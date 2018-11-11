Я русская. Ответ интернет троллям всех мастей

Моя статья «Я русская! Я устала извиняться!» привлекла такое количество троллей разного вида и происхождения, что сумела набрать 2400 комментариев.Кем меня только не называли: и Кремлевским ботом на зарплате, и «группой авторов, трудящихся в поте лица», и, даже Путинской подстилкой.И вот что самое смешное, тролли, — если я, маленькая саратовская девчонка, весом в 50 кг, сумела вызвать в вас такую бурю эмоций, что же будет с вами, когда мы ВСЕ, русские, начнем говорить про вас ПРАВДУ?Правда жаль, что в комментариях у нас с вами не вышло, как в старинной русской забаве, сойтись «стенка на стенку».Потому, что моя стена была, как Кремлевская, а ваша – хлипкая, как десятиметровый забор господина Яценюка.Мне и моим единомышленникам «чувство локтя» знакомо с детства.Вы же такими эмоциями обделены.Вы мне задали столько вопросов, тролли!Вы потребовали от меня объяснений, почему я считаю себя русской, и как я посмела гордиться этим.Знаете, тролли, я решила написать вам всем сразу.В первую очередь, хочу обратиться к свидомым, бандеровцам и хохлам.Да, я знаю, что я – потомок Орды, финно-угров и басурман.И я знаю, что великие протоукры вырыли Черное море и построили египетские пирамиды.И, конечно, Вы правы, что ваша великая нация – протоукры – прямые потомки римлян, Наполеона и самого Иисуса Христа.И естественно, Илья Муромец был великим протоукром, и вы даже похоронили его в вышиванке, спев свою унылую «Щеневмерлу».Вы главное не переживайте, свидомые, — скоро санитары поставят вам новую клизму с галоперидолом.А потом к вам на «скорой» приедут сразу два доктора: Голод и Холод. И они вас всех обязательно вылечат.А теперь обращусь к тем троллям, у которых с головой пока все не так плохо, по сравнению с жителями страны 404.Для разминки отвечу «идейным».Для начала давайте познакомимся, тролли.Мои прадеды жили в царской России, а сама я родилась в СССР.Так уж вышло, что в моих жилах течет исключительно славянская кровь.Но вот в чем фокус, тролли.В моей крови заключен генетический код, впитанный с молоком моей матери.И поэтому, для меня понятие «русский» гораздо шире, чем вы себе представляете.Для меня, в отличие от вас, тролли, нет различия между русскими и национальными меньшинствами России.Я росла в татарском районе, дружила с девочкой-казашкой, моя сестра была замужем за марийцем.И еще я уверена, что в ВОВ победили все народы СССР, большие и малые.Это вы 25 лет назад придумали называть их чурками, узкоглазыми и нерусью.Это вам, троллям, принадлежит унизительное понятие «гастробайтеры».А в России так быть не должно, я так считаю.Вот поэтому я – русская.А вы, тролли, – не русские.Мой дед был профессиональным военным, он прошел финскую, ВОВ и Японскую войны.А второй дед воевал в Белоруссии, был разведчиком, за что получил орден Красной звезды.Во мне течет кровь моих дедов.А в вас, тролли, течет кровь тех, кто обманом выбивал себе бронь, чтобы не пойти воевать на фронт.А еще в вас течет кровь тех, кто в блокадном Ленинграде, находясь в должности заведующих продовольственными складами, уплетал икру ложками, пока мои соотечественники гибли от голода.И, когда, вы, тролли , говорите мне, что я не имею права гордиться заслугами героев ВОВ, мне вас хочется только пожалеть.За вашу ущербность.Вот поэтому я – русская.А вы – не русские.Вы назвали меня «колхозницей с маникюром», тролли.Я и на это вам отвечу.Мой прапрадед был саратовским купцом. У него было свое пароходство.А купцы в моей России всегда знали, что такое труд, поэтому купеческое слово было ценнее договора на бумаге.Мой дед, по маме, был простым мужиком и колхозником.Я с детства видела, как комбайнеры убирают хлеб, как работают люди на току, и как доится корова.Вы же, тролли, до сих пор искренно верите, что хлеб растет на дереве и молоко приносит «Веселый молочник». Так рассказали вам по телевизору.Я зарабатываю деньги умственным трудом и хожу с хорошим маникюром. В этом вы правы.Но во мне течет кровь моих предков.И поэтому я не стесняюсь никакой физической работы.Потому что я русская, тролли.А вы – не русские.Вы обвинили меня в недостатке образования и незнании истории.Обе мои бабушки были интеллигентками, настоящими, а не фальшивыми, как вы.Это выражалось во всем: в манерах, речи и поступках. В их неумении повышать голос. В осанке.Вы же, тролли, частенько объявляете себя представителями дворян, называете себя князьями и графами, размахивая перед нашим носом купленными документами.И поэтому вы – не русские.А я – русская.Так вот эти самые бабушки меня воспитали.Я в четыре года наизусть читала стихи Есенина.И историю своей России, представьте себе, я знаю.Только у нас с вами, тролли, разные Истории.Вы пытаетесь навязать мне факты, которых в истории моей страны не было.Это было в ВАШЕЙ России, вами же и придуманной.И поэтому вы – не русские.А я – русская.Вам не нравится наш Президент.А какой вообще бы вам понравился?Тот, который отсидев 10 лет в тюрьме, метнулся в Швейцарию и там строит планы по свержению Путина?Вам ведь, тролли, совершенно не важно, что у него руки по локоть в крови.