». Какой бы товар ни пиарили продавцы и наше окружение – проверка его функциональности неизбежна. Хотя, конечно, пиар предшествует проверке: прежде чем купить лампу или телевизор, автомобиль или кофемолку, мы читаем про неё, смотрим рекламы, слушаем знакомых и т.п. Однако проверка пиара практикой неотвратима: рано или поздно мы взамен чужого опыта обретаем собственный.

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Но, понимаете, какое дело? Лампа, кроме пиара, кроме восторженных отзывов о ней – должна ещё и светить. А если она всё время перегорает или вообще не включается – то это плохая лампа. Что бы о ней не говорили и не писали.

Кроме статусности, в пище имеется ещё и вкус – и если вас тошнит от какого-то блюда, то статусность не заставит вас кушать его снова и снова. И телевизор должен, кроме хвалебных отзывов, иметь ещё изображение и звук. А если у него нет ни изображения, ни звука, то вы рано или поздно поймёте, что хвалебные отзывы в гламурных журналах лгали.

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Главная претензия к европейскому мифу сегодня – в том, что он не работает. Он красиво себя поставил, он красиво себя презентует, его «впаривают» опытные и даже талантливые маркетологи. С ним вообще всё в ажуре, кроме конечной функциональности.

Его все хотят приобрести, но, приобретя – не знают, что с ним делать. Европейский миф из актива превратился в пассив, который никто не хочет критиковать (боятся выглядеть чурками) – но всем приходится.

Потому что он – нефункционален.

Но людям, отдавшимся ему в 90-х, как девственница растлителю, трудно осудить его самоё. Им гораздо проще и комфортнее верить, что это исполнители не те, что сама по себе Европа прекрасна, просто курс в неё прокладывали доселе плохие лоцманы.

Интересны антирейтинги европействующих украинских президентов. Примерно 70-80% населения говорят им после первого же их срока – «никогда больше». Таков антирейтинг Кравчука, таков же антирейтинг Ющенко. Консенсус по поводу этих политических трупов напоминает проклятие: никогда им больше ничего не доверять!



Ничего нового и с Порошенко: все социологические исследования настроений электората Украины едины в одном — в рейтинге действующего президента. Многочисленные соцопросы, независимо от того, кто их оплатил, свидетельствуют, что популярность Порошенко оценивается в диапазоне от 5 до 6,5%.

Кравчук вёл укров в Европу, и стал ненавистным памятником позора.



Ющенко вёл – и стал тем же. Теперь Порошенко – на тех же граблях. Давайте, учитывая общность исторической судьбы добавим сюда нашего Ельцина – начинавшего с вестернизации, и закончившего всеобщей ненавистью и презрением.

Но почему-то удручающе-регулярные провалы европействующих не приводят среди славян к разочарованию в самом их базовом мифе, европействующем юродстве. Проклинают конкретные персоны – но не породивший их миф.

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Здесь я, как социопатолог вижу массовую неспособность к обобщающему мышлению, к индукции[1] вывода. А это не шутки. Это серьёзное социопсихическое расстройство.

Неспособность рыбы сделать обобщающий вывод позволяет снова и снова ловить её на один и тот же крючок. Неспособность мыши сделать обобщающий вывод – позволяет снова и снова заманивать новых мышей в одну и ту же мышеловку.

Люди, которые ненавидят Кравчука и Ельцина, Ющенко и Порошенко – по законам логики обязаны были бы сделать вывод и о том, что все эти фигуры обобщает: европействующем юродстве.

И некоторые действительно сделали. А большинство оказалось неспособно на такую «сложную» умственную операцию. Подсунь им свежего юродивого «Европы ради» – и они снова, забыв потерянные страшные годы, ломанутся за ним, очертя голову…

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Кроме индукции в познании вменяемого человека (а невменяемость масс – главная проблема современной политики) есть ещё и дедукция[2]. Проще говоря, кроме опыта есть ещё и логика (если она есть). Должно быть какое-то общее исходное предположение – почему вы верите, что ЭТО заработает.

