Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии

Основным критерием описания представителей человечества принят род, то есть гаплогруппа, которую никому изменить у себя уже не дано. Говоря о мужчинах – а здесь в основном о мужских родах и пойдёт речь – принципиальная картина мутаций в их Y-хромосомах (ДНК) передаётся от отца к сыну на протяжении десятков и сотен тысяч лет, строго говоря, и миллионов лет, то есть практически всегда. Время от времени картина мутаций дополняется, но та, что была, продолжает сохраняться на всём протяжении десятков и сотен тысяч лет в каждой мужской ДНК-генеалогической линии.

Действующие лица, о которых мы поговорим в этой статье, а точнее, народы, племена, группы людей, связанные родственными узами, принадлежащие к двум крупным родственным родам человечества – составляют сейчас, в потомках, половину мужского населения Восточной Европы и более половины – Центральной и Западной Европы, а также не менее половины мужского населения США и Австралии с Новой Зеландией. Другими словами, речь пойдёт об огромном пласте истории значительной части человечества, и пласт этот имеет продолжительность примерно 20 тысяч лет, со времени образования двух указанных родов.



По этой картине относительно несложно воссоздать историю каждого конкретного человека, особенно когда похожие мутации уже выявлены в других людях, и эти похожие картины мутаций уже сопоставлены с древними путями миграций племён и народов.



С археологическими культурами, с языками, на которых говорили люди с древних времён и порой продолжают говорить до настоящего времени, разумеется, в закономерной динамике лингвистических изменений.

ДНК-тестирование мужчин в рамках ДНК-генеалогии сводится к двум: основным показателям. Это – гаплотип и гаплогруппа. Гаплотип – это набор чисел, который является «личным номером ДНК-паспорта» любого мужчины. А гаплогруппа, фигурально говоря, – это обложка паспорта. Это – не индивидуальная, а групповая характеристика.



Гаплогруппа определяет носителя гаплотипа в определённый род, или историческое племя, Поэтому синоним термина «род» – это гаплогруппа, и наоборот. У любой гаплогруппы, как у любого рода или племени, был один общий предок, патриарх, поэтому как номер паспорта при наличии обложки является уникальным «определителем» человека, так и гаплотип в совокупности с гаплогруппой являются не менее уникальным определителем человека, при условии, что (гаплотип) является достаточно протяжённым. .

Если у человека такого номера и паспорта нет, то это не мужчина, а женщина. У женщин другие «паспорта» и другие номера. У последних – свой ДНК-паспорт под названием «митохондриальная ДНК», который они передают своим как дочерям, так и сыновьям. На сыновьях митохондриальная ДНК (мтДНК) обрывается, потому что мтДНК со сперматозоидами потомкам не передаётся. Отец передает Y-хромосому и только, разумеется, сыновьям.

При исследовании человечества под таким углом, недоступным исследователям ещё совсем недавно, оказалось, что на всей огромной территории от Атлантики до Зауралья в численном отношении доминируют два мужских рода, или гаплогруппы, которые получили название R1a и R1b.



Поскольку рода организованы, как матрёшки, иерархически, пирамидально, то сводный, прародительский их род был R, а родительский – R1. Род R образовался (из рода Р) примерно 31 тысячу лет назад, род R1 – примерно 28 тысяч лет назад, а рода R1a и R1b -примерно 22 тысячи лет назад плюс-минус несколько тысячелетий.



Древнейший носитель рода R был обнаружен в древнем захоронении вблизи Байкала, в южной Сибири, с археологической датировкой 24 тысячи лет назад. То, что он был представитель именно рода R, было установлено по изучению его ДНК, извлечённой из ископаемых костей.



Совокупность других данных позволила заключить, что потомки рода R, а именно носители гаплогрупп R1, R1a и R1b, появились тоже в южной Сибири, причём термин «появились» относится к тому, что у одного из носителей гаплогруппы R в Y-хромосоме возникла новая мутация, которую впоследствии классифицировали как R1, а у двух носителей гаплогруппы R1 примерно через шесть тысяч лет возникли мутации R1a и R1b.



Именно носителям этих мутаций удалось выжить в потомках, число которых на планете сейчас достигло нескольких сотен миллионов человек.

Судя по имеющимся данным, древние носители гаплогрупп R1a и R1b, которые начали отсчёт времени своих племён в Южной Сибири примерно 22 тысячи лет назад, разными миграционными путями добрались до Европы, и их потомки составляют в среднем 60% мужского населения Европы (R1b) западнее славянских земель и 50% мужского населения Восточной Европы (R1a) до Урала.