Или, может быть, ваш Навальный – достойный кандидат в президенты?Этот ваш эталон смелости, который при первой же опасности, одевает браслет себе на ногу.Вот поэтому Путин – не ваш, а мой президент.Потому что я – русская.А вы – не русские.Вы не слышали, тролли, про русские поговорки и фразеологизмы?Ах, да! Я забыла, — вы же такими знаниями брезгуете.Зря. Любой русский человек знает, что что в них заключена народная мудрость.И у нас, русских, есть поговорка: «Сор из избы не выносят».Мы то знаем, что это значит. А вот вы, тролли, понятия не имеете.Это вы снимаете «Левиафана», а потом носитесь с этим шедевром по всему земному шару, как с писаной торбой.И надеетесь, что буржуины вас похвалят и дадут премиальные за это в виде «Оскара».«Посмотрите, какая жалкая наша Россия! Давайте всем миром плюнем в ее сторону и скажем презрительное «ФИ»!»Разве не так вы завывали?Да, вы правы, тролли, ваша выдуманная Роисся именно такая.А моя – Россия – другая.Она строится и преображается.Можете убедиться в этом.Только вы, тролли, все равно этого не увидите.Потому что в глазах у вас кусочек кривого зеркала.Вы к хорошему слепы от рождения.И поэтому вы – не русские.А я – русская.И еще: раскрою вам страшную тайну, тролли.В моей России пенсионеры и ветераны получают достойную пенсию.И они, как бы вам этого не хотелось, давно не собирают пустые бутылки, для того, чтобы сдать их в приемный пункт.А в ВАШЕЙ России пенсионеры брошены и несчастны.Так вот, тролли: если Вы лично бросили и забыли про своего родственника, —это обстоятельство вашей жизни характеризует лично Вас, а не моего Президента.Странные вы, тролли.И ваша выдуманная Россия тоже странная.Не Россия, а Левиафан какой-то.И еще поэтому вы – не русские.А я – русская.Вы, тролли, умеете в жизни только одно – вечно быть недовольными.Ваш талант критиковать и видеть вокруг себя одних левиафанов проявляется во всей красе.Вы же все, как правило, — неудачники, тролли.Только с какой стати, если в вашей личной жизни что-то не сложилось, во всем должны быть виноваты люди, которые живут с вами в одной стране?И по какой причине виноват во всех ваших бедах наш Президент?Или ваш личный геморрой какой-то особенный?Вы не переживайте, тролли.Мы наведем порядок в своей стране.Вы только не мешайте нам в этом.Вы кричите о том, что в лифтах грязно?Да не волнуйтесь вы так, уберем мы в этих лифтах, тролли.Вы же сами все равно на такое не способны, верно?Вот поэтому я и говорю: что вы – не русские.А я – русская.А теперь обращусь к тем, кому платят за предательство моей России.Стесняюсь спросить, тролли: «Сколько стоит сегодня Родину продать?»Это ведь вы бегали, как на работу, в американское посольство и клянчили у американцев деньги.А потом вы просили наказать побольнее Россию санкциями и придумывали разные изощренные способы.Разве не вы, тролли, радовались падению рубля и цены на нефть?Вы с таким нетерпением ждали, что вот-вот ненавистной «Рашке» придет конец, Путин умрет от поставленного вами диагноза – рака, и вы наконец-то передадите ключи от России таким вожделенным вами американцам!Это вполне объяснимо, тролли.В вас течет кровь ваших предков.Тех, кто еще в древней Руси, открывал по ночам ворота осажденного города и впускал врага.Тех, кто встречал фашистов с цветами и с огромным удовольствием становился полицаем.Тех, которые в 37-ом году строчили кляузы и доносы на своих соседей.Тех, кто во время ВОВ, показывал, в каком доме скрывают от фашистов раненого бойца и подсказывал, где находятся партизаны.Вы такие жалкие, тролли.Но вам не понять вашей ничтожности.А для меня легче умереть, чем преклонить колено перед иноземным генералом.Потому что вы не русские.А я – русская.Вы так отчаянно вопите о том, что скоро наступит новый 37-й год и начнутся репрессии!Это в вас, тролли, говорит ваше подсознательное.В моем народе есть пословица: «На воре шапка горит».Зря надеетесь, тролли.Вы должны быть очень благодарны столь ненавистному вами Президенту России.Потому что он – миротворец, а не тиран.От себя же скажу: еще не хватало на вас патроны тратить!Или содержать вас в тюрьмах за счет казны России.Так что не надейтесь: нового Гулага не будет.Кланяйтесь в ноги за это ВВП! Бейте земные поклоны.Но у меня есть для вас и плохие новости, тролли.Нам становится душно рядом с вами в России.Нам, тролли, от вас нечем дышать.Уезжайте по-хорошему.Поезд уже на платформе.А дальше, тролли, будет только хуже.Вы не заметили, сколько многодетных семей в России? Их все больше и больше.У моей сестры, например, трое. И таких русских мамочек, как она, — много.Мы собираемся рожать детей, плодиться и размножаться.Вот и подумайте, тролли: если от нас родятся такие же ватники, как и мы, найдется ли для вас в такой России место.Да, и мой совет вам, тролли: торопитесь, у вас очень мало времени.Ваш хозяин, сидящий в американском посольстве, не простит вам взятые у него 30 серебренников.Он потребует от вас что-нибудь взамен.Вы уверены, тролли, что ему будет достаточно, чтобы вы предали Родину?А, если ему понадобятся новые бараны на заклание?Мне совсем вас не жаль, тролли.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com