Вот, оно раз за разом (майдан за майданом, включая и московские майданы 1991 и 1993 годов) не срабатывает. Индукция подсказывает, что предполагаемая схема достижения успеха ошибочна. А что подсказывает дедукция? Да то же самое!

В европейском мифе нет связного и целостного представления о механике или анатомии перехода. И никогда не было. В европейском мифе куда больше от карго-культа[3], чем от скучной, но понятной и отработанной технологии.

Но чтобы что-то построить – надо не камлать, а знать, как строить. В нашей цивилизации существует только один метод обучения и воспроизводства: решить сложную задачу, разбив её на множество простых и понятных. Школьник приходит в школу неграмотным, а выходит из неё со знанием высшей математики (точнее, раньше выходил).

Но ведь он же не сразу к высшей математике в первом классе приступает; его ведут от счётных палочек и зазубривания цифр!

Подобно школе строится в цивилизации и разделение труда. Каждый участник выполняет свою, порой очень скромную, часть работы – а при сборке плодов их усилий получается сложнейший агрегат.

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Европейский миф, он же миф о рыночной экономике, он же миф о либеральной демократии – представляет из себя неделимое «таинство», которое ни у кого из сторонников не получается разобрать по деталям, разложить по чертежам узлов.

Попытка любой детализации – приводит нас к советского типа производственному рационализму и технологическому реализму.

Вот что ни возьми! Хотите – возьмём любой предмет, и попробуем, потренируемся в логике?

Чего нам там, в 1990-м году, не хватало острее всего? Колбасы?

Ну, давайте с колбасой рассмотрим…

Рационально мыслящий человек, в отличие от первобытного шамана, не может верить в то, что колбаса берётся сама по себе, из «воздуха свободы» и по причине альтернативных голосований.

Рационалист понимает, что колбаса (как и любой продукт) – делается.

Но если она делается на производстве, то значит, существует и технология производства! Но тогда при чём тут ваш «воздух свободы» и «альтернативные выборы»?

Технология – это делать не то, что хочется, а то, что нужно по технологии. Никакой свободы в технологиях нет, и никогда не было.

В них есть совсем другое: знание или незнание, обученность или необученность, понимание или непонимание. Это касается как колбасного производства, так и любого другого. Если вашим людям не хватает знаний, умений, ответственности – так и говорить нужно об этой нехватке, а вовсе не о нехватке мифической «свободы»!

Школьник, срезавшийся на экзаменах, должен засесть за учебники и готовится к переэкзаменовке. А в режиме «свободы» и альтернативных выборов учителей он вряд ли будет готовиться к переэкзаменовке, куда вероятнее – пойдёт футбол гонять…

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Если мы понимаем европейский миф, как изобилие продукта – то путь к изобилию лежит в увеличении производства продукта. Такие азбучные вещи мне даже неудобно повторять – но приходится. Потому что, как ни странно, многие этого не понимают.

Не понимают той аксиомы, что если тебе чего-то не хватает – нужно научиться производить этого больше и быстрее. Любое производство можно описать языком технологий – следовательно, можно (и нужно) запланировать и в плановом режиме осуществить.

Сюрреализм рыночного бреда – насчёт того, что мы не можем заранее планировать производство, потому что заранее не знаем, чего нам будет нужно – за гранью разума и цивилизации. Такой бред отчасти простителен беременной женщине – но ведь не учёному же мужского пола!

Во-первых, как это не знаем, когда очень даже знаем? Какие нужны суперкомпьютеры, чтобы рассчитать: потребность в квартирах равна количеству семей в стране? Это я вам и на счётах рассчитаю! Скажите мне, сколько семей – и скажу вам, сколько нужно квартир…



Большинство продуктов нашего потребления циклические. Базовые потребности переходят почти неизменно из года в год и по наследству. Человек из года в год потребляет определённое количество хлеба, молока, колбасы, яиц и т.п. Складываются устойчивые потребительские привычки, устойчивые вкусы, а следовательно – стабильный и неизменный запрос.



