Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии (2)

Субклад R1a-M417 (образовался 8500 лет назад) разошёлся на две основные ветви: младшую L664 (4700 лет назад), потомки которой сейчас живут почти исключительно в северо-западной Европе, а также те, чьи предки перебрались оттуда на Британские острова и в США, и на старшую арийскую ветвь R1a-Z645, которая образовалась примерно 5500 лет назад. Эта ветвь арийская по данным лингвистики, истории и ДНК-генеалогии.

Обнаружение лингвистами в Анатолии (современная Турция) древних, протоиндоевропейских, языков, которые предположительно датируются 8-10 тысяч лет назад, тоже свидетельствует в пользу миграций там носителей гаплогруппы R1a. Судя по датировкам гаплотипов древних субкладов R1a в Европе, их носители могли туда прибыть 8-9 тысяч лет назад и расселиться по Европе в последующие несколько тысячелетий. Это субклады: R1a-M420 (образовался 22.000 лет назад), М459 (18.200 лет назад), YP1272 (14.400 лет назад, его ископаемый носитель был найден в Карелии с археологической датировкой 7265 лет назад), параллельный ему М512 (и дублирующие М17 и М198 с датировкой 14.400 лет назад), а также М417 с датировкой образования 8500 лет назад, который мог быть первым европейским по происхождению субкладом R1a.



Примерно 5500 лет назад, в соответствии с началом дальнейших миграций носителей Z645, началось расхождение языка ариев на ветви; в лингвистике это часто называют «расхождение индоевропейского языка на ветви», но речь идёт об одном и том же языке.



Именно арийский язык оказался «индоевропейским», так как связал языковым мостом Европу и Индию. Конечно, он связал не только Европу и Индию, но и Европу и Среднюю Азию и далее Иран, Европу и Месопотамию, в частности, хеттов и митаннийцев, но в название языковой семьи попало именно «индоевропейский», поскольку эта связка была обнаружена раньше всех.



Термин «индоевропейский» как зауженный по сравнению с реальностями часто подвергался критике, но так и остался, слишком глубоко вошёл в понятийный аппарат.

В отношении истории – истоки ариев обычно не помещаются историками в Европу, археологические данные так даже не рассматриваются, это уже дань традиции.



Рассмотрение ариев историками обычно начинается с причерноморских степей, проходит на восток по южной лесостепной полосе через Северный Кавказ до Приуралья, захватывая, в частности, катакомбную археологическую культуру, и за Урал, включая андроновскую, синташтинскую и родственные или примыкающие культуры, а также БМАК (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс), в отношении которого опять разногласия о роли в нём ариев.



Часто утверждается, что археологических свидетельств перехода ариев в Индию нет.



Тем не менее приводимые датировки этих культур и соответствующих миграций – обычно между 4500 и 3700 лет назад, не противоречат временам появления ариев в Европе примерно 5500 лет назад, с последующим переходом на Русскую равнину примерно 4800-4600 лет назад и переходом в Индию примерно 3500 лет назад.



Хотя, надо сказать, переход ариев в Индию вряд ли был одномоментным процессом, там могли быть волны миграций, например, между 4000 и 3500 лет назад.

Тема миграций ариев представляет чрезвычайно важное направление в истории, археологии, языкознании, ДНК-генеалогии, поскольку позволяет провести перекрёстное сопоставление результатов и выводов этих наук на новом уровне знаний и не только обогатить наше знание, но и выявить нестыковки и систематические ошибки в интерпретациях фактов и наблюдений.



Это особенно важно при введении в научный оборот данных ДНК-генеалогии, которая делает только первые шаги в пересмотре «общепринятых» положений, но даже на этом начальном этапе видно, насколько противоречивыми оказываются уже устоявшиеся интерпретации, давно вошедшие в учебники, при их минимальной перекрёстной проверке новыми данными. .

С самого начала определимся, что мы понимаем под миграциями ариев. В современных исторических науках – это миграции людей, говоривших на языках арийской (иранской, индоиранской) группы и оставивших серию археологических культур в 3-2 тыс. до н.э.



Показательными в этой серии культур являются трипольская, бабинская, (ямная), катакомбная, срубная, (абашевская), потаповская, андроновская, петровская, БМАК, синташтинская, тагарская, таштыкская, и где-то в этой серии культур происходит переход ариев в Индию, Иран, в Месопотамию (Митанни).

