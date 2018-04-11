В.Л. Авагян: У шулера не выиграть

Первичный принцип справедливости говорит, что каждый вправе назначать на свои поделки свою цену. Будут по этой цене брать или не будут – другой вопрос.



Но если я сделал деревянную свистульку и хочу её продать за тысячу рублей или даже тысячу долларов – никто не вправе мне отказывать в этом.



В конце концов, не будем забывать, сколько стоит «Чёрный квадрат» Малевича в мире коллекционеров живописи…

В этом смысле есть полное и безусловное право печатников доллара или евро продавать свои бумажки по любой цене, какая им придёт в голову: они их напечатали, они и продают. А не нравится цена – не бери.



Проблема не в том, что доллар или евро стоят на бирже дорого: а в том, что находятся те, кто их по предложенным ценам берёт.

Мошенник не может без простофили. Аферист и профан – неразделимы: убери профана, нечем станет разжиться и мошеннику.



Это вопрос того, кто хозяин на земле. Если они печатают условные знаки, означающие наши реальные блага – то значит, что хозяева наших ресурсов – не мы, а они…





Очень трудно обыграть шулера, и совершенно невозможно его обыграть – если будешь играть по его правилам. История доллара в России – это десятилетия позора и системного проигрыша.



Отношения с США или Европой, внешняя политика, согласие или отказ от реформ тут ни при чём. За десятилетия «свободной конвертации» каких только политиков и каких шагов не было: и рептильных, и ершистых, и согласных «мистеров Да», и суровых «мистеров Нет».

Нам говорят: сегодняшнее падение – следствие того, что мы разозлили США. А когда они были нами довольны – доллар что, падал? Или на месте стоял?

Российскому рублю никогда и ничего не помогало. Доллар всегда рос. Он рос иногда медленно, а иногда быстро, иногда чуть-чуть откатывался назад – но никогда не откатывался до стартовых позиций своего постоянного роста.



Кажется, уже достаточно накоплено материалов и опыта, чтобы понять: в этой игре России никогда не выиграть, если она резко не поменяет правила. У шулеров и по их правилам – выиграть просто невозможно.

Причина очень проста: заложенная ещё Е. Гайдаром система односторонней заменимости. Нет такого товара, который нельзя было бы купить за доллары.



Любой, продаваемый за рубли товар, за доллары продадут ещё охотнее. Доллар целиком и полностью заменяет рубль, а рубль доллар – нет. В этой ситуации рубль становится лишним и нежеланным посредником между ресурсообладателями, товаропроизводителями и платежеспособным спросом.





Как рублю выйти из унизительной обречённости? Вообразим условную ситуацию. Допустим, в мире разразилась какая-то эпидемия, а лекарство производят только в РФ. Весь мир бросается покупать лекарство в РФ – но ему совсем не нужны рубли РФ.



Вполне достаточно привезти доллары или евро, а обменники тут – на каждом углу. Да и производитель, скорее всего, от долларовой оплаты не откажется. Даже в этой условной ситуации, когда жизнь мира висит на ниточке и зависит от РФ – российский рубль никому не нужен.



Нет никакого стимула зарабатывать рубли, брать кредиты в рублях, оперировать рублями и т.п. Рубль всего лишь суррогат доллара, причём дисконтный суррогат.

Поэтому любая проблема доллара – сказывается на рубле раньше, чем на самом долларе. Покупательная способность доллара падает, бесспорно, доллар 70-х годов прошлого века несравним с нынешним.



Но нам это не помогает, потому что дисконтный доллар-суррогат «российский рубль» падает ещё быстрее. Доллар на цент обвалится, а наш отреагирует падением на 5 или 10 центов…

Главная причина – то, что нет вещей, которые за доллары бы не продавались. А значит, нет и аргумента за рубль. У рубля нет никакой самостоятельной ценности. Он – лишь замена доллару, и плохая замена. Все его транзакции в конечном счёте стремятся конвертировать его в доллар.

Основные вехи доллара в РФ таковы.

В 1991 году коммерческий курс Госбанка в апреле 1991 года был равен 1,75 рублей за доллар, а курс чёрного рынка – 30–33 рубля за доллар.