Откуда возникла бы поговорка «хлеба к обеду в меру бери» – если бы не было меры хлеба у обеда? А если мера есть – то нетрудно рассчитать и потребности в хлебе по количеству обедов!

Во-вторых, если мы действительно не знаем, что нам потребуется завтра из товаров народного потребления – то мы выглядим какими-то иррациональными идиотами.



Допустим, какая-то часть спроса возникнет экстренно, неожиданно, непредсказуемо. Но велика ли она? Неужели люди, которые пили молоко на протяжении 1000 лет – вдруг массово откажутся от молока? Большая часть потребительского спроса стабильна и вполне себе предсказуема.



Кроме того, цивилизация требует повышать культуру предсказуемости, потому что цивилизация не устоит на иррациональных идиотах, неспособных понять и самостоятельно рассчитать, что им завтра потребуется. Долг властей – внушать населению, что гордится потребительской непредсказуемостью не стоит, ответственный гражданин наоборот, гордится своей предсказуемостью.

Как предсказуемые поступки разумного и нравственного человека (будет ли он спасать утопающего? Конечно, будет – он же разумный и нравственный!) – таким же предсказуемым должен стать и его потребительский спрос.

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Но европейский миф обещает изобилие не через единственный рациональный путь неуклонного наращивания и совершенствования производства недостающих благ. Европейский миф сулит сказочное изобилие через сказочные же заклинания и детское в своей наивности волхование.

А сказку нельзя разложить на технологии. Нельзя описать научно – схему появления продуктов на скатерти-самобранки. Или – схему набора скорости у сапогов-скороходов.

- Поэтому провал европействующего юродства дан нам не только в индукции множества поставленных жизнью опытов (не получилось там и сям, и в пятом месте не получилось, и в десятом не вышло).



- Провал европействующего юродства заложен уже в исходной дедукции, в отсутствии логики изначального предположения.

Европействующие изначально строят не механизм, а волшебную палочку. Механизм содержит в своих деталях логику цели. Волшебная палочка – логики по определению содержать не может.

Возвращаясь к колбасе, фетишу «перестройки» (о котором многие сегодня забыли как в переносном, так и в прямом смысле): чтобы стало больше колбасы, нужно больше мясного скота. В таком подходе логика очевидна: мы хотим больше продукта, и добываем больше того, из чего делают продукт.

Но европействующие повсеместно доводят мясное (как, впрочем, и молочное) стадо – до ноля. И понять их средствами логики невозможно.

То ли их колбасу делают не из мяса, то ли они думают, что их будут даром кормить импортной колбасой (кто и зачем станет этим заниматься?!), то ли их колбасы самозарождаются из «европейских институтов» (до боли напоминающих чучела самолётов из тростника в карго-культе).

Практика показывает, что это бред, а умному человеку и не нужно практики, он сразу же, до опыта, дедуктивно рассчитает, что в итоге европействующего юродства получится хрень.

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Если масса не владеет ни способностью к дедуктивному обобщению, ни способностью к индуктивному обобщению – она обречена менять ющенок на порошенок, а ельциных – на навальных. Положение такой народной массы – трагическое, но весь трагизм вытекает из деградации мыслительных способностей.

Неспособность мыслить – подобна слепоте или глухоте. Препятствия, смехотворные для зрячего, для слепого могут стать непреодолимыми на пути к заветной цели. А глухой не услышит даже самые громкие сигналы, даже вой сирены!

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Прогнозирую (с болью в душе) что мы вымрем, как мамонты, если не научимся обобщать опыт. Если мы, корчась от боли, окажемся неспособными определить источник боли.