Расхождение исходных ариев на «иранцев» и «индоариев» в рамках понятий археологии произошло примерно 4500 лет назад. Можно было бы возразить, что это лингвистические понятия и археологам там делать нечего, однако это не так.

Наверное, нет ни одного археолога, который безоговорочно принял бы эту цепь культур как арийскую, и именно в таком порядке и с.датировками, не подлежащими сомнению, а также с большей определённостью, чем на уровне «где-то в этой серии культур». Чёткого ответа на это у археологов нет. Мы это ниже обсудим, в чём разногласия и на чём они основаны.

В современных лингвистических науках арийские миграции, они же древние индоевропейские или протоиндоевропейские (ПИЕ), начались с расхождения ПИЕ на ветви 6000-5500 лет назад и привели к хеттским языкам, тохарским, иранским, индоиранским, причём расхождение ПИЕ языка на иранские и индоиранские произошло с точки зрения лингвистики примерно 4000 лет назад, то есть, как отмечалось выше, на 500 лет позже, чем расхождение даёт археология.



При этом «индоевропейцы», которые обитали в степях Причерноморья и Прикаспия, якобы двинулись на запад и якобы принесли индоевропейские языки в Европу. Иначе говоря, «индоевропейцы», согласно понятиям многих лингвистов и археологов, шли и на запад, в Европу, и на восток, в Индию и Иран.

Начнём с важного положения, что понятие «археологическая культура» в целом отличается от понятия «род», или «носители определённой гаплогруппы», или «носители определённого субклада». Археологическую культуру отличают набор определённых материальных признаков (форма и тип жилищ, обряд захоронения, включая трупоположение, форма посуды и рисунков на ней, тип оружия и другие признаки).



Род (по мужской линии) отличает картина определённых мутаций в Y-хромосоме, которая наследуется от отца к сыну тысячелетиями, а на самом деле – всегда.

Некто, не имеющий познаний ни в археологии, ни в ДНК-генеалогии, скажет: а какая связь имеется между данными археологии и ДНК-генеалогии? Зачем вообще их сравнивать? Одинаковые горшки могли делать люди разных гаплогрупп, и, напротив, носители одних и тех же гаплогрупп могли делать разные горшки. Это же может относиться и к другим материальным признакам.



Но наука не терпит таких высказываний «по понятиям», голословных. Она требует подтверждений, обоснований, фактов. Наверняка найдутся исключения, но исключения, как гласит популярная в научной среде поговорка, только подтверждают правило.



Дело не в исключениях (которые, на самом деле, могут быть просто не поняты или объясняться совершенно другими причинами типа «примесей» в химии), а в системе. Надо найти систему, выявить исключения и объяснить их.

Как показывают данные ДНК-генеалогии, хотя во многих случаях и предварительные, один и тот же род в древности не меняет свою систему материальных признаков, свою культуру просто так, без серьёзной причины.



Например, вологодские кружевницы столетиями, а скорее всего, тысячелетиями вплетали в свои кружева символ свастики – древнего арийского знака.



Это было остановлено НКВД во второй половине 1930-х годов, и характерный мирный знак древних ариев и их потомков исчез. Напротив, он появился в то же время в немирном, извращённом виде в чуждой ему среде, что привело к дискредитации знака на многие десятки лет, дискредитация продолжается и сейчас.



Другой пример системных изменений – переход от определённых трупоположений к кремированию у потомков был вызван, видимо, санитарными причинами в период массовой смертности от инфекционных заболеваний, хотя об инфекциях древние предки вряд ли много знали.

Поэтому «смена культуры» при смене гаплогруппы, скорее всего, была вызвана не сменой культуры, а тем, что это изначально были разные культуры, разные гаплогруппы и разные люди, и никакого «перехода культур» там не было,- это обычно неверная интерпретация, и стоит внимательно посмотреть на сами материальные признаки в обеих культурах, чтобы понять, в чём была причина неверной интерпретации.

Это не отменяет возможности существования полиэтнических культур, что может оказаться популяцией с разными гаплогруппами и, соответственно, с разными, присущими им, материальными признаками, на одной территории. Иначе говоря, культур со смешанными гаплогруппами, хотя гаплогруппа не тождественна этносу, и наоборот.



Но не надо торопиться объявлять культуру «полиэтнической» без доказательств её «полигаплогруппности» в существовании на одном месте и в одно время.



За «полиэтничность» нередко принимается «многослойность» культур, когда на том же месте, но намного позже, появляется другой род (другая гаплогруппа/субклад) и присущая ему другая культура со своими отличающимися материальными признаками, с другим погребальным обрядом.