Характерно, что между территориями численного доминирования R1b и R1a имеется довольно чёткий раздел с узкой переходной зоной, и ясно, что этот раздел сложился исторически, у него были свои причины, о которых пока можно только догадываться.



Но главная причина ясна – это обоюдное, с обеих сторон, признание определённого статус-кво, вряд ли оформленное документально. А признание стало результатом компромиссного противостояния, которое, впрочем, в истории нарушалось немало раз, но разделение так и сохранилось. По обе стороны противостояния есть небольшие анклавы – R1a к западу, и R1b к востоку, но они ситуацию не меняют.

С первыми вопрос о названии решается довольно естественно: как будет показано далее, носителями гаплогруппы R1a были исторические арии, которые жили, во всяком случае, между 6000 и 2500 лет назад.



Они же и пришли в Индию и Иран примерно 3500 лет назад, и в высших кастах Индии доля носителей R1a достигает 72% от всех мужчин. Верхняя граница указанного временного интервала определяется расхождением арийских, протоиндоевропейских языков на ветви (примерно 6000-5500 лет назад) и довольно синхронным расхождением гаплогруппы R1a на определённые ветви.



Естественно, эти временные рамки можно раздвинуть и начать отсчёт ариев как рода с 22 тысяч лет назад и продолжить их до настоящего времени, назвав ариями всех носителей гаплогруппы R1a, но что-то мешает это сделать. Термину «арии» принадлежит своё, определённое место в истории, как раз очерченное границами между 6000-5500 и 2500 лет назад.

У вторых – носителей гаплогруппы R1b – такой исторической или лингвистической зацепки нет. Поэтому А. Клесовым несколько лет назад был введен термин «эрбины» – просто по созвучию с индексом гаплогруппы R1b. Кстати, подобное созвучие есть и у термина «арии» с индексом гаплогруппы R1a.



Эрбины – это древние люди, носители гаплогруппы R1b, которые прошли длинным миграционным путём от южной Сибири до Европы, прибыв на Пиренеи около 5000 лет назад и заселив (в основном) оттуда континентальную Европу между 4800 и примерно 2500 лет назад. Так что арии и эрбины в своей заключительной стадии к тому же довольно синхронны во времени.



У первых был язык арийский с подразделением на диалектные классификации лингвистов (такие, как «иранский» и «индоарийский»), у вторых язык эрбин, вплоть до перехода эрбинов на индоевропейский язык кельтов (возможно, также фракийцев, иллирийцев, скифов, носителей гаплогруппы R1a) в середине 1 тыс. до н.э. После этого современные историки и лингвисты стали называть эрбинов «индоевропейцами», а также по названиям племён.

Хотя термину «арии» принадлежит своё, определённое место в истории, как было указано выше, но понятие «арийская гаплогруппа» как синоним R1a в зависимости от контекста в ряде случаев также вполне уместно, потому что арии относились к этой гаплогруппе, хоть и жили намного позже того, когда гаплогруппа образовалась.



Аналогия – и неандертальцы (Homo neanderthalensis), и анатомические современные люди (Homo sapiens) принадлежат одному роду Homo, что означает «люди», поэтому написать о них «человеческий» в ряде случаев вполне уместно. Но анатомически современные люди жили значительно позже того, как род «люди» образовался, поэтому контекст часто требует пояснений, о каких людях идёт речь.

То, что говоря о гаплогруппах, всё время подчёркивается, что это мужские гаплогруппы, что они определяются мутациями в Y-xpoмосоме, которой у женщин нет, вовсе не означает, что это все только о мужчинах и их истории. Истории мужчин без женщин быть не может.

Так что порядок с определениями наведён, можно приступать к основному материалу.

Гаплогруппа R1a, или гаплогруппа древних ариев – лишь эпизод в эволюции человеческих родов, причём один из самых недавних. В древности большинство людей передвигались родами (аналог гаплогруппы), племенами (аналог субклада), семьями. Род, по определению, это группа людей, связанных родством, то есть происходят (по мужской линии) от одного общего предка. По сути, то же определение рода, или гаплогруппы, принято в ДНК-генеалогии.



Носители одной гаплогруппы – это группа мужчин, связанных родством, то есть происходят (естественно, по мужской линии) от одного общего предка.