И если не заучим на зубок великий закон логического мышления, известный ещё в античности: «ПОСЛЕ ЭТОГО – НЕ ЗНАЧИТ, ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО».

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Допустим, бандит, который сорок лет грабил на большой дороге, пригласил вас в свой роскошный дом, вызывающий восхищение своим богатством. На ваш вопрос – откуда такая роскошь – он (ясное дело) не хочет говорить вам правду. И он врёт вам, что заработал на такую домину… ловлей птиц.

А что? Он действительно на досуге увлекается ловлей певчих пташек. Он многое знает о них, в его доме несколько клеток с канарейками и чижиками. И для того, чтобы скрыть свой основной источник дохода, бандитизм, он очень старательно изображает из себя успешного птицелова…

Что вы видите?

1. Вы видите, что много лет он ловил птах в лесу.

2. Вы видите, что он построил себе дворец, подобный Версалю и Лувру.

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Вы по наивности делаете самую распространённую логическую ошибку. Вы говорите – «после этого – значит, по причине этого».

То есть вы связываете птицеловство с роскошью миллионера.

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Попавшись в ловушку этой логической ошибки, вы начинаете бешено заниматься птицеловством. Вы сами ловите птиц и заставляете ловить их всех своих домочадцев. Вы тратите последние гроши на литературу о лове птиц и певчих птицах.

Вся ваша бурная деятельность имеет предсказуемо-жалкий финал. Птиц мало, и они плохо ловятся. Пособия врут. На рынке птиц не покупают. А если покупают – то дёшево и совсем немного.

Вы пытаетесь добиться желанной цели, используя фальшивое средство, которое вам подсунул тот, кто хотел бы скрыть подлинные источники своего успеха.

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С Европой – точно так же. Все европействующие, кроме умных (Петра I, Сталина, Косыгина и Байбакова) – копировали у Европы не причины, а поводы.

Европа добилась того, чего добилась – веками развития точных наук. Но своим подражателям подсовывает неточность шаманизма.



Европа поднялась на жесточайших имперских диктатурах развития, на веках инквизиции – а подражателям подсовывает смесь снотворного со слабительным в виде дурмана «свободы и демократии».



Европа – это мировой бандит, веками колониализма крышевавший весь планетарный криминал. Но своих подражателей она учит быть жертвами разбоя, а не разбойниками, подобными ей самой.



Европа есть железная олигархия правящих масонерий; все выборы и референдумы в ней – «общество спектакля».



А вот подражателям она навязывает прямую охлократию[4], буйство преторианских гвардейцев и дегенератизм некомпетентных быстрых выборных карьер.

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Европа делает всё, чтобы расширить пропасть, отделяющую её от других народов.

А европействующие майдауны делают всё, чтобы ей в этом помочь.

[1] Индукция – (лат. inductio — наведение, от лат. inducere — влечь за собой, установить) — вывод на основе перехода от частного положения к общему. Индуктивное умозаключение связывает частные предпосылки с заключением.

[2] ДЕДУКЦИЯ – логический переход от общего к частному; выведение согласно строгим правилам логики достоверных заключений из посылок.

[3] Карго-культ – (от англ. cargo cult — поклонение грузу), также религия самолётопоклонников или культ Даров небесных — термин, которым называют группу религиозных движений в Меланезии. В культах карго верят, что западные товары созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. Считается, что белые люди нечестным путём получили контроль над этими предметами.



В культах карго проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше. Карго-культ является проявлением «магического мышления». Члены культа не понимают в полной мере значимость производства. Их понятия о современном обществе, религии и экономике фрагментарны.

В наиболее известных культах карго из кокосовых пальм и соломы строятся «точные копии» взлётно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. Последователи культа строят их, веря в то, что эти постройки привлекут транспортные самолёты (которые считаются посланниками духов), заполненные грузом.



Верующие регулярно проводят строевые учения («муштру») и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA».

[4] Охлократия – власть толпы.

А. Леонидов

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