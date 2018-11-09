Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии (3)

*

Ещё одно наблюдение: в публикации о захоронении носителей R1a в Эулау было описано положение костяка в скорченном положении – мужчин на правом боку, головой на запад, лицом на юг, женщин – развёрнуто, на левом боку, головой на восток, лицом на юг, ноги у всех согнуты. В дальнейшем это положение подтвердилось, и оказалось специфическим для гаплогруппы R1a у мужчин и женщин . Это же положение мы видим и для фатьяновской культуры на территории современной России.

Были определены не только гаплогруппы, но и около десятка гаплотипов. «Около» – потому что не все определили полностью, некоторые – с пропусками. Поскольку это оказалась семья, то гаплогруппы всех её членов оказались похожими друг на друга.

… Гаплогруппа R1a была первой, которую нашли в ископаемых костных остатках. Нашли её в Германии, при раскопках в Эулау, в культуре шнуровой керамики. Археологическая датировка захоронения – 4600 лет назад, в нём нашли кости группы взрослых и детей, большой семьи, убитых стрелами и каменными топорами при неожиданном нападении врагов. Гаплогруппа у всех мужчин и мальчиков – R1a.

То, что всё большое семейство было убито явно пришельцами, пока мужчины племени отсутствовали, может говорить о том, что обстановка в Европе с выживанием автохтонных обитателей тогда стала действительно накаляться.



Естественно, на это легко возразить что мало ли кого убивали почти пять тысяч лет назад.



Но, на самом деле, мало, во всяком случае, пришельцами (речь не идёт о возможных ритуальных жертвах или наказаниях за преступления в племени). В культуре Винча, например, за почти всё время её существования (до заключительного времени культуры) не было укреплённых сооружений, не найдено оружия, и это, возможно, было золотое время Старой Европы.



Но потом культура погибла, когда погибли почти все гаплогруппы Старой Европы, и когда культура колоколовидных кубков (гаплогруппа R1b) активно заселяла Европу со стороны Пиреней, то есть юго-запада. Если бы пришельцы действительно нападали на древние поселения, как в Винча, там были бы и укрепления, и оружие.



Похоже, что в первой половине 3 тыс. до н.э., когда погибла культура Винча, когда была убита большая семья в Эулау, когда в горах убили «Отци», или «ледового человека», причём убили не случайно, а намеренно и целеустремлённо гнались за ним несколько дней в горах, возможно, тогда и начала исчезать мирная «старая Европа».



Возможно, это всё окажется несвязанными случайностями, но пока это обоснованно сказать нельзя.



Археологическая культура шнуровой керамики (она же культура боевых топоров, в которой боевые топоры имели, возможно, декоративное, ритуальное значение, их клали в мужские погребения), датируется 5200-4300 лет назад, что соответствует описанной находке R1a 4600 лет назад.



В исторической науке так и непонятно, из каких культур возникла культура шнуровой керамики – из культуры воронковидных кубков (6000-4700 лет назад), или шаровидных амфор (5400-4800 лет назад), или баденской культуры (5600-4800 лет назад), и останется непонятным, пока не будут получены воспроизводимые данные о том, какие гаплогруппы преимущественно составляли те культуры.

Вопреки мнению многих историков, ямная культура не имеет никакого прямого (генеалогического) отношения к культуре шнуровой керамики. Первые – R1b, вторые – R1a.



И никакие «геномные данные» этого не изменят, потому что интерпретация их в настоящее время основана на системных ошибках. Как R1a, так и R1b происходят от общего родителя – гаплогруппы R1, поэтому геномное «сходство» между ними ровным счётом ничего не означает, кроме как то, что R1a и R1b – братья, и геномное сходство между ними просто обязано быть.



Как и сходство между братьями, потому что у них есть общий предок – их отец. Считать, что раз они сходны, то один брат происходит от другого – это принципиальная ошибка. Но эту ошибку постоянно делают «геномные популяционные генетики».

С течением времени культура шнуровой керамики (5200-4300 лет назад) продолжала смещаться на восток, и переходить в фатьяновскую культуру (4300-3500 лет назад, по другим данным – 4800-3900 лет назад) средней полосы России, на Верхней и Средней Волге, которая протягивалась с территорий современных Белоруссии и Литвы до современных Чувашии и Татарстана.



К ископаемым гаплогруппам фатьяновцев – шнуровиков можно отнести R1a-M198/M17 в Смоленской области с датировкой 5120 лет назад, а также R1a из захоронений в Смоленской и Псковской областях с датировками примерно 4500 лет назад (жижицкая культура).



Как уже было отмечено выше, фатьяновцы укладывали своих покойников точно так же, как и носителей гаплогруппы R1a в культуре шнуровой керамики.

