Непримиримые патриотизмы. Константин Семин. Агитпроп 10.11.2018
В канун столетия со дня окончания Первой мировой, предваряя встречу 60 мировых лидеров в Париже, отставники глобальной политики опубликовали в газете “Коммерсант” текст под заголовком: “Не допустить новой разрушительной войны”. Экс-глава российского МИДа, бывший министр обороны Англии, немецкий дипломат и бывший американский сенатор рассуждают:
Всем войнам прошлого присуща одна черта: все, кто тогда был облечен властью, потом никак не могли понять, как такое вообще могло случиться и произойти столь стремительно?
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Источник: www.youtube.com
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Патриотизм, для всех, кто любит свою Родину и свой Народ, всегда один – национальный патриотизм. Интернационального патриотизма или космополитического, в априори в природе не существует и не может быть.