То есть гаплотипы у них обычно одинаковые или близкие. Гаплотип – это набор чисел, показывающих количество повторов определённых нуклеотидов в Y-хромосоме, который является «личным номером ДНК-паспорта» любого мужчины без исключения. А гаплогруппа, фигурально говоря, это обложка паспорта. Изменение этого набора повторов в гаплотипе называется мутацией, при этом «обложка паспорта» не меняется.

Если построить все дерево генеалогического происхождения человечества, то перед нами предстанет вот такая картина.

Ствол показывает, что гаплогруппы R1а и R1b – самые молодые на дереве гаплогрупп. Образование гаплогруппы АО-Т датируется 235 тысяч лет назад, гаплогруппы А1- 146 тысяч лет назад, гаплогруппы A1b – 133 тысяч лет назад. Образование R1a и R1b – примерно 22 тысячи лет назад. Датировки рассчитаны по необратимым мутациям в Y- хромосоме, называемым снипами.



Но эти датировки имеют, скорее, теоретический характер, так как носители всех остальных гаплогрупп, начиная с ВТ, имеют общего предка, который жил всего 65 тысяч лет назад. Иначе говоря, предки гаплогруппы ВТ физически не выжили, не прошли «бутылочное горлышко популяции», и их след остался только в Y-хромосомах ныне живущих гаплогрупп R1a и R1b.

Если выражаться фигурально, то предков гаплогруппы ВТ, среди которых сейчас почти все европейцы, азиаты, и жители Австралии, Океании и обеих Америк, а также большинство африканцев, «как корова языком слизнула» примерно 65-70 тысяч лет назад. На это указывает следующая диаграмма, называемая «деревом гаплотипов».

Видно, что все гаплогруппы от В до Т образуют достаточно единую и вполне симметричную систему ДНК-линий (выраженную здесь через 111-маркерные гаплотипы), которая происходит, формально говоря, от одного общего предка, который жил 65 тысяч лет назад. Никаких указаний на то, что он жил в Африке, нет.



Нет и некой «африканской гаплогруппы В», которую часто называют «африканской» только потому, что многие носители гаплогруппы В живут в Африке, возможно, на протяжении не более последних 10-15 тысяч лет. Что произошло между 60 и 70 тысячами лет назад, что привело к гибели древнего человечества, мы обсуждать сейчас не будем.



Но история такова, что в указанное время человечество начало своё возрождение от гаплогруппы ВТ, и через 40 тысяч лет, примерно 22 тысячи лет назад, у двух носителей гаплогруппы R1 в их Y-хромосомах случайным образом произошли мутации – у одного снип-мутация под индексом М420, который, конечно, был той мутации присвоен совсем недавно и знаменовал образование гаплогруппы R1a, а у другого проскочила мутация М343, которая ознаменовала образование гаплогруппы R1b.

ДНК-генеалоги довольно часто используют выражение «время образования гаплогруппы (или субклада) рассчитанное по снипам». Это – недавно разработанный метод, который основан на числе необратимых снип-мутаций в Y-хромосоме (или её фрагментах), причём число снип-мутаций для любой гаплогруппы можно подсчитать по данным секвенирования (то есть определения нуклеотидной последовательности Y-хромосомы).



Например, для носителей гаплогруппы R1a в стандартном фрагменте Y-хромосомы размером 8,47 миллионов нуклеотидов среднее число снип-мутаций от образования гаплогруппы R1a до настоящего времени равно 151. Поскольку уже известно, что одна снип-мутация во фрагменте Y-хромосомы такого размера происходит в среднем раз в 144 года, то гаплогруппа R1a образовалась 151х144 = 21744 лет назад, или округлённо 22 тысячи лет назад.

То, что одна снип-мутация происходит в таком фрагменте Y-хромосомы раз в 144 года, было определено из большой серии экспериментальных данных, полученных и перекрёстно проверенных разными коллективами исследователей.

И сложилось так, что только две мутации, давшие гаплогруппы R1a и R1b, унаследованы в полумиллиарде мужчин, живущих в наше время, причём или R1a, или R1b, и никогда обе вместе. Гаплогруппы R1a и R1b – параллельны друг другу. Более того, образование этих двух мутаций могло быть разделено тысячами лет и могло произойти на тысячи километров друг от друга.

Действительно, их миграции были разными, в разные времена и по разным территориям, хотя в обоих случаях доминирующее направление было на запад. Почему – историки не знают.