Завершение фатьяновской культуры у историков остаётся неясным. Одни полагают, что их «поглотили абашевские племена» (по датировкам совпадают с таковыми у фатьяновцев), которые считаются «индоиранскими», то есть тоже, видимо, гаплогруппы R1a. Но поскольку абашевскую культуру часто выводят из ямной, что согласуется с частым труположением на спине, то они или часть их могли быть R1b. Если абашевцы, как и шнуровики, тоже принадлежали к субкладу R1a-Z280, то «поглотить» они фатьяновцев не могли, разве что керамика могла немного измениться. Здесь археология и история имеют несколько разные точки отсчёта.



У археологов, если люди остались те же, но изменились, скажем, глиняные горшки, то культура изменилась и уже может иметь другое название.



И у археолога появятся трудности с преемственностью культур, потому что он ориентируется на признаки, зачастую размытые – антропология, горшки, другие материальные признаки. Поэтому часто преемственность, генезис культур ошибочно уходит в другом направлении.



Например, срубников археологи часто выводят из ямников, но это совершенно разные гаплогруппы, R1a и R1b, соответственно.



Видимо, форма горшков и рисунок на них подводят. ДНК-генеалогия за точку отсчёта берёт мутации в ДНК, которые должны сохраняться при преемственности, должны сохраняться гаплогруппы и в целом гаплотипы, разве что с несколькими мутациями, по числу которых можно уточнить хронологию событий.

Если абашевцы имели субклад не Z280, а, скажем, Z93, то «поглотить» фатьяновцев с их Z280 они могли, только если их физически уничтожили.



В противном случае, если Z280 и Z93 физически сосуществовали, то это сохранится и до настоящего времени, в настоящих потомках. Так тоже могло быть, потому что у татар и башкир субклад Z93 значительно больше выражен, чем у современных славян гаплогруппы R1a центральной полосы России, возможных потомков фатьяновцев. Этот вопрос ещё крайне мало изучен, но он важен для понимания истории нашего народа.

Выше мы определили, что исходной гаплогруппой/субкладом ариев целесообразно считать R1a-Z645 (образовалась примерно 5500 лет назад), потому что это в оптимальной степени примирит исторические, археологические, лингвистические и ДНК-генеалогические определения ариев, или, что фактически то же самое для того исторического этапа, «индоевропейцев» 4-2 тыс. до н.э.



Сюда укладываются представления о том, что ИЕ языки стали расходиться на ветви примерно 6000-5500 лет назад, что носители этих языков разошлись по Восточно-Европейской равнине от Чёрного до Балтийского морей.



Что, например, литовский язык провозглашается некоторыми лингвистами как ближайший к санскриту, и что многие топонимы/гидронимы Русского Севера по звучанию близки к санскриту и к топонимам /гидронимам в классической индийской литературе (последнее положение известно всем интересующимся, но практически не обсуждается в академической литературе; от него обычно отмахиваются, не приводя никаких конкретных опровержений, что характерно для современных гуманитарных наук).



Но даже относительно беглый анализ гидронимов Русского Севера показал, что названия многих совпадают с названиями 30 священных криниц-водоёмов (тиртх) из древнеиндийского эпоса Махабхараты.

Современное распределение субкладов среди жителей Восточной Европы тем не менее показывает, что при языковой общности обитателей Восточно-Европейской равнины в 3 тыс. до н.э. субклад R1a-Z280 занял преимущественно северную половину равнины, а субклад R1a-Z93 – южную, степную и лесостепную её части. Напомним, что ископаемые R1a были найдены в Смоленской и Псковской областях с датировками 5120 и примерно 4500 лет назад и в Карелии с датировкой 7265 лет назад.

По современному распределению этих субкладов и производных от них можно заключить, что «арийские миграции» в современном понимании исторических наук и языкознания – это миграции носителей Z93, причём миграции на Русской равнине на восток и на юг, а миграции праславян – это миграции носителей Z280, которых уместно назвать «русами».



Иначе говоря, «арии ушли, русы остались», хотя те арии и те русы – носители параллельных субкладов, происходящих от одного общего предка – субклада Z645. Мы будем рассматривать миграции ариев (Z93) и русов (Z280) раздельно, за исключением тех случаев, когда они пересекались.

Как отмечалось выше, в исторической науке так и не понятно, из каких культур возникла культура шнуровой керамики (5200-4300 лет назад) – из культуры воронковидных кубков (6000-4700 лет назад), или шаровидных амфор (5400-4800 лет назад), или баденской культуры (5600-4800 лет назад), или, как было предположено в этой статье – из трипольской культуры (7500-4650 лет назад), и это останется непонятным, пока не будут получены воспроизводимые данные о том, какие гаплогруппы преимущественно составляли те культуры.



Пока мы имеем вполне убедительные подсказки, что в трипольской культуре была выражена гаплогруппа R1a и она же была найдена в культуре шнуровой керамики с археологической датировкой 4600 лет назад.



В Европе недавно найдены ещё девять ископаемых R1a, но отнесения их к определённым культурам нет, они все обозначены как «поздние неолитические – бронзовый век» с датировками в интервале 4660 лет назад и несколько позже, так что они могли бы быть в любой из перечисленных культур.



