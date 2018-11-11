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Я русская. Ответ интернет троллям всех мастей

09:08. 11 ноября 2018 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал:


Моя статья «Я русская! Я устала извиняться!» привлекла такое количество троллей разного вида и происхождения, что сумела набрать 2400 комментариев.

Кем меня только не называли: и Кремлевским ботом на зарплате, и «группой авторов, трудящихся в поте лица», и, даже Путинской подстилкой.

И вот что самое смешное, тролли, — если я, маленькая саратовская девчонка, весом в 50 кг, сумела вызвать в вас такую бурю эмоций, что же будет с вами, когда мы ВСЕ, русские, начнем говорить про вас ПРАВДУ?


Правда жаль, что в комментариях у нас с вами не вышло, как в старинной русской забаве, сойтись «стенка на стенку».

Потому, что моя стена была, как Кремлевская, а ваша – хлипкая, как десятиметровый забор господина Яценюка.

Мне и моим единомышленникам «чувство локтя» знакомо с детства.

Вы же такими эмоциями обделены.

Вы мне задали столько вопросов, тролли!

Вы потребовали от меня объяснений, почему я считаю себя русской, и как я посмела гордиться этим.

Знаете, тролли, я решила написать вам всем сразу.

В первую очередь, хочу обратиться к свидомым, бандеровцам и хохлам.

Да, я знаю, что я – потомок Орды, финно-угров и басурман.

И я знаю, что великие протоукры вырыли Черное море и построили египетские пирамиды.

И, конечно, Вы правы, что ваша великая нация – протоукры – прямые потомки римлян, Наполеона и самого Иисуса Христа.

И естественно, Илья Муромец был великим протоукром, и вы даже похоронили его в вышиванке, спев свою унылую «Щеневмерлу».

Вы главное не переживайте, свидомые, — скоро санитары поставят вам новую клизму с галоперидолом.

А потом к вам на «скорой» приедут сразу два доктора: Голод и Холод. И они вас всех обязательно вылечат.

А теперь обращусь к тем троллям, у которых с головой пока все не так плохо, по сравнению с жителями страны 404.

Для разминки отвечу «идейным».

Для начала давайте познакомимся, тролли.

Мои прадеды жили в царской России, а сама я родилась в СССР.

Так уж вышло, что в моих жилах течет исключительно славянская кровь.

Но вот в чем фокус, тролли.

В моей крови заключен генетический код, впитанный с молоком моей матери.

И поэтому, для меня понятие «русский» гораздо шире, чем вы себе представляете.

Для меня, в отличие от вас, тролли, нет различия между русскими и национальными меньшинствами России.

Я росла в татарском районе, дружила с девочкой-казашкой, моя сестра была замужем за марийцем.

И еще я уверена, что в ВОВ победили все народы СССР, большие и малые.

Это вы 25 лет назад придумали называть их чурками, узкоглазыми и нерусью.

Это вам, троллям, принадлежит унизительное понятие «гастробайтеры».

А в России так быть не должно, я так считаю.

Вот поэтому я – русская.

А вы, тролли, – не русские.

Мой дед был профессиональным военным, он прошел финскую, ВОВ и Японскую войны.

А второй дед воевал в Белоруссии, был разведчиком, за что получил орден Красной звезды.

Во мне течет кровь моих дедов.

А в вас, тролли, течет кровь тех, кто обманом выбивал себе бронь, чтобы не пойти воевать на фронт.

А еще в вас течет кровь тех, кто в блокадном Ленинграде, находясь в должности заведующих продовольственными складами, уплетал икру ложками, пока мои соотечественники гибли от голода.

И, когда, вы, тролли , говорите мне, что я не имею права гордиться заслугами героев ВОВ, мне вас хочется только пожалеть.

За вашу ущербность.

Вот поэтому я – русская.

А вы – не русские.

Вы назвали меня «колхозницей с маникюром», тролли.

