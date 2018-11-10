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Непримиримые патриотизмы. Константин Семин. Агитпроп 10.11.2018

12:20. 10 ноября 2018 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал:

В канун столетия со дня окончания Первой мировой, предваряя встречу 60 мировых лидеров в Париже, отставники глобальной политики опубликовали в газете “Коммерсант” текст под заголовком: “Не допустить новой разрушительной войны”. Экс-глава российского МИДа, бывший министр обороны Англии, немецкий дипломат и бывший американский сенатор рассуждают:

Всем войнам прошлого присуща одна черта: все, кто тогда был облечен властью, потом никак не могли понять, как такое вообще могло случиться и произойти столь стремительно?

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Никита Громов 10 ноября 2018 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Патриотизм, для всех, кто любит свою Родину и свой Народ, всегда один – национальный патриотизм. Интернационального патриотизма или космополитического, в априори в природе не существует и не может быть.

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