Взаимоотношения между перечисленными культурами сводятся в литературе в основном к тому, что они занимали территории друг друга в разные временные периоды, и что они образованы в результате «индоевропейских вторжений» степняков (ямников) с востока, к чему, на самом деле, нет ровно никаких оснований.

Таким образом, относить культуру воронководных кубков, шаровидных амфор или баденскую культуру к арийским миграциям никаких оснований пока нет. Хотя по датировкам они (или их часть) могли бы соответствовать носителям гаплогруппы R1a в Европе.



Есть крайне невнятные сообщения, что в кургане в Польше, на окраине Вроцлава, с датировкой 4800 лет назад «с высокой вероятностью» обнаружены ископаемые гаплогруппы G и J, или I, или Е (точно идентифицировать гаплогруппы не удалось), но неясно: или это культура шаровидных амфор, или культура шнуровой керамики. Такие расплывчатые сведения публиковать, конечно, нельзя – авторы поторопились.

В итоге опять возвращаемся к трипольской культуре как наиболее подходящей по комплексу сведений для истоков арийских («индоевропейских») миграций на Восточно-Европейскую равнину в 3 тыс. до н.э.



Если эта культура погибла (а уцелевшие носители гаплогруппы R1a перешли на восток как арии/индоевропейцы) в результате нападения эрбинов (носителей гаплогруппы R1b, они же носители культуры колоколовидных кубков) с запада, тогда картина передвижений представляется логичной – удар ККК был с запада, бегство ариев было на восток.



Датировки тоже согласуются – удар ККК и гибель трипольской культуры произошли примерно 4650 лет назад, и появление носителей R1a на Восточно-Европейской равнине произошло в то же время, как показывают расчётные датировки гаплотипов субкладов R1a-Z280 и R1a-Z93.

Но удивительно, что рассмотрение трипольской культуры в рамках современных исторических наук и лингвистики сопровождается утверждениями, что культуру разгромили ямники, с востока.



Откуда эти утверждения появились, какие обоснования имеют? Выше мы уже показали, что субклады ямников в Европу с востока не перешли, не переходил и ИЕ язык, во всяком случае, к этому нет никаких данных.



Недавние выводы по геномным данным ямников, что ямники якобы перешли в Европу с востока на запад, оказались ошибочными, они фактически подгонялись под представления М. Гимбутас полувековой давности и её последователя Д. Энтони, который был в составе авторов «геномной» работы, хотя к исследованию геномов ямников никакого отношения, конечно, не имел.

Так всё-таки, откуда эти гипотезы про «вторжение ямников» в трипольскую культуру появились? И как это разгромленные и побеждённые трипольцы побежали в сторону своих захватчиков, на восток, и не только побежали, а сохранили свою керамику и донесли её вплоть до Китая и Таиланда?

В литературе удалось найти фактически один аргумент, который интерпретируется в пользу вторжения ямников и разгрома именно ими трипольской культуры – что археологи нашли изменение керамики трипольцев на поздней стадии культуры «в сторону более бедной».



Пусть так, но почему тогда именно ямники атаковали с востока, а не ККК с запада? Ответа на это нет и по простой причине – атаку на трипольцев с запада, да ещё ККК, никто не рассматривал.

Нет ничего страшного в том, что никто не рассматривал. Данные ДНК-генеалогии относительно новые, наука развивается от неполных, а то и ошибочных представлений, к более полным, включающим новые сведения, представления, концепции. Это нормально.



Ненормально то, что когда историкам и лингвистам предъявляют новые, более полные данные, полученные независимыми методами, они в лучшем случае их игнорируют, в худшем – отвечают неприятием, а то и форменной агрессией.

Практически все находки археологов укладываются в новую концепцию или не противоречат ей – и что керамика отчасти менялась в ходе развития трипольской культуры (на вторжение это никак не указывает), и что в некоторых фазах трипольской культуры наблюдается усиленная фортификация поселений (это никак не означает, что оборона создавалась именно против ямников, а даже и если против них, то на миграцию ИЕ языка в Европу это никак не указывает, тем более что фортификация проходила 6300-6000 лет назад, в средней фазе трипольской культуры, когда носители R1b в Европу ещё не приходили, во всяком случае, массово или в заметных количествах) и так далее.

Итак, имеется немало оснований считать истоками арийских миграций с запада, из Европы, культуру Лепенского Вира (9400-8200 лет назад, пока как вариант, основываясь на сходстве некоторых артефактов и датировок) с переходом в трипольскую культуру (7500-4650 лет назад), в которой арии (тогда гаплогруппы R1a-М420-М459-М198-М417 и образовавшегося примерно 5500 лет назад субклада Z645) разошлись на два «потока» – Z93 (преимущественно южный, лесостепной и степной, тяготевший к Причерноморью, Предкавказью, и далее Средней Азии, Северному Казахстану, Южному Уралу и далее Зауралью, вплоть до Алтая и с переходом в Китай) и Z280 (преимущественно северный, тяготевший к умеренным широтам Восточно-Европейской равнины и до Прибалтики).

***





Источник.