Тогда начинают вводиться понятия «культурно-историческая общность», или «горизонт», когда становится ясно, что одной «культурой» наблюдаемые разнородные материальные признаки не охватить.

Ещё трудность у археологов – «расходящиеся корни» культур, что, на самом деле, как правило, опять вклад разных гаплогрупп, точнее, их носителей. Характерная цитата (Клейн, 2007): «Ситуация классическая: корни одной из иранских культур исторического времени (т.е, раннежелезного века) уходят в разные стороны, и нет надёжного критерия определить, с которой из них связана языковая преемственность».

Критерий, на самом деле, есть, а именно: выяснить вклад гаплогрупп в популяцию данной культуры.

Миграции ариев, с точки зрения ДНК-генеалогии, это миграции носителей гаплогруппы R1a, вышедшие из Европы и прошедшие по Русской равнине между серединой 4 тыс. до н.э. и серединой 2 тыс. до н.э. и завершившиеся (как протяжённые миграции) на Иранском плато (авестийские арии), в Северной Индии (индоарии) и в Месопотамии (хетты и митаннийские арии).



В качестве арийских можно рассматривать и миграции на Южный Урал (синташтинская и родственные археологические культуры), от Северного Казахстана в далёкое Зауралье (андроновская культура, тагарская, таштыкская и родственные культуры) и далее до Алтая с переходом в культуры скифского круга в 1 тыс. до н.э.



Названия культур, их территории и времена можно уточнять и менять, но сути дела это не изменит – это миграции носителей гаплогруппы R1a с последовательно (и параллельно-последовательно) образующимися субкладами.

Поскольку гаплогруппа R1a образовалась в Центральной Азии примерно 20 тысяч лет назад и далее прошла протяжёнными миграциями по «южной дуге» через Иранское плато и Анатолию на Балканы, прибыв туда примерно 10-9 тысяч лет назад, и далее спустя несколько тысяч лет прошла оттуда на восток, на Русскую равнину и далее под общепринятым названием ариев (или «индоевропейцев»), то возникает вопрос: с какого времени и места считать их «ариями»?



Где, так сказать, талию делать будем? Исторические и лингвистические науки именуют их «индоевропейцами» (или протоиндоевропейцами, ПИЕ), начиная с Анатолии примерно 10 тыс. лет назад, не используя термин «арии» и ничего не зная о гаплогруппе R1a (как и о других гаплогруппах).



О заселении ими Европы исторические и лингвистические науки ничего не говорят по причине полного незнания, и понятие «индоевропейцы» вдруг опять всплывает с отнесением ко временам 6000 лет назад, когда «индоевропейский язык стал расходиться на ветви».



Где это расхождение произошло? Где до того пребывал индоевропейский язык, кто на нём говорил – этот вопрос в науках не рассматривается.

Доминирующей точкой зрения среди лингвистов является та, что «прародина» ИЕ языка находилась или в Анатолии, или в южных степях Причерноморья и нынешней России, следуя за концепцией М. Гимбутас полувековой давности. Откуда эти языки появились в степях, какова их предшествующая история, обычно не обсуждается.



Появились – и всё тут. При этом обычно относят их к ямной культуре, опять же без упоминания предыстории, откуда ИЕ языки появились у ямников.



Поскольку полагают, что ямная культура произошла из хвалынской, на востоке от ямной, или из культуры Среднего Стога, к западу от ямной, то либо оттуда, либо оттуда, либо ещё откуда-то. Иногда сопровождают словами «сведения противоречивые». Как Анатолия, так и Балканы в качестве «прародин ИЕ языков» при этом зависают, связи с ними не проводят. Огромный массив данных и интерпретаций, стало быть, игнорируют.

Напротив, из ямной культуры отправляют ИЕ языки на запад вместе с конными ордами степных кочевников, которые примерно 6000 лет назад якобы ворвались в Европу, неся смерть, разрушения и ИЕ языки.



Правда, куда ИЕ языки в Европе пропали примерно на 3500 лет, пояснений нет, поскольку ближайшая по времени после «разрушения старой Европы» аттестация ИЕ языков происходит у кельтов примерно в середине 1 тыс. до н.э., и есть отрывочные и противоречивые данные о наличии ИЕ языков у некоторых италийских племён, также у иллирийцев и фракийцев, но они могли остаться от древних ариев или быть приобретёнными от скифов, набегавших в Европу в 1 тыс. до н.э.