Я и на это вам отвечу.

Мой прапрадед был саратовским купцом. У него было свое пароходство.

А купцы в моей России всегда знали, что такое труд, поэтому купеческое слово было ценнее договора на бумаге.

Мой дед, по маме, был простым мужиком и колхозником.

Я с детства видела, как комбайнеры убирают хлеб, как работают люди на току, и как доится корова.

Вы же, тролли, до сих пор искренно верите, что хлеб растет на дереве и молоко приносит «Веселый молочник». Так рассказали вам по телевизору.

Я зарабатываю деньги умственным трудом и хожу с хорошим маникюром. В этом вы правы.

Но во мне течет кровь моих предков.

И поэтому я не стесняюсь никакой физической работы.

Потому что я русская, тролли.

А вы – не русские.

Вы обвинили меня в недостатке образования и незнании истории.

Обе мои бабушки были интеллигентками, настоящими, а не фальшивыми, как вы.

Это выражалось во всем: в манерах, речи и поступках. В их неумении повышать голос. В осанке.

Вы же, тролли, частенько объявляете себя представителями дворян, называете себя князьями и графами, размахивая перед нашим носом купленными документами.

И поэтому вы – не русские.
А я – русская.

Так вот эти самые бабушки меня воспитали.

Я в четыре года наизусть читала стихи Есенина.

И историю своей России, представьте себе, я знаю.

Только у нас с вами, тролли, разные Истории.
Вы пытаетесь навязать мне факты, которых в истории моей страны не было.

Это было в ВАШЕЙ России, вами же и придуманной.

И поэтому вы – не русские.
А я – русская.

Вам не нравится наш Президент.

А какой вообще бы вам понравился?

Тот, который отсидев 10 лет в тюрьме, метнулся в Швейцарию и там строит планы по свержению Путина?

Вам ведь, тролли, совершенно не важно, что у него руки по локоть в крови.

Или, может быть, ваш Навальный – достойный кандидат в президенты?

Этот ваш эталон смелости, который при первой же опасности, одевает браслет себе на ногу.

Вот поэтому Путин – не ваш, а мой президент.

Потому что я – русская.

А вы – не русские.

Вы не слышали, тролли, про русские поговорки и фразеологизмы?

Ах, да! Я забыла, — вы же такими знаниями брезгуете.

Зря. Любой русский человек знает, что что в них заключена народная мудрость.

И у нас, русских, есть поговорка: «Сор из избы не выносят».

Мы то знаем, что это значит. А вот вы, тролли, понятия не имеете.

Это вы снимаете «Левиафана», а потом носитесь с этим шедевром по всему земному шару, как с писаной торбой.

И надеетесь, что буржуины вас похвалят и дадут премиальные за это в виде «Оскара».

«Посмотрите, какая жалкая наша Россия! Давайте всем миром плюнем в ее сторону и скажем презрительное «ФИ»!»

Разве не так вы завывали?

Да, вы правы, тролли, ваша выдуманная Роисся именно такая.

А моя – Россия – другая.

Она строится и преображается.
Можете убедиться в этом.

Только вы, тролли, все равно этого не увидите.

Потому что в глазах у вас кусочек кривого зеркала.

Вы к хорошему слепы от рождения.

И поэтому вы – не русские.
А я – русская.

И еще: раскрою вам страшную тайну, тролли.

В моей России пенсионеры и ветераны получают достойную пенсию.

И они, как бы вам этого не хотелось, давно не собирают пустые бутылки, для того, чтобы сдать их в приемный пункт.

А в ВАШЕЙ России пенсионеры брошены и несчастны.

Так вот, тролли: если Вы лично бросили и забыли про своего родственника, —
это обстоятельство вашей жизни характеризует лично Вас, а не моего Президента.

Странные вы, тролли.

И ваша выдуманная Россия тоже странная.

Не Россия, а Левиафан какой-то.