Наверное, это можно попытаться объяснить климатическими условиями, но это шаткий путь, потому что другие гаплогруппы того же региона, южной Сибири, направились в другие стороны – гаплогруппа Q на север и далее на восток через Берингию на американский континент, гаплогруппа N – тоже на север, но далее на запад, к Уралу, и далее частью в Паннонию (будущие венгры), частью – к Балтике (будущие финны и будущие южные балты).



На это можно возражать, что времена были разные, как и разные климатические условия в те времена. Возможно, но общими рассуждениями можно объяснить что угодно.

Современные R1a, которые имеют сильно мутированные гаплотипы по сравнению с европейскими, то есть могут быть потомками коренного населения R1a многие тысячелетия назад (более 4-6 тысяч лет назад), рассыпаны в Тибете, Гималаях, возможно, в индийских джунглях, в Иране, на Мальдивских островах Индийского океана и у берегов экваториальной Африки (на Коморских островах).

История такова, что в 2007 году австралийский профессор-антрополог Алан Биттлс сообщил, что его коллегами обнаружено в Северном Китае, провинции Gansu (народности Bonan, Dongxiang и Sala) и в провинции Liaoning (народность Hui) необычно высокие количества гаплогруппы R1a, составляющие от 18% до 32% от всех мужчин племени. Датировка гаплотипов которых показала, что их предок жил примерно 20 тысяч лет назад.

Понятие «датировка» в ДНК-генеалогии относится к результатам расчёта степени «разбега» мутаций от базового, или предкового, гаплотипа.

Тот регион, в котором обнаружены столь древние гаплотипы, находится не так далеко от Алтая, что в целом согласуется с «родиной» гаплогруппы R1a в Южной Сибири.

В литературе опубликовано 13 гаплотипов алтайцев гаплогруппы R1a, из которых 12 отличались лишь немного от единого базового гаплотипа, который потому надлежит идентифицировать как их предковый. Действительно, за относительно небольшое время гаплотипы потомков насчитают лишь немного мутаций от предкового гаплотипа.

Все 12 гаплотипов содержали суммарно всего 7 мутаций от этого предкового, что показывает, что общий предок этих 12 алтайцев жил всего примерно 400 лет назад. Но его предковый гаплотип отличался от соответствующего предкового гаплотипа гаплогруппы R1a на Русской равнине (возрастом 4900 лет) на 12 мутаций, что очень много.

Это означает, что общие предки ариев на Русской равнине и тех алтайцев разошлись на 10.600 лет, и их общий предок жил примерно 7.950 лет назад.

Гаплотипы гаплогруппы R1a были найдены в восточных Гималаях у проживающего там племени Luoba, которое относят к сино-тибетскому населению. Данная популяция R1a молодая, их общий предок жил всего 1000 лет назад, что типично для племён, относительно недавно прошедших бутылочное горлышко популяции.



Но привлекает внимание то, что на пять гаплотипов гаплогруппы R1a приходится ещё четыре гаплотипа гаплогрупп R* и R1. Звёздочка у индекса гаплогруппы означает, что нижестоящих субкладов не нашли. Иначе говоря, это очень архаичные гаплотипы, то есть прямые потомки очень древних предков.

Если бы это были потомки «индоевропейских» R1a, прибывших в восточные Гималаи тысячелетие назад, то гаплотипы у потомков были такими же, «индоевропейскими». Так решается вопрос, были ли это относительно недавние визитёры из известных популяций или это автохтоны, пережившие трагедию (войны, мор, климатические катаклизмы), выжившие и продолжившие древний род и, соответственно, древние гаплотипы.



В гималайских гаплотипах аллели (числа повторов при маркерах) оказались другие, не «индоевропейские».

Он отличается от предкового гаплотипа R1a на 15 мутаций на 14 маркерах, что соответствует времени жизни общего предка этих гаплотипов примерно 20 тысяч лет назад. Это показывает, что гаплотипы R* и R1a в Гималаях происходят от очень древнего источника.

Посмотрим на гаплотипы гаплогруппы R1a в современной Индии. Они распределяются по двум категориям. Одни – очень древние со многими мутациями, помещающие общего предка примерно на 12-16 тысяч лет назад, и если это подтвердится, то это следы самых древних миграций протоариев.



«Если подтвердится» – это потому, что носители этих предположительно древних гаплотипов (от очень древних общих предков) живут в основном в джунглях, никак не входят в состав элиты индийского общества, и их пока тестировали только на короткие, неточные гаплотипы. Ни одного из них нет в Индийском проекте, базе данных протяжённых гаплотипов с определёнными (часто) снипами.

