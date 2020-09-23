Кто провоцирует протесты в России и по всему миру? Как распространяется тезис о «плохих русских» и зачем он нужен Демократической партии США? Почему американское правительство так сильно напугала группа энтузиастов из Петербурга? Что хотел сохранить в тайне бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, закрывая дело о «вмешательстве в американские выборы»?

Международные законы, свобода слова и право на самовыражение — эти люди плевать хотели на подобные ограничения. Им нужна только власть.

10 сентября 2019 года в Госдуме начала функционировать специальная комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. От депутатов требовался подробный разбор всех случаев, когда Запад пытался оказать влияние на политические процессы нашей страны.

Василий Пискарев, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, заявил:

Уже 16 сентября комиссия приходит к единогласному мнению: иностранное вмешательство во внутренние дела России зафиксировано.

«Формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России», — добавил Пискарев.

Массовые протесты летом 2019 в Москве, множество фейковых сообщений о нарушениях, призывы к экстремизму в социальных сетях — во всем этом участвовали западные спецслужбы и политики.

«Цель этого всего не выборы, а цель — именно расшатывание ситуации, формирование так называемого протестного лидерства по ликвидации, вообще, российского государства», — отметил депутат Госдумы Евгений Федоров .

Для этого в течение долгого времени создавалась обширная сеть агентов и ресурсов, которые работали с одной целью — вызвать политический хаос в России. Например, первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков рассказал о проекте CampCamp, который, по его словам, организован Пражским гражданским центром и финансируется из США. Сотрудники телекомпании побывали в таких лагерях в Тбилиси и Ереване и утверждают, что там учат представителей НКО и журналистов, как работать в соцсетях. Цель такой работы, по словам господина Кочеткова, — организация беспорядков.

Назвала комиссия и предполагаемого куратора: Стивен Майкл Секстон, агент ЦРУ, возглавлявший на тот момент в американском посольстве в России бюро региональной безопасности. На сайте посольства Стивен Секстон обозначен как глава службы безопасности.

«Что касается уличных беспорядков, устраиваемых этими людьми, то скажу, что технология «цветных революций» была отработана ещё в прошлом тысячелетии и сейчас её активно употребляют. Все, что делают наши оппозиционеры, — они делают по этим методичкам», — утверждает политолог Анатолий Вассерман .

Но нельзя сказать, что вмешательства в дела России происходили только на выборах в 2019 году. Они не прекращаются с момента возникновения Российской Федерации.

Уже почти 30 лет США вмешиваются в российские выборы. И даже не скрывают этого.

«Если взять самые показательные выборы, про которые уже публично сказано, что за них платили из Соединенных Штатов Америки, — это президентские выборы 96-го года. Где американские политические деятели прямо говорили, что давали деньги, поддерживали, играли на стороне одного из кандидатов», — говорит Олег Морозов , бывший член комитета Совета Федерации по международным делам.

«Все время вмешательство даже не останавливалось. Только усиливалось. Причем любые попытки призвать США к ответу наталкивались на фразу: «Ну, это же ради демократии». Вот и весь разговор», — рассказывает политолог Руслан Осташко .

Для того чтобы облегчить процесс, Госдеп создал десятки медиаресурсов и блогеров, которые продвигали антироссийскую повестку прямо в России.

На данный момент оппозицию в России можно разделить на несколько независимых блоков. Первый — «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) осужденного олигарха Михаила Ходорковского. Структура с множеством различных подразделений по всей стране.

Второй — «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) блогера Алексея Навального. Тоже организованная структура и тоже имеет филиалы в каждом крупном городе. Фактически они обе построены по одному принципу.

Оба эти блока поддерживаются пулом одних и тех же оппозиционных СМИ, которых можно назвать третьим блоком. Ну и, наконец, четвертым блоком идут оппозиционные депутаты из партий, уже находящихся Госдуме, а также отдельные члены правительства.

Что их всех объединяет? Финансирование.

Что Ходорковский и Навальный для своих организаций получают деньги из зарубежных фондов, многим уже известно. Олигарха-преступника спонсирует американская компания-лоббист Orion Strategies LLC в Сенате США, принадлежащая Джорджу Соросу — американскому миллиардеру, всегда в открытую выступающему против России.