В 1992 за доллар давали уже 125 рублей. Введение свободного курса рубля не помогло, и 31 декабря 1992 доллар стоил уже 414,5 рублей.

В январе 1994 мы застаём его уже на отметке 781 рублей за доллар. 11.10.1994 состоялся «чёрный вторник» 1994 года и за один день курс доллара возрос с 2 833 до 3 926 рублей за 1 доллар.

В начале 1998 года состоялась деноминация рубля. За день до дефолта РФ доллар стоил 6,29, больше 6 тыс. рублей «старыми». 20,8250 рублей за доллар называют максимальным после-дефолтным приливом курса доллара. Но это, конечно, не так. 09.01.2003 мы застаём доллар уже за 31,8846 рублей.

19.02.2009 он стоит 36,4267 рублей (максимальное значение курса доллара за 2009 год).

11.10.2014 доллар – 40,2125 руб., 07.11.2014 – 45,1854 рубля. 18.12.2014 доллар вырос до 67,7851 рублей, и пока это максимум роста курса доллара относительно деноминированного рубля образца 1998 года.

9 апреля 2018 года курс доллара США устанавливал рекорд за последние пять месяцев и пробил отметку в 60 рублей.

Впервые за полтора года цена евро превысила уровень 74 рублей. Таким образом, по сравнению с пятницей, когда курс доллара был на уровне 58 рублей на московской бирже, доллар вырос сразу на два рубля. Официальный курс Центробанка, установленный на 10 апреля, — 58,57 рублей за американскую валюту и 71, 88 — за евро. Дальше стало ещё хуже…

Всё это начинают связывать (и часто довольно агрессивно) с санкциями против РФ, с украинской или сирийской перипетиями, с недовольством Запада Путиным, выборами, недопуском Навального и ещё чёрти с чем. Но посмотрите ещё раз на общую динамику, которая дана с 1991 года: он всё время рос. Такая уж система установлена, что он растёт в любых обстоятельствах.

И катастрофа эта началась задолго до украинских событий, выборов Трампа, даже задолго до того, как мы узнали, что существует на свете Путин. Грабитель настроен ограбить. Если кто-то думает, что покорность грабителю предотвратит ограбление, то он очень наивен.



Грабителю, конечно, удобнее грабить покорных жертв. Ему, конечно, неудобно – когда жертва сопротивляется или убегает. Но раз уж его цель – ограбить, то он будет это делать в любом случае, при любом уровне покорности жертвы. Единственный шанс избежать этого – эффективно сопротивляться его "наезду".





А пока – происходит катастрофа рубля. Приведённые цифры показывают, что она началась не в 2014 году и не в 2018 году. Она началась в 1991 году, и с тех пор – если отбросить мелкие детали – в общем и целом двигалась только в одном, совершенно очевидном направлении.

Имя этой катастрофе – «аппетит приходит во время еды». Когда человек предлагает за свою поделку свою цену – то он в своём праве. Но если ему бесконечно поддакивать, бесконечно соглашаться с его ценой, и брать только по предложенной им цене – конечно, его аппетиты начнут расти.



И в игре по таким правилам (когда не паритет покупательной способности, а навязанная оппонентом стоимость определяет цену валюты) – выиграть нельзя.

Кто не сопротивляется агрессии – тот не может победить. Если не возражать искажениям покупательной способности – то она подтягивается под новую, навязанную извне планку. То есть изначально произвольная цена становится закономерной в ходе подтягивания цен под чужую волю.

Сегодня по паритету покупательной способности рубль недооценен более чем в 3 раза: несправедливость стала привычкой. Люди отдают дорогие вещи дёшево, чтобы обменять их на дешёвые вещи дорого. Это подрывает и семейные и государственный бюджеты.



В стране, где занижена стоимость труда и отечественных благ – невыгодно работать, невыгодно создавать производства.

Чтобы это понять – вообразите два города. В одном жонглёру платят 10 рублей за 1 выступление, в другом – 1 рубль за 10 выступлений. Угадайте, где в итоге окажутся все жонглёры?

В.Л. Авагян

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Источник: ss69100.livejournal.com