Другая категория – это потомки исторических ариев, которые пришли в Индию в середине 2 тыс. до н.э., примерно 3500 лет назад. Они представляют основной состав высших индийских каст, где представительство носителей гаплогруппы R1a, потомков древних ариев, достигает в высших кастах 72%.

Впрочем, потомки ариев числятся не только в высших кастах. Как будет показано ниже, арии, прибывшие в Индию, относились к субкладу Z93 гаплогруппы R1a, к так называемой юго-восточной ветви, и к ней же относятся их потомки. Оказалось, что немало этих потомков живёт в дравидских популяциях.



Например, в юго-западном индийском штате Карнатака есть группы населения, называемые Лингаят и Воккалига, 14% из которых (мужское население) имеют гаплогруппу R1a, субклад Z93. У 28 человек этой группы определили 17-маркерные гаплотипы, и в них оказалось суммарно 134 мутации от базового гаплотипа. Это дает150 условных поколений (25 лет в каждом), или 3750 лет до общего предка. Это совершенно разумное время для миграции ариев в Индию, учитывая погрешность расчётов.

На Русской равнине носители того же субклада с «возрастом» 5000 лет. Между этими базовыми гаплотипами 2,85 мутаций, что разводит их общих предков на 85 условных поколений, или 2125 лет, и их общий предок жил 5400 лет назад.



Это практически совпадает с датировкой R1a-Z93, определённой независимо и равной 5600 лет назад, и с датировкой времени образования R1a-Z93 по снипам, равной 5000 лет назад. Но в контексте данного рассмотрения это не так интересно, это не «автохтонные» гаплотипы, носители субклада R1a-Z93 – это арии, прибывшие в Индию из Европы.

Аналогично, в штате Тамил Наду на крайнем юге Индии были собраны гаплотипы группы R1a, из которых 90% берут своё начало в субкладе L342,2, образованном 5000 лет назад в Европе, и далее в последующем субкладе L657. Но остальные 10% гаплотипов R1a в штате Тамил Наду имели очень необычные мутации, нехарактерные для Z93 и вообще для европейского происхождения и свидетельствующие об их большой древности. Их датировка дала примерно 16.400 лет до общего предка.

Другие серии данных из южноиндийского штата Андра Прадеш (народности Naikrod, Andh и Pardhan) показали примерно 7.125 лет до общего предка.



Но их базовый (предковый) гаплотип уходит далеко в сторону от предкового гаплотипа более недавних «индоевропейских» ариев с датировкой 4.100 лет назад, а именно на четыре мутации в шести маркерах, что разделяет общих предков почти на 12 тысяч лет, и помещает общего предка «арийских» и «автохтонных» гаплотипов на 11.500 лет назад.



Такого же порядка древность гаплотипов группы R1a в Пакистане, где наряду с «индоевропейскими» гаплотипами с датировкой 4.375 лет назад есть ветвь более древних с датировкой примерно 7.025 лет назад. Однако они находятся далеко в стороне от «индоевропейских», и их общий предок жил не менее 12 тысяч лет назад.

Таким образом, есть целая серия данных, согласующихся с тем, что древние носители гаплогруппы R1a действительно вышли из южно-сибирского региона и прошли через северо-западный Китай, Тибет, восточные Гималаи и пересекли Индийский субконтинент в своём миграционном пути на запад.



С этим находятся в соответствии и необычно древние гаплотипы группы R1a у современных уйгуров (северо-западный Китай).



Отдельные ветви этой гаплогруппы показывают датировки 6.600 и 6.950 лет назад, и они настолько же далеки по базовым гаплотипам от европейских. Загадку в этом отношении представляют и таримские мумии, опять из Синцьзяня. Гаплотипы их первооткрывателями не определены, поэтому мы не знаем, кто они были – автохтоны с Алтая или «индоевропейцы».



Но из Китая недавно получены предварительные данные, что таримские мумии не показали субклад Z93, хотя у них – гаплогруппа R1a. Субклад Z93 есть у всех ариев, прибывших с запада, из Европы, поэтому таримские мумии могут оказаться древними автохтонами Центральной Азии.



Ещё один недавний сюрприз – по сообщению Рожанского, в диссертации Ли Хунцзе, защищённой в университете Цзилинь в 2012 году, в таблице есть 17-маркерный гаплотип (с двумя пропущенными аллелями) одного из таримцев с кладбища Сяохэ, гаплогруппы R1a, что очень далеко от предкового гаплотипа гаплогруппы R1a с Русской равнины в таком же формате.