Навального официально поддерживает и спонсирует Национальный фонд демократии — американская организация, основанная в 1983 году Конгрессом США. Финансируется в рамках бюджета агентства США по международному развитию.

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Но, вот, что интересно: российские оппозиционные СМИ тоже кормятся из американских фондов. «Новая газета» получает ежегодные гранты от находящегося под контролем Госдепа Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, принадлежащего опять же миллиардеру Соросу. Телеканал «Дождь» получает деньги от американского правительственного «Агентства США по глобальным медиа», ранее называвшегося «Советом управляющих по вопросам вещания компаний». Выделилось только РБК — их поддерживают англичане из BBC.

Александр Малькевич, политолог, президент Фонда защиты национальных ценностей, рассказывает:

«Иностранные СМИ и даже представительства дипломатические не гнушаются на своих официальных страницах, в своих аккаунтах публиковать различные призывы, инструкции и по голосованию, и по поведению для людей».

Кстати, думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России вновь зафиксировала попытки вмешательства в выборы, состоявшиеся 13 сентября этого года. Комиссия уже направила в Генпрокуратуру и Минюст информацию о незаконных действиях российских НКО-иноагентов в период прошедшей избирательной кампании. Но кому выгодны постоянные попытки вмешательства в дела России?

«Все время главным противником России являлась Демократическая партия США. Именно её члены разрабатывали множество различных операций против РФ. Именно они постоянно раздували скандалы», — поясняет Осташко.

И ведь правда — Россия представляет собой «удобного врага» для американских политиков, в большей части — именно для Демократической партии. Такого «врага» не существует, но его необходимо создать, дабы «отвлечь и запутать избирателей».

О четырех факторах, обусловливающих ненависть американского истеблишмента к России, рассказал, например, портал Zero Hedge в статье «Почему элита ненавидит Россию».

По их версии, суть вовсе не в ксенофобии, хотя и она имеется. Дело в нескольких ключевых факторах, которые делают Россию «уникальной силой в мире, по сравнению с аналогичными странами», полагают аналитики.

«Россия — независимая страна». Нельзя управлять Россией с помощью «внешнего пульта дистанционного управления», как это делается с большинством стран. И американской элите такая независимость русских явно не по нраву. Так, Россия, например, выгнала из своей страны «Открытое общество» американского миллиардера Джорджа Сороса, которое, по мнению Москвы, представляет угрозу для государственной безопасности России. России непросто навредить с помощью тайно используемых средств, применяемых ЦРУ, британской MI6, а также при помощи прямого военного конфликта. В США провели ряд стратегических экспериментов, в которых рассматривалось условное противостояние с Россией на европейском фронте. Вероятный исход столкновений привел «экспериментаторов» Пентагона к печальному выводу: результаты не будут «обнадеживающими». Русская культура слишком сложна для понимания американской элитой. Элита может думать, что хорошо разбирается во внешней политике, но эта элита не в состоянии даже правильно написать слово «перезагрузка» как это случилось в свое время с госсекретарем Хиллари Клинтон, когда на кнопке появилось слово, по смыслу почти противоположное. И, наконец, элита США сознает, что она просто не в состоянии контролировать нынешнюю Россию так, как они это делают, к примеру, с Германией или даже с Китаем, который в реальности, как считают аналитики портала, полностью зависит от США и от американской валюты.

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Республиканцам, в целом сосредоточенным на внутренней политике США, данная ситуация нисколько не мешает. Демократам же Россия стоит поперек горла. Именно в их партии скрываются самые главные русофобы, которые с момента распада СССР сосредоточенно пытались прогнуть нашу страну под себя, попутно набирая голоса своих избирателей на «российской угрозе». Но все изменилось в 2016 году.

Первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании в июле 2016 года, после взлома переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Тогда выяснилось, что в ходе праймериз национальный комитет партии поддерживал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, действуя в ущерб Берни Сандерсу. Клинтон тогда утверждала, что к взлому почты имели отношение российские хакеры и у нее есть «достоверные сведения» о намерении Москвы повлиять на ход президентских выборов. Согласно же заявлению WikiLeaks, документы были получены от инсайдеров в Демократической партии.

