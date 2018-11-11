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Почему государство ПРОСИТ вас рожать. Закрываем тему

16:52. 11 ноября 2018 Просмотров - 123 2 коммент. Опубликовал:

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На этой неделе инфопространство всколыхнули смелые заявления главы департамента молодёжной политики Свердловской области о том, что «государство ничего не должно» молодёжи и «не просило вас рожать». В этом выпуске разберём почему государство на самом деле просит нас рожать и что для нас делает. Как всегда после традиционной сводки достижений.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! №317 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/EoVqh9K_3PE

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ЕвгенийСупер

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
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(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

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  • 133 117
    Хан_Уман 11 ноября 2018 в 16:56 Ссылка Пометить
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    Вообще, судя по тому какие законы принимает государство, они хотят чтобы мы РАБотали, и ничего не просили…
    А славяне ещё и чтобы не рожали…

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  • 1843 463
    Слава 11 ноября 2018 в 17:25 Ссылка Пометить
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    Сырокопчёной колбасой все магазины завалены, никто не покупает.

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