После этого вся Европа в течение нескольких веков заговорила на ИЕ языках, но на чём она говорила до кельтов, ответа не даётся. И не только не даётся, но заниматься соответствующими исследованиями среди лингвистов считается чем-то неприличным и безнадёжным.

Самые древние гаплогруппы R1a в Центральной Европе (в Германии) найдены с датировками 4700-4600 лет назад, они были отнесены к культуре шнуровой керамики или получили стандартное отнесение «поздний неолит – бронзовый век» (LNBA).

Указанные выше ископаемые ДНК гаплогруппы R1a в Центральной Европе не были самыми древними.



Самая древняя гаплогруппа R1a была найдена с датировкой 7265 лет назад в Карелии, на Южном Оленьем острове. Её субклад был М459, по некоторым данным, нижестоящий YP1272 (см. диаграмму выше).



Остаётся неясным, как она туда попала – с запада, из Европы, или с юга, из Анатолии, или с Кавказа. Поскольку эта гаплогруппа была найдена вместе с гаплогруппой J, вполне возможен и европейский вариант, потому что ископаемая гаплогруппа J2 была недавно найдена в дунайской культуре Сопот с датировкой 6049 лет назад.

Более древних образцов ископаемых ДНК гаплогруппы R1a в Центральной Европе пока не нашли – либо не там искали (например, в Лепенском Вире и в Триполье ископаемые ДНК не извлекали), либо их просто нет, что крайне маловероятно.

Некоторую подсказку могут дать гаплотипы наших современников, но гаплотипы древнего происхождения, то есть предположительно от прямых древних предков.



В недавней статье (2015) Андерхилла с соавторами отмечено, что авторы нашли пять иранцев азербайджанского происхождения, двух турков и жителя Объединённых Арабских Эмиратов с архаичными гаплотипами и субкладом (R1a-M420) и ещё кабардинца и иранского азербайджанца с древним субкладом (R1a-M459/SRY 10831.2), и тут же, как принято у попгенетиков, поместили «прародину» R1a в Иран.



Попгенетики где что найдут, там и прародина. Но авторы не придали значения тому, что гаплотипы оказались не от древнего предка, а от сравнительно недавнего. На все пять 19-маркерных гаплотипов иранских азербайджанцев пришлось всего 11 мутаций, что дало 1550 лет от общего предка. Это – середина 1 тыс. нашей эры. Какая особая древность?

Андерхилл с соавторами просто не знали, что такие гаплотипы значительно в больших количествах найдены в Европе, например, в базе данных IRAKAZ приведены 40 гаплотипов, и не 19-маркерных, а 67- и 111-маркерных, субкладов М420 и М459, у всех имеется архаичное значение DYS 392 = 13, а не 11, как у подавляющего числа современных гаплотипов гаплогруппы R1a.



На все 40 гаплотипов в 67-маркерном формате приходится 1064 мутации, что даёт 7100 лет до общего предка современных европейских гаплотипов.



Их гаплотипы разбросаны по Европе – в Англии, Ирландии, Шотландии, Германии, России (Тамбов), Белоруссии, Македонии, Уэльсе. Так что ничего специфически «иранского», как и «иранской прародины», в данных Андерхилла нет.



Это, возможно, потомки древних миграций носителей гаплогруппы R1a с востока через Иранское плато и далее Анатолию на Балканы 10-9 тысяч лет назад; там же (в Анатолии) и обнаружили лингвисты самые древние (из обнаруженных ими) ИЕ языки. А возможно, и значительно более поздние, и принесены в Иран арийскими миграциями из Европы во 2 тыс. до н.э.

Итак, предки современных архаичных гаплотипов гаплогруппы R1a могли жить в Европе 7 тысяч или более лет назад. Собственно, ископаемый R1a в Карелии с датировкой 7265 лет назад с этим согласуется.



Поскольку именно носители гаплогруппы R1a принесли ИЕ языки в Индию и Иран, можно вполне обоснованно предположить, что это их предки жили в Европе более семи тысяч лет назад и говорили на ПИЕ языках.



По оценкам лингвистов, ПИЕ языки стали расходиться на ветви ИЕ языков примерно 6000-5500 лет назад, и это, в свою очередь, согласуется с датировкой расхождения субклада R1a-Z645 на ветви Z93 (образовалась примерно 5000 лет назад) и Z283-Z282-Z280 (примерно 5000 лет назад).

Это даёт основание назвать субклад R1a-Z645 и указанные выше его ветви арийскими и отнести к ним распространение ИЕ языков.



Примерно 5000 лет назад или несколько позже (4800-4600 лет назад, то есть в первой половине 3 тыс. до н.э.) арийские носители гаплогруппы R1a и ИЕ языков перешли из Европы на Русскую равнину.



В принципе, данное определение ариев как носителей субклада R1a-Z645 и нижеследующих субкладов и в то же время носителей арийских (индоевропейских) языков не противоречит определениям, принятым в исторических науках и в языкознании, но их расширяет, детализирует и подводит строгую базу, показывая, откуда и когда пришли арии и их языки и в каких направлениях проходили их дальнейшие миграции.

Описанное в предыдущем разделе позволяет нам с достаточным основанием полагать, что носители гаплогруппы R1a прибыли в результате дальней миграции из Центральной Азии (предположительно из Южной Сибири) через Иран и Анатолию на Балканы примерно 10-9 тысяч лет назад.



То, что гаплогруппа R1a впервые появилась (образовалась в виде соответствующей снип-мутации) в Южной Сибири, показывает находка ископаемой ДНК гаплогруппы R недалеко от Байкала с археологической датировкой 24 тысячи лет назад.



С этим маршрутом согласуется то, что самые древние ПИЕ языки были зафиксированы в Анатолии 10-9 тысяч лет назад и далее на Балканах. Авторы предполагали (и доказывали), что эти регионы были «прародиной» ПИЕ языков, но изложенное выше показывает, что это были не «прародины», а транзитные пути миграции носителей гаплогруппы R1a и их ПИЕ языков.



Как, впрочем, и последующие транзитные пути миграции через степные и лесостепные регионы Русской равнины и далее в Среднюю Азию, на Южный Урал, в Зауралье, а также в Месопотамию, Иран, Индию. Сейчас везде в указанных регионах живут носители гаплогруппы R1a с соответствующими субкладами (Z645, Z93, Z94, L657, Z2123) и с датировками их общих предков между 5000 и 4000 лет назад.



Так что и степи России и Украины – тоже отнюдь не «прародина» ИЕ языков, это тоже транзитные регионы.



Наиболее оптимальным образом на роль «прародины», если под ней понимать регион расхождения ИЕ языков на ветви, подходит место расхождения субклада R1a-Z645 на ветви, которое началось примерно 5500 лет назад, видимо, на Балканах, или в трипольской археологической культуре.

Какие же археологические культуры были созданы в Европе носителями гаплогруппы R1a? Чёткого ответа на этот вопрос у нас пока нет, и он появится при достаточно массовом тестировании ископаемых ДНК, в первую очередь на Балканах и на территории трипольской и родственных культур. Но рассмотрим то, что есть.

Начнём с балканских культур нижнего Дуная, из которых упомянем Лепенский Вир (7400-6200 лет до н.э., хотя датировки костей животных покрывают период от 11.300 до 7900 лет назад, Караново (центральная Болгария, 6200-5500 лет до н.э.), Криш, Старчево (старчево-кришская культура, 4-5 тыс. до н.э.), Винча (6-5 тыс. до н.э.), и далее трипольская культура с выходом на равнину правобережной Украины.



Эта группа культур датируется, начиная с 9400-7000 лет назад. Из них особняком стоит Лепенский Вир на Дунае, из которого остальные перечисленные культуры не выводят. Жители его были европеоидами, что совершенно наглядно видно из сохранившихся костяков. Ископаемых ДНК Лепенского Вира пока нет.



Сама же культура включает не менее 20 поселений, располагавшихся по обеим сторонам Дуная на протяжении 150 км. Важно подчеркнуть, что костяки в захоронениях Лепенского Вира были в скорченном положении, что, как будет показано ниже, характерно для гаплогруппы R1a.



Одно это, конечно, не может рассматриваться как доказательство принадлежности древних жителей Лепенского Вира к гаплогруппе R1a, но его нужно принимать во внимание.

Археологи отмечают хронологический зазор между лепенской и старчево-кришской культурами, а также разные антропологические признаки лепенского («кроманьонского») и старчевского («средиземноморского») населения, и потому ряд исследователей полагает, что данные культуры не происходят одна из другой.



Недавние исследования показали, что ископаемые ДНК Старчево относятся к гаплогруппам G2a (три образца), F* (три образца) и I2а1 (один образец) . В культуре Винча протестирован пока только один образец, гаплогруппы G2a-P15. Датировки захоронений старчевской культуры составили 6700 лет, Винча – 6200 лет. Ископаемая гаплогруппа J2 найдена в культуре Сопот в Подунавье с датировкой 6049 лет назад, сама культура датируется 7200-5800 лет назад.

То, что в указанных балканских культурах пока не найдена ископаемая гаплогруппа R1a, не должно обескураживать. Во-первых, не обследована культура Лепенский Вир, во-вторых, отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Наличие в культуре Лепенского Вира костяков в скорченном положении может быть знаком присутствия там гаплогруппы R1a.



То, что в культурах Старчево и Винча нашли гаплогруппы G2a, F* и I2а, было ожидаемо, поскольку эти гаплогруппы находят по всей Европе с датировками 5000 лет назад и ранее. То, что не нашли гаплогруппы R1a, означает только факт, что её там не нашли, но не то, что её там не было.



В любом случае мы не можем пока опираться на культуры Старчево, Сопот и Винча как культуры предков ариев и их миграций. Это может оказаться культура Лепенский Вир или другие культуры, или культуры указанные (Старчево, Сопот, Винча), если (или когда) в них будут найдены гаплогруппы R1a.

Итак, мы дошли до трипольской культуры (дунайско-днепровское междуречье, 7500-4650 лет назад), имея несколько противоречивую ситуацию по истокам арийских миграций из Европы.



С одной стороны, данные ДНК-генеалогии указывают на обитание носителей гаплогруппы R1a в Европе 7000 и более лет назад, поскольку их современные потомки рассеяны между Британскими островами и Балканами и Россией, их гаплотипы дают 7100 лет до общего предка современных европейских гаплотипов, и ископаемый образец ДНК в Карелии даёт датировку захоронения 7500-7000 лет назад.



С другой стороны, сами ископаемые R1a с такими датировками на Балканах и в центральной и атлантической Европе пока не найдены. Более того, лингвисты утверждают, что расхождение ИЕ языков (предположительно, в Европе) началось 6000-5500 лет назад, а иных, кроме как носителей R1a как кандидатов на ИЕ языки в Европе представить себе трудно. Если точнее, то их просто нет – как их самих, так и данных о них.

Согласно данным ДНК-генеалогии, гибель трипольской культуры совпадает со временем быстрого распространения культуры колоколовидных кубков (гаплогруппа R1b) в ходе заселения ими континентальной Европы.



В те же времена погибли или бежали на периферию Европы практически все гаплогруппы центральной Европы: G2a, I2а, I1, Е1b, R1a. Ископаемые ДНК гаплогруппы R1b в культуре колоколовидных кубков (ККК), найденные в Германии, датируются 4690-4560 лет назад, то есть как раз временем гибели трипольской культуры.

После этого нашли ещё целый ряд ископаемых ДНК ККК (все из Германии) с датировками 4470-4140, 4430-4150 и 4435-4200 лет назад, но для них уже определили субклады гаплогруппы R1b, и они оказались хорошо известны – все прибыли с Пиренейского полуострова или через Пиренейский полуостров, на пути с Ближнего Востока: М269, L51, Р310, Р312 (образовался 4900 лет назад), P312-U152 (образовался 4500 лет назад).



Самый «молодой» из субкладов – U152. Датировки всех захоронений гаплогруппы R1b ККК в Германии – 4300 лет назад.



Иначе говоря, R1b-U152 образовался уже в культуре колоколовидных кубков или в Германии, или на самом подходе. Это показывает, насколько быстро носители ККК прошли от Пиреней до Германии – всего за несколько столетий, между 4800 и 4300 лет назад.



Ещё один ископаемый европейский гаплотип R1b-M269 (опять из Германии) и датированный 4440 лет назад, был отнесён не к ККК, а к «позднему неолиту».



В Скандинавии ископаемые R1b относятся уже к более позднему периоду – в Швеции 4170 лет назад (субклад U106), в Дании 3425 и 2685 лет назад (оба М269). Субклад U106 – тоже с Пиреней, как и «параллельный» ему Р312, но ископаемые образцы были отнесены к разным культурам; U106 – к «позднему неолиту», Р312 – к культуре колоколовидных кубков.

Это показывает, что трипольская культура могла быть действительно уничтожена носителями гаплогруппы R1b, эрбинами, но не ямной культуры с востока (5600-4300 лет назад), а культуры колоколовидных кубков (4800-3