Как провалился Мюллер

«Но русская карта не спасла Хилари и Демократическую партию от проигрыша республиканцам. Хотя сама идея демократам очень понравилась. И с этого времени начинается новый виток антироссийских обвинений. Теперь «настоящей» демократии угрожали не русские военные, а «русские хакеры и тролли», — говорит депутат Госдумы Виталий Милонов.

6 января 2017 года управление директора Национальной разведки опубликовало доклад, где «с высокой степенью уверенности» заявлялось, что хакерские атаки на компьютерные системы в США были предприняты с целью «подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США» и дискредитировать Клинтон, чтобы повысить шансы Дональда Трампа. Прямых доказательств в пользу такой версии в докладе нет. Отказ опубликовать их объяснялся необходимостью защиты источников информации.

5 июня 2017 года портал The Intercept обнародовал выдержки из доклада Агентства национальной безопасности, в котором утверждалось, что ГРУ осуществило кибератаку на поставщика программного обеспечения, использующегося при голосовании в США. Информации, подтверждающей причастность российской разведки к хакерским атакам, портал не привел.

Параллельно, сразу после избрания Трампа в ноябре 2016 года, начато расследование приписываемого России вмешательства в выборы. Его проводят министерство юстиции, спецслужбы и обе палаты Конгресса. Кроме того, в мае 2017 года Министерство юстиции США назначило специального прокурора. Им стал экс-директор ФБР Роберт Мюллер.

И вот 30 октября 2017 года, накануне слушаний в комитете по юридическим делам Сената США, Facebook, Twitter и Google опубликовали сведения о распространении «связанными с Россией» аккаунтами политической рекламы с целью раскачать общественное мнение в США до и после президентских выборов. По их информации, только в Facebook в 2015–2017 годах было размещено около 80 тыс. записей, которые могли увидеть 126 млн американцев. «Охота на ведьм» началась.

«Ведьмами» демократы назначили российских блогеров. Нашли непонятные аккаунты и стали подавать их как вмешательство в выборы. Причем в законах США даже нет такой статьи. Поэтому Роберту Мюллеру приходилось изворачиваться перед прессой и Сенатом, что-то выдумывать», — утверждает Руслан Осташко.

Особо занимателен тот факт, что больше всего тему вмешательства подогревали американские медийные магнаты и владельцы социальных сетей. Начиная с 2018 года у них привычным стало находить «российские аккаунты» с периодичностью раз в полгода. Обычно как раз перед очередным витком антироссийской истерии. Чаще всего в деле звучало имя петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», а также якобы принадлежащего ему «Агентства интернет-исследований».

За два с половиной года работы специальной следственной группы Роберта Мюллера его подопечные подготовили и передали в суды различных инстанций более трех десятков персональных дел. Это привело к тому, что начальное расследование, которое Мюллер позиционировал как процесс о «вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году», распалось на несколько слабо связанных между собой процессов. При этом «русский след» в отдельных процессах против американских политиков, адвокатов, политтехнологов и чиновников не просто не прослеживался — он там начисто отсутствовал.

Столь откровенный бардак в ведении следствия связан с несколькими моментами.

С одной стороны, поставленная задача найти «русских за Трампом» была предельно неконкретна и политизирована — Мюллер искал любые контакты президентского окружения с людьми, имеющими русские фамилии или российское происхождение. Дело обернулось курьезом: ни один даже «условно-русский» на скамью подсудимых так и не сел, зато граждане США наговорили друг на друга столько, что семеро из них оказались на тюремных нарах.

Под конец апреля 2019 года Роберт Мюллер, не найдя никаких веских доказательств российского вмешательства в американские выборы, позорно сворачивает свое расследование. По всей видимости, спецпрокурор понял, что всё его расследование оказалось бессмысленным прожиганием денег налогоплательщиков, и досрочно покинул поле боя. А 17 марта 2020 года сфабрикованное Мюллером дело против российской компании «Конкорд» неожиданно развалилось в американском суде.

Минюст США снял обвинения с российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» из-за опасений, что в рамках судебного разбирательства она получит доступ к «чувствительной» информации об источниках и методах расследования.

