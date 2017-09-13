„Идущие в Европу”: пункт назначения – … (далее нецензурно)

Все евроинтеграторы говорят одно и то же. И получается у них всегда, в разных точках планеты, всегда одно и то же. И то, что всегда у них получается – всегда противоположно тому, о чём они говорят. Странный парадокс, правда? Но никакого парадокса тут нет. О чём говорят евроинтеграторы всегда? О повышении уровня жизни населения. Что у них столь же стабильно получается? Обнищание, колоссальные людские и материальные потери… Понимаете, тот, кто садиться играть в карты с опытным шулером, рассуждает, что у шулера много денег, и он поделиться… А в итоге выворачивает собственные карманы. И чем опытнее шулер, которого решили «подоить» – тем больше он у тебя выдоит. Это в полной мере относится и к США, и к Европе…



Есть очевидная взаимосвязь между людскими и материальными потерями страны – и влиянием в ней западных советников. Потери всегда минимальны там, где это влияние минимально. И они всегда достигают максимума там, где Западу дают полный карт-бланш на любые действия в политике и экономике…

Я не знаю, почему до сих пор многие этого не понимают – но раз многие не понимают (что демонстрирует сама жизнь) – я по возможности популярно объясню.

Успех поэта или философа – максимальное число слушателей, поклонников.

Успех предпринимателя с точностью до наоборот: чем меньше ему приходиться делиться, тем больше у него остаётся. Конечно же, владелец завода, которому приходится платить большую зарплату и множество социальных отчислений – неконкурентоспособен рядом с владельцем завода, который платит рабочим мало и никакими социальными отчислениями не обременён.

То же самое касается и народов мира. Успех одних народов мира неразрывно связан с провалами и неудачами у других. Сверхприбыль приносят сверхдешёвые рабочие, а сверхдешёвых рабочих создаёт лютая нищета и беспросветный мрак.

Когда на одном конце света люди перестают быть сверхдешёвыми – на другом конце света исчезают сверхприбыли: так устроена современная глобальная экономика. В XIX веке было то же самое, но только на гораздо более близких дистанциях.

Всякое богатство, которые выше среднего – вытекает не из согласия с окружающими людьми: это всегда вызов обществу, в том или ином смысле – насилие над ним. Наивно думать, что человек богатеет – а общество, остальные люди, радуются этому, стоя вокруг, аплодируют и всячески помогают.

Любой, кто богатеет – богатеет не благодаря – а вопреки.

Наций и государств это тоже касается в полной мере. Никому не нужно, чтобы соседи стали богаче, сильнее тебя, или хотя бы вровень с тобой конкурентоспособны. Если бы люди хотели передать другим секреты своего успеха – тогда не было бы такого явления как промышленный шпионаж, да и коммерческой тайны тоже не было бы.

Поэтому всякий подъём и обогащение государства осуществляются, конечно же, В БОРЬБЕ с соседней державой, а вовсе НЕ ПРИ ЕЁ ПОДДЕРЖКЕ.

Что может всерьёз, на деле, а не на словах поддерживать соседняя держава? Только негативные процессы внутри вашей социальной среды…

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Этот закон ДЕЛЕНИЯ – те самые грабли, на которые раз за разом наступают «евроинтеграторы» и западники всех мастей, всех времён и народов. Так сказать, «любимые грабли» – вставать на которые стало традицией, своего рода инициацией для западника. Не получив ими по лбу – не будешь считаться «рукопожатым» среди космополитов…

Нет никакого сомнения, что ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ американцы, немцы, англичане, французы постарались сделать всё самое лучшее, самое удобное и эффективное. Они сделали это, как умели, насколько смогли, вложив в это все свои знания, умения, таланты, возможности – как, впрочем, и свои заблуждения, ошибки, извращения и т.п. В итоге они построили У СЕБЯ то, что построили.

Возникает закономерный вопрос: если строили они у себя и для себя – какое это отношение имеет к вам или ко мне?! Каким образом из привлекательности чьего-то образа жизни вытекает его доступность для тебя? Если мне нравится квартира певца Кобзона – что Кобзон мне, незнакомому человеку, умилившись моим вкусам, точную копию подарит?!

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В этой точке разговор о евроинтеграции можно, в принципе, и заканчивать. Если ты интегрируешься куда-то на своих условиях, то это не интеграция, а вторжение, диктат, ультиматум. А если на чужих – то интегрируют тебя в качестве расходного материала. В какой иной роли ты нужен чужой семье? В роли домашнего питомца, что ли?!

Романтики евроинтеграции предполагали, что, как в советской школе, отличники, знающие предмет на «пять» станут помогать отстающим в классе исправить «двойки». И этим они продемонстрировали, что мышление их остаётся на советском, социалистическом «шасси» – хотя «кузов» они, вроде бы, радикально перекрасили, в итоге обманув только самих себя.

Поймите, что отличник, помогая двоечнику, имеет дело с ОБРАЗОВАНИЕМ, т.е. сферой духа. А в сфере духа, идей, деление не убавляет доли владельца. Если у меня есть дыня, и я отдам вам половину, то я потеряю пол-дыни. А если у меня есть книга, я дам вам почитать, а вы честно мне её вернёте – я ничего не потеряю. Ну, эту же разницу нужно понимать!

В западных школах, в отличие от советских, культивируется индивидуализм, культ личного успеха, там отсталых не принято вытягивать. Но, теоретически, отличник может помочь двоечнику и в современной, западного типа, школе. Потому что он ведь ничего не теряет: поделившись своими знаниями, он же не уменьшит количества своих знаний, скорее, наоборот. Каждое изложение выученного материала помогает крепче запомнить этот материал…

А вот начальник отдела не может помочь коллеге стать начальником своего отдела. Потому что если коллега станет начальником его отдела – он сам перестанет быть начальником отдела.

Пора понять, что основное действие в современном нам мире – ДЕЛЕНИЕ. Внутри больших процессов деления есть и локальные акты умножения, но это именно локальные акты.



Основной процесс – вплоть до смены биосферы «ноосферой по Вернадскому» – деление Земли и всех её благ, всех её возможностей. Материальная ценность при делении убывает. Этим она противоположна духовной ценности.

Развитая рыночная европейская страна не может помочь отсталой стране стать развитой европейской страной. Для того, чтобы в условиях рынка помочь отсталым – нужно перестать быть развитым, т.е. ЛИШИТЬ СЕБЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА. А какая Франция на такое пойдёт ради Украины, да и зачем?!

Неужели вы ещё не поняли, что богатство Западной Европы и вся её привлекательность базируются на бедности Восточной Европы и иных частей света? И если Восточная Европа перестанет быть бедной – тогда Западная перестанет быть богатой.

Помните школьный опыт: холодная ложка, горячий чай? При помещении ложки в стакан ложка нагревается, а чай охлаждается, и так до средней температуры на двоих. Если вы попытаетесь честно совместить богатство и бедность, то бедность станет богаче, но ценой того, что богатство станет беднее.

Это и объясняет, почему в 1989 году Восточная Европа пошла на Запад по шерсть, а вернулась стриженой: по данным ООН количество бедных в Восточной Европе с 1989 года возросло более чем в 10 раз.

То есть люди стали слушаться советов тех, кто жил богаче их – а в итоге стали значительно беднее, чем были! А как иначе?

Если вы нанимаетесь к богатому дядьке в работники – он ведь хочет вас использовать, а не чтобы вы его использовали!





В.Л. Авагян

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