Между ними – как минимум 18 мутаций, и это на 15 маркерах, то есть более одной мутации на маркер. Это даёт настолько древнее происхождение таримского гаплотипа, что обычные методы расчётов непригодны, и нужно применять специальные методы математического моделирования.



Тогда получается, что общий предок таримца с гаплотипами группы R1a Русской равнины жил примерно 23 тысячи лет назад. Случайно или нет, но это практически датировка образования гаплогруппы R1a (20-22 тысячи лет назад), определённая и по мутациям в гаплотипах, и по снипам.

Из Индии древние носители R1a продолжили путь на запад, пересекли Иранское плато и вошли в Анатолию.



Похоже, что будущие арии вели активную жизнь на всех территориях, которые пересекали, бороздили морские просторы на своих судах, торговали и вели, видимо, активную разведку там, куда только добирались, поэтому древние гаплотипы гаплогруппы R1a обнаруживаются по периметру их миграционного пути – это и Коморские острова, и Египет, и Ближний Восток с датировками 6-7 тысяч лет назад – то, что осталось от древних путешествий.

Посмотрим на гаплотипы группы R1a на Коморских островах. Коморские острова расположены между Мадагаскаром и восточным побережьем Африки, у входа в Мозамбикский пролив. Как известно, мореходные пути на Коморские острова известны по меньшей мере с 1500 лет назад, включая торговые пути с территории современного Ирана.



По сути, на Коморских островах присутствует настоящая генетическая мозаика. Сюда приезжали с трёх сторон света – с запада, востока и с юга, и основные гаплогруппы здесь – африканские, 72% от всех, в основном гаплогруппа Е с подгруппами. Коморская гаплогруппа R1a родом, скорее всего, из Ирана-Анатолии. Т.е. у нас есть возможность увидеть гаплотипы древних предков с тех территорий древней миграции R1a с востока в Европу.

Европейская выборка 17-маркерных гаплотипов R1a показывает датировку примерно 4750 лет до общего предка, но коморские гаплотипы имеют значительно больше мутаций и показывают примерно 8500 лет до их общего предка. Восемь мутаций между базовыми гаплотипами помещают их общего предка на 10.125 лет назад.



Действительно, эта датировка типична для археологических стоянок в Малой Азии, причём их датировки падают с востока на запад с типичными временами 10.200, 9800 и 9000 лет назад. К этим же временам относится обнаружение лингвистами протоиндоевропейского языка в Анатолии, с датировками 9600 лет назад. Это, несомненно, носители гаплогруппы R1a, будущие арии со своим протоарийским, или «протоиндоевропейским» языком.

Примерно 8-10 тысяч лет назад носители гаплогруппы R1a вышли из Анатолии на Балканы. Археологи отмечают прибытие нового населения на Балканы около 8200 лет назад, проведя датировку стронциевым методом. Вполне возможно, что это были предки ариев. Мы это доподлинно не знаем, но ниже мы кратко рассмотрим археологическую балканскую культуру Лепенского вира и приведём соображения, что это могли быть протоарии.

В своей книге «Мальдивская загадка» Тур Хейердал описал, как потратил немало лет на разгадку вопроса, кто были высокие люди с голубыми глазами и каштановыми волосами – древнейшие люди на островах Мальдивского архипелага.



Ответ он не нашёл, да и как его найти? Как проверить? Ну, сказал бы он, что это были древние норвежцы. Или древние славяне. Или тибетские блондины. Или французы. Ну, а дальше что?

Ближе всего были бы древние индусы, а это как проверить? И почему те, а не другие? В общем, некоторые предположения Хейердал высказал и был недалёк от истины, как будет показано ниже, хотя несколько промахнулся с географией.

При пролистывании книги «Мальдивская загадка» можно обратить внимание на фотографию, на которой изображены камни с древними символами. Прямо в середине – свастика. Это уже зацепка, хотя при подведении итогов своих исследований Хейердал про свастику не упоминал. Это было странно, так как свастика – известный древний знак ариев.



Видимо, указать на неё было бы политически некорректно. Что же упоминал Хейердал, к каким выводам пришёл? Они такие: самых древних жителей Мальдив называли рединами, когда жили – неизвестно.