После такого провала оставшиеся члены команды Мюллера лишились своих должностей в Минюсте США. Но что же такого нашел Мюллер в заявленных четырех миллионах документов доказательной базы, из-за чего матерые американские прокуроры публично капитулировали в суде?

Что скрывали расследователи

Документы из доказательной базы Мюллера публикуются впервые. И немудрено, почему Минюст не захотел их опубликовывать для широкой общественности и даже не показал стороне защиты в иске «Конкорда» против США. Оказывается, в материалах дела «о российском вмешательстве» находится огромный массив данных, которые являются агитацией в пользу Демократической партии в целом и Хиллари Клинтон в частности. И огласка этих материалов поставит крест на теории о том, что «русские» поддерживали исключительно Трампа, а, следовательно, лишит обоснований любые обвинения в их сторону.

Такие группы, как Black Matters US, United Muslims of America, LGBT UNITED, Blacktivist и многие другие, продвигали повестку, которая пользуется популярностью у противников Трампа. То есть у демократов. Поэтому Демократическая партия и действующие в её интересах сотрудники спецслужб предпочли признать полное отсутствие сговора между Трампом и «русскими», чем обнародовать весь массив документов по расследованию.

Получается, что свыше 150 миллионов американцев увидели посты в социальных сетях, в которых хвалили как Трампа, так и Хиллари. Причем наперебой. А их создатели даже не скрывали того факта, что все ведется из России. Увидите ли вы это в расследовании Мюллера? Нет. Все его обвинения построены исключительно на том, что «русские блогеры» поддерживали только одного кандидата, тем самым нарушая баланс и воздействуя на избирателей.

Соцсети против Трампа

Самым ярким подтверждением нежелания следствия обнародовать материалы дела является опубликованный под давлением Республиканской партии отчет о следствии Роберта Мюллера. Как вы можете видеть на примере ниже, большая его часть вымарана под предлогом того, что публикация данных может нанести вред расследованию.

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Странно, что наличие таких «доказательств» не вызвало удивления у тех, кто их собирал. Или же эти люди целенаправленно пытались вбросить дезинформацию, надеясь, что никто не будет разбирать четыре миллиона документов и не найдет факты поддержки Хиллари Клинтон «Агентством интернет-исследований» и другими блогерами. И кто же тогда так сильно подставил спецпрокурора Роберта Мюллера?

Руководство социальных сетей, которые содействовали продвижению «антитрамповской» повестки и первыми, как мы уже указывали выше, предоставили «неопровержимые доказательства», не могли не знать о том, что в собранном массиве документов не все так гладко и группы, поддерживающие Хиллари Клинтон, тоже ведутся не из США. Особого внимания заслуживает «показательная порка», которую американские законодатели устроили Марку Цукербергу в Конгрессе, единственной целью которой было отвести любые подозрения от главы Facebook. По мнению The Guardian, само это мероприятие было организовано так, что, несмотря на всю его помпезность, оно было обречено закончиться ничем.

Более того, нам удалось получить доступ к письмам от руководства социальных сетей Facebook и Twitter, в которых они не только благодарили администраторов сообществ, которые продвигали выгодную Демократической партии повестку, но и рекомендовали им, на что лучше сделать акценты в их деятельности.

В первом письме от 3 сентября 2016 года прямым текстом говорится, что все руководство корпорации Facebook и лично господин Марк Цукерберг ценят помощь в продвижении идей демократии, борьбы с расизмом и расовой дискриминацией сообщества Black Matters US. Того самого сообщества, которое создали, по утверждению Роберта Мюллера, сотрудники «Агентства интернет-исследований».

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«Организованная вами группа объединяет разобщенных американских либералов под единым флагом. За короткий срок вы оказали неоценимую помощь в повышении популярности Демократической партии США и распространения либерализма в нашей стране: это особенно важно для нас, т.к. на текущих выборах демократам противостоит сильный и непредсказуемый соперник — Дональд Трамп. Компания Facebook не сомневается в том, что вместе мы сможем его одолеть. Facebook будет продолжать сотрудничать с вами во благо демократии и для победы Хиллари Клинтон. Мы благодарим вас за предоставление финансирования с целью оплаты политической рекламы, в дальнейшем Facebook будет способствовать более агрессивному продвижению политического контента сообщества Black Matters US. Также выражаем надежду, что вы окажете нам такое же содействие в продвижению организации Black Lives Matter. Данная организация является инструментом для достижения целей Демократической партии, главная из которых — победа Хилари Клинтон», — говорится в сообщении.

Письмо подписано исполнительным директором Facebook Шерил Сэндберг. И оно служило доказательством о вмешательстве русских, которое нашла та же самая корпорация Facebook. То есть социальная сеть открытым текстом благодарит и обещает поддержку «Агентству интернет-исследований», против которого сама и борется. Напомним, что именно возможная поддержка Трампа сотрудниками агентства стала основой для обвинений Мюллера.

С другой стороны, становится понятно, чего спецпрокурор так боялся, что даже согласился на отставку. Получается, что оплачиваемые рублями и явно из России рекламные посты, расхваливающие Клинтон, Facebook очень даже активно поддерживал.

Что ещё более важно, движение Black Lives Matter, сторонники которого сейчас громят американские улицы и устраивают хаос по всем штатам США, тоже изначально было создано русскими, их раскрутка курировалась Facebook по заказу Демократической партии. И поддержка соцсетью этого движения никуда не делась. Недаром госпожа исполнительный директор очень просит поддержать это движение в своем письме, а посты его членов социальная сеть продвигает в нарушение любых правил.

А вот вам подобное же выражение благодарности от Марне Левин, исполнительного директора Instagram, который тоже принадлежит Цукербергу.

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«Уважаемые российские партнеры! Совет директоров компании Instagram выражает администраторам сообщества Blacktivist глубочайшую признательность и благодарность за поддержку антирасистских протестов. Ваш вклад позволит всем свободным силам США и кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить своих конкурентов на предстоящих ноябрьских выборах 2016 года и уничтожить Дональда Трампа. Благодаря вашим усилиям удалось консолидировать афроамериканский электорат ко дню голосования. Господин Кевин Систром и господин Марк Цукерберг передают вам личную благодарность и пожелание дальнейших успехов. Мы настоятельно рекомендуем вам увеличить количество контента против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а мы со своей стороны гарантируем вам широкое распространение данного контента среди аудитории социальной сети Instagram», — написали представители соцсети.

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«Компания «Твиттер» в лице её генерального директора Джека Дорси благодарит администратора группы @TEN_GOP за активное развитие и продвижение правых идей. Однако мы настоятельно просим вас в предстоящий месяц прекратить любую агитацию в поддержку Дональда Трампа и критику Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что данный аккаунт ведется из России, мы готовы содействовать в продвижении вашего контента, при условии наличия в нем критики кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа», — сообщается в послании.

Данные материалы подтверждают прямое сотрудничество представителей социальных сетей с иностранными гражданами и сотрудниками «Агентства интернет-исследований», которые продвигали выгодную Демократической партии повестку. И ещё раз повторимся: хвалили в равной степени и Трампа, и Хиллари. А движения демократов раскручивали прям под протекцией Facebook.

Кроме того, в обоих письмах четко указывается, что социальные сети готовы раскручивать и максимально распространять контент против одного из кандидатов. И никого не смущает, что аккаунты ведутся не из США. А оплачиваются, вообще, рублями или гривнами.

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Политика двойных стандартов налицо. Но вести сообщество за Трампа — это вмешательство. А за Клинтон — это свобода слова. И получается, что в Интернете и социальных сетях нельзя никого хвалить. Ведь если похвалите не того человека, то целая страна будет обвинять вас во вмешательстве. За обычную похвалу.

Также в нашем распоряжении находится ряд учетных документов, которые свидетельствуют о том, как велась работа в социальных сетях, например, с территории Украины. Это подтверждают телефонные номера, на которые были зарегистрированы аккаунты в социальных сетях. Они выделены красным.

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Так почему же эта информация так и не появилась в прессе или не была озвучена в докладе Мюллера? Ведь вся ситуация попадает по те самые тезисы, на которых он основывал свои обвинения. Наш источник, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что все дело в том, кто поддерживает Демократическую партию и сколько у них на это денег:

«Я некоторое время был консультантом при Правительстве США по вопросам России. И хочу сказать следующее: Демократическая партия США — это сборище либералов, которыми просто управляют корпорации. Их стремление — не помощь американцам. Их стремление — получить максимально большое количество власти. Facebook, Google, Amazon, Сорос — вот настоящие управляющие Демпартией. И вот те, кому этот хаос вокруг российского вмешательства и агрессии выгоден. Они таким образом убивают сразу двух зайцев — устраняют мощных экономических конкурентов посредством санкций и одновременно усиливают позиции родной партии, медийно уничтожая Трампа и республиканцев».

Не верите? Тогда вот признание бывшего сотрудника Facebook Софи Жанг, которая занимала должность специалиста по базам данных. Ей хватило ровно 6600 слов для того, чтобы предоставить конкретные примеры того, как руководство Facebook позволяло при помощи своей платформы формировать общественное мнение главам государств и политическим партиям в других странах. С помощью Facebook различные политические силы проводили и координировали свои информационные кампании с целью замолчать или привлечь внимание к определенным событиям или персонам в таких странах, как Индия, Украина, Испания, Бразилия, Боливия и Эквадор. Вот несколько цитат из её обращения:

«Руководству Facebook потребовалось девять месяцев, чтобы активизировать скоординированную кампанию против группы, «которая использовала тысячи неподлинных аккаунтов для того, чтобы массово поднять рейтинг президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса , чтобы ввести в заблуждение гондурасский народ». Через две недели после того, как Facebook принял меры против преступников в июле, они вернулись, что привело к игре «тяни-толкай» между мной и оперативниками, стоящими за поддельными аккаунтами, которые все ещё активны».

, чтобы ввести в заблуждение гондурасский народ». Через две недели после того, как Facebook принял меры против преступников в июле, они вернулись, что привело к игре «тяни-толкай» между мной и оперативниками, стоящими за поддельными аккаунтами, которые все ещё активны». «В Азербайджане Чжан обнаружил, что правящая политическая партия «использовала тысячи неподтвержденных активов <…> чтобы массово изводить оппозицию». Facebook начал изучать этот вопрос через год после того, как Чжан сообщил об этом».

Видите, соцсеть Цукерберга с легкостью закрывает глаза на ботов и «троллей», когда ей это выгодно. Ведь Азербайджан получает поддержку США, как и Гондурас. Так же, как и активисты Black Lives Matter, грабящие магазины, но раскручиваемые Демократической партией, и российские «тролли», пишущие посты про то, какая хорошая Клинтон. Соцсеть знала обо всех этих случаях, но молчала.

А вот ещё один пример, когда соцсети совершают те поступки, которые потом пытаются связать с вмешательством.

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На этих скриншотах вы можете сами сравнить то, какие новости выдает Google по запросам «Trump» и «Biden» в период предвыборной гонки. Новости про действующего президента только негативные. Про его оппонента из Демократической партии, наоборот, нет ни единого плохого слова в агрегаторе новостей. При этом речь идет не о конкретных СМИ, каждое из которых имеет право на собственную позицию, а о самом доступе к информации, которую предоставляет компания Google.

Иными словами, теперь ваш браузер, а точнее корпорация Google, определяет то, какие новости вы будете читать, чьи политические взгляды вы будете видеть в первую очередь и какая повестка будет для вас актуальна каждый день. Всё это является грубейшим нарушением Основного закона США, а именно первой поправки конституции, которая гарантирует гражданам Соединенных Штатов свободу слова.

Демократическая партия продолжает методично уничтожать эту самую свободу слова, пользуясь любыми способами, даже теми, которые они сами называют незаконными. Хвалить Трампа — нельзя, противостоять Black Lives Matter — нельзя, ругать либералов и их идеи — нельзя. А если вы что-то не поняли, то вам доходчиво объяснят это модераторы социальных сетей или журналисты.

Ведь в настоящее время медиакорпорации — это и есть настоящие организаторы того политического хаоса, который сейчас творится в мире, в том числе в России и США. Но обвинят ли в этом Facebook, Google или Демократическую партию? Ответ однозначный — нет. Зато уже сейчас соцсети и спецслужбы заявляют о новых попытках вмешательства в выборы президента в 2020 году. И преступниками называют не себя или своих политиков, а предсказуемо Россию.