И еще поэтому вы – не русские.

А я – русская.

Вы, тролли, умеете в жизни только одно – вечно быть недовольными.

Ваш талант критиковать и видеть вокруг себя одних левиафанов проявляется во всей красе.

Вы же все, как правило, — неудачники, тролли.

Только с какой стати, если в вашей личной жизни что-то не сложилось, во всем должны быть виноваты люди, которые живут с вами в одной стране?

И по какой причине виноват во всех ваших бедах наш Президент?

Или ваш личный геморрой какой-то особенный?

Вы не переживайте, тролли.

Мы наведем порядок в своей стране.

Вы только не мешайте нам в этом.

Вы кричите о том, что в лифтах грязно?

Да не волнуйтесь вы так, уберем мы в этих лифтах, тролли.

Вы же сами все равно на такое не способны, верно?

Вот поэтому я и говорю: что вы – не русские.
А я – русская.

А теперь обращусь к тем, кому платят за предательство моей России.

Стесняюсь спросить, тролли: «Сколько стоит сегодня Родину продать?»

Это ведь вы бегали, как на работу, в американское посольство и клянчили у американцев деньги.

А потом вы просили наказать побольнее Россию санкциями и придумывали разные изощренные способы.

Разве не вы, тролли, радовались падению рубля и цены на нефть?

Вы с таким нетерпением ждали, что вот-вот ненавистной «Рашке» придет конец, Путин умрет от поставленного вами диагноза – рака, и вы наконец-то передадите ключи от России таким вожделенным вами американцам!

Это вполне объяснимо, тролли.

В вас течет кровь ваших предков.

Тех, кто еще в древней Руси, открывал по ночам ворота осажденного города и впускал врага.

Тех, кто встречал фашистов с цветами и с огромным удовольствием становился полицаем.

Тех, которые в 37-ом году строчили кляузы и доносы на своих соседей.

Тех, кто во время ВОВ, показывал, в каком доме скрывают от фашистов раненого бойца и подсказывал, где находятся партизаны.

Вы такие жалкие, тролли.

Но вам не понять вашей ничтожности.

А для меня легче умереть, чем преклонить колено перед иноземным генералом.

Потому что вы не русские.
А я – русская.

Вы так отчаянно вопите о том, что скоро наступит новый 37-й год и начнутся репрессии!

Это в вас, тролли, говорит ваше подсознательное.

В моем народе есть пословица: «На воре шапка горит».

Зря надеетесь, тролли.

Вы должны быть очень благодарны столь ненавистному вами Президенту России.

Потому что он – миротворец, а не тиран.

От себя же скажу: еще не хватало на вас патроны тратить!

Или содержать вас в тюрьмах за счет казны России.

Так что не надейтесь: нового Гулага не будет.

Кланяйтесь в ноги за это ВВП! Бейте земные поклоны.

Но у меня есть для вас и плохие новости, тролли.

Нам становится душно рядом с вами в России.

Нам, тролли, от вас нечем дышать.

Уезжайте по-хорошему.

Поезд уже на платформе.

А дальше, тролли, будет только хуже.

Вы не заметили, сколько многодетных семей в России? Их все больше и больше.

У моей сестры, например, трое. И таких русских мамочек, как она, — много.

Мы собираемся рожать детей, плодиться и размножаться.

Вот и подумайте, тролли: если от нас родятся такие же ватники, как и мы, найдется ли для вас в такой России место.

Да, и мой совет вам, тролли: торопитесь, у вас очень мало времени.

Ваш хозяин, сидящий в американском посольстве, не простит вам взятые у него 30 серебренников.

Он потребует от вас что-нибудь взамен.

Вы уверены, тролли, что ему будет достаточно, чтобы вы предали Родину?

А, если ему понадобятся новые бараны на заклание?

Мне совсем вас не жаль, тролли.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: идеология, Интернет, патриотизм, Россия, русские
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