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Череда случайностей

11:19. 12 ноября 2018 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:


В районе Окинавы при взлете с авианосца "Рональд Рейган" (того самого, где ядерный реактор обслуживали матросы под ЛСД https://colonelcassad.livejournal.com/4574637.html) упал в море истребитель F/А-18. Пилоты успели катапультироваться и их выловили из воды, а машина пошла на дно. Это уже 2-й самолет этого типа за 2018-й, который разбился при взлете с авианосца. В апреле с авианосца "Карл Винсон" в море упал еще один F/A-18 (пилот успел катапультироваться).
При этом, 19 октября на палубу "Рональда Рейгана" упал вертолет SeaHawk https://www.stripes.com/news/pacific/12-injured-when-navy-helicopter-crashes-aboard-uss-ronald-reagan-1.552480 – тогда пострадало 12 человек.
А в прошлом ноябре на пути к все тому же авианосцу "Рональд Рейган" разбился транспортный самолет С-2 (спасли 8 из 11 человек).

Когда в аналогичной ситуации падает и тонет палубный самолет с "Адмирала Кузненцова", сразу начинается – авианосец дерьмо, самолеты дерьмо.
Когда тоже самое происходит у американцев – это трагические случайности, которые ничего не значат, а лучше вообще сделать вид, что ничего не упало.

На деле, падают и тонут и у них и у нас. Косячат и у них и у нас. Чем интенсивнее эксплуатируют технику, зачастую отнюдь не новую, те выше риск аварий по техническим или человеческим причинам и никто от них не застрахован.
Конечно, прикрывать свои косяки тем, что "у них тоже так" не стоит, ровно как не стоит впадать в переможество "аха-ха, у них упало и утонуло", так как у нас тоже много чего падает и тонет.
С другой стороны, все эти истории с систематически падающими самолетами и танкерами охотящимися за беспечными кораблями НАТО, наглядно показывают, что попытки представить отечественные косяки как нечто уникальное безосновательны,.
Но в любом случае стремиться надо не к оправданиям "у них также", а к снижению аварийности, хотя либеральную общественность потыкать носом в эту фактуру отнюдь не грех.

PS. И да, вы будете смеяться, но в авариях на учениях НАТО у берегов Норвегии виновата…ну конечно же Россия.

Сбои глобальной навигационной системы GPS (Global Positioning System), произошедшие в начале ноября на севере Финляндии, могли быть связаны с действиями России. Такое предположение выдвинул финский премьер-министр Юха Сипиля.
«Технологически относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — приводит слова премьера телеканал 360. По мнению Сипиля, у России есть для этого технические возможности, а главное — мотив: своего рода «посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях» стран НАТО. В настоящее время по факту сбоев ведется расследование, его результаты будут оформлены в виде доклада, сообщает МИД Финляндии.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, авиация, Россия, США
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Один комментарий»

  • 1050 704
    Valeriy Bondarik 12 ноября 2018 в 12:45 Ссылка Пометить
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    ,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,

    Да Здравствует Их Величества Сатира и Юмор…ИТАК:

    ~~~ ЧТО-то ЕСТЬ…~~~

    _ЧТО-то ЕСТЬ у них – у этих Русских!
    ЧТО-то НЕПОНЯТНОЕ – для другИХ…
    ЧТО-то от чего – БРОСАЕТ в пот…
    ЧТО-то ТАКОЕ – отчего ОТКРЫВАЕТСЯ рот…

    _Если где\то ЧТО-то происходит – то “ЭТО” Они!
    Это от них ВСЁ не понятное – в наши дни!
    ВСЁ НЕГАТИВНОЕ у себя,ЧТОБЫ ПРИКРЫТЬ,
    НУЖНО на Русских свалить – побольше “ВОНИ”!

    _Чтобы НЕ задумывался о Реалиях народ,
    Нужно чтобы Русские стали,как политический “ГРОМоотвод”!
    Во всём Русских – ругать и обвинять!
    ,,Окормление,,опасностью Русских – НЕ прекращать!

    _У них ЧТО-то ЕСТЬ,что работу GPS нарушает…
    Такое мнение – “козырнОЙ” политик Финляндии оглашает…
    “А если в САМОМ ДЕЛЕ Так”…думает ТАКОЙ-же сосед И…
    Допив “чаи”(iLi ВИСКИ…)- ТРЕВОЖНЫЙ ПОТ вытирает…

    _Вот ПОЧЕМУ это “вдруг” норвежский фрегат “БУЛТЫХнулся”?
    Не ПОТОМУ-ли,что – с ЧЕМ-то Из\от России “встретился”…
    И в то,что “ЭТО” Опасность – “АХфiцер” НЕ врубился!
    ЭТОТ – ох НЕ добрый слуШОК…УЖЕ распространился…

    _Почему “железо” – “нафаршированное” электроникОЙ,
    Ну совершенно “ВНЕЗАПНО” – ДАЁТ “вдруг” сбОЙ…?
    Возможно,что ЧТО-то “вЛАЗИЛО” туда – русскОЙ-рукОЙ…
    ЧТО-то ЕСТЬ у Них – “ВИСИТ” мысль Над Землёй…

    _”Аль-лё-Россия” – ты ЭТО ДЕЛО прекращай…
    Ты – не ПОНЯТНО чем – Всех “друзей” не ПУГАЙ…
    Ты СВОИМИ “Штучками” – “баланс” Влияния не нарушай…
    Ты – к СВОИМ Разработкам – ВСЕХ “друзей-допускай”…
    [Понявшие ПЕРЕГЛЯНУЛИСЬ и Сказали:"Давай-Наливай"!]
    [а ПЕРЕХВАТивший ВБРОС..."расшифровывать" начинай...]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `[42-48]“`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 12-11-18.

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