В целом находки Хейердала и других исследователей указывают на времена жизни предполагаемых рединов с 2.500 лет назад.



Другие источники сообщают, что Мальдивский архипелаг был заселён более двух тысячелетий назад дравидами – выходцами из территорий, соответствующих современным Шри-Ланке и Южной Индии, что до 12-го века мальдивцы исповедовали буддизм, но в 1153 году на Мальдивах высадился один из активных арабских проповедников ислама, и вскоре всё население приняло ислам.

Посмотрим теперь, что нам скажет ДНК-генеалогия. Как было описано, эта новая наука опирается на ДНК людей, в данном случае живущих сейчас на Мальдивах, на их гаплогруппы и гаплотипы, на число мутаций в гаплотипах и на расчёты времён, когда жили отдалённые предки этих людей.



Таким образом, Мальдивская загадка сразу переходит в плоскость того, к каким родам человечества относятся люди, живущие сейчас на Мальдивах, когда жили их отдалённые предки и как это стыкуется с другими выявленными фактами типа арийской свастики на древних мальдивских камнях, древними легендами и мифами и свидетельствами историков, археологов, лингвистов.

Мальдивы расположены в Индийском океане, ближайшая земля – Индия и Шри-Ланка. Неудивительно, что Тур Хейердал их и назвал в качестве исходных территорий заселения. Но кто же были эти люди по происхождению, по гаплогруппам, т.е. по родам и племенам человечества?

В литературе недавно появились данные по тестированию на ДНК первых 126 человек Мальдивского архипелага. Понятно, что в первую очередь тестировали местных жителей, предположительно происходящих от древних обитателей островов.



Оказалось, что из этих 126 человек тридцать, то есть четверть от всех, имеют гаплогруппу R1a. Это – самая большая доля от населения. Это уже первый успех – арии Индии имели гаплогруппу R1a, как имеют сейчас и их потомки, занимающие до 72% в высших кастах Индии. Так что древняя свастика на Мальдивах уже получает первую привязку.

Следующий этап разгадывания загадки – строительство дерева гаплотипов.

По виду ветвей можно сразу сказать, недавние ветви или древние, а по гаплотипам ветви рассчитать, когда на Мальдивы прибыли предки этих ветвей. Всего два гаплотипа гаплогруппы А (под номерами 46 и 96), значит – прибыли из Африки.



Гаплотипы почти одинаковые, значит, недавние визитёры. Нечего на них и внимания обращать. На самом верху плоская ветвь гаплогруппы К, все гаплотипы одинаковые.



Значит, все – близкие родственники, общий предок жил совсем недавно, лет 100-200 назад. Сама-то гаплогруппа очень древняя, а эта конкретная ветвь – опять недавние визитёры на острова.

Гаплогруппа J2 представлена тремя ветвями. Обычно носители этой гаплогруппы живут на Ближнем Востоке, в Передней Азии, на Кавказе, в Средиземноморье, среди дравидов Индии, немного – в высших кастах Индии, но намного меньше, чем R1a. Справа внизу – совсем молодая ветвь, одна мутация на шесть гаплотипов в ветви, общий предок всех жил всего 200 лет назад.



Другая ветвь J2 из 9 гаплотипов с общим предком 4825 лет назад, третья – 6600 лет назад. Это явно дравидские гаплотипы Индии, но у них не отмечено ни арийской свастики, ни голубоглазости. К тому же они происходят от слишком древних общих предков, значит, их предки не жили на Мальдивах, а «привезены» на острова в Y-хромосомах.

Гаплогруппы R2, Н, L – это дравидские гаплотипы Индии и Шри-Ланки. Они тоже никак не могут быть светловолосыми и с голубыми глазами. У гаплогруппы R2 (справа на дереве гаплотипов) общий предок жил 5650 лет назад. Ясно, что жил не на Мальдивах.



Слева на дереве гаплотипов находится ветвь гаплогруппы L. Она относительно молодая и представляет несколько подветвей. Общий предок одной подветви жил 1675 лет назад, другой – примерно 775 лет назад.

Гаплотипы дравидской группы Н слишком малочисленны, по ним даже время жизни общего предка не рассчитать. Впрочем, в ветви справа гаплогруппы Н1 практически все гаплотипы одинаковы, общий предок недавний. Это не кандидаты на рединов – ни по антропологии, ни по возрасту на Мальдивах.

Остаётся только гаплогруппа R1a, к тому же самая многочисленная в выборке. Посмотрим на неё повнимательнее.

На дереве мальдивских гаплотипов – две ветви R1a в правом нижнем углу. В одной ветви десять гаплотипов, в другой – двадцать.

В первой ветви на десять гаплотипов 20 мутаций, во второй – на двадцать гаплотипов 37 мутаций, то есть ветви почти одинаковы по возрасту (поскольку число мутаций в среднем на гаплотип практически одно и то же).



Действительно, общий предок первой ветви жил примерно 2500 лет назад. Общий предок второй ветви жил примерно 2300 лет назад. Так что прав был Хейердал, который написал в своей книге, что заселение Мальдив было в середине 1-го тыс. до нашей эры, примерно 2500 лет назад.



А когда жил общий предок этих двух ветвей R1a? Расстояние между предковыми гаплотипами ветвей составляет три мутации, что показывает, что общий предок обеих ветвей жил 4375 лет назад. Это – времена носителей R1a на Русской равнине, откуда арии разошлись на юг, в Месопотамию, и на восток и затем на юг, на Иранское плато и в Индостан.

В принципе, они могли попасть на Мальдивы или из Аравии, через Аравийское море, или из Индии, от которой значительно ближе. Так что, скорее всего, Хейердал прав, говоря о заселении из Индии и из Шри-Ланки, которая до относительно недавнего времени была Цейлоном.

Посмотрим на предковый гаплотип наших предков, предков этнических русских гаплогруппы R1a, на Русской равнине. Они все «вышли» из этого гаплотипа примерно 4900 лет назад (видимо, на Балканах, по пути на Русскую равнину), или 4600 лет назад, уже на Русской равнине:

13 25 16 10 11 14 10 13 11 17 – 14 11

Это – предковый гаплотип и группы R1a с индексом по каталогу Z280, так называемый центрально-евразийский субклад (образовался 4900 лет назад), и он же так называемый предковый гаплотип Русской равнины (образовался 4600 лет назад), и он же предковый гаплотип субклада R1a-Z93, к так называемой юго-восточной арийской ветви с общим предком примерно 5000 лет назад.



В принципе, по гаплотипам они неразделимы. В любом случае – это наши предковые гаплотипы. Те, что на Мальдивах, те же самые, только несколько моложе (с общим предком, напоминаю, примерно 4375 лет назад), и уже разошедшиеся на ветви к середине 1-го тыс. до нашей эры.



Так что на Мальдивах – наши родственники, потомки наших праславянских предков, они же арии Русской равнины.

Если посмотреть на предковый гаплотип ариев, прибывших в Индию примерно 3500 лет назад – точно тот же самый, что на Русской равнине. Этот гаплотип, получен при рассмотрении всех индийских гаплотипов гаплогруппы R1a, приведённых в индийской базе данных.



В ней – 133 гаплотипа гаплогруппы R1a, содержащих 446 мутаций. Это даёт примерно 4475 лет до общего предка. Так что и гаплотип с Русской равниной общий, и возраст близкий, и практически тот же самый, что на Мальдивах.

Вот мы и решили Мальдивскую загадку, кто были древние жители островов, кто были теми самыми дальними мореходами, кто были на древних Мальдивах высокого роста и имели каштановые волосы и голубые глаза. Они имели гаплогруппу R1a, были потомками ариев, которые продвинулись в своих миграциях в Индостан примерно 3500 лет назад и далее на Мальдивы примерно 2500 лет назад.



Не исключено, что они добрались до Мальдив с Аравийского полуострова, с которого позже установилась регулярная морская связь с Индостаном, но гаплотипы у аравийских арабов те же самые, что и у ариев на Русской равнине, значит, выводы нашего исследования остаются те же.

Но это опять не древнейшие гаплотипы гаплогруппы R1a, а потомки ариев. Важно знать, что и древнейшие (автохтонные) носители гаплогруппы R1a в своих потомках, и потомки европейских (по происхождению) ариев сейчас встречаются на тех же территориях, и их трудно различить.



Есть фактически только три способа их различить: по виду гаплотипов, по субкладам и по археологическим датировкам ископаемых ДНК гаплогруппы R1a. Древнейшие субклады – это первые несколько строк на рисунке, причём должно быть доказано, что в их хромосомах нет нижестоящих снипов.

Древнейшие гаплотипы, то есть происходящие напрямую от древнейших общих предков, значительно отличаются от гаплотипов ариев Русской равнины, Средней Азии и Индии.





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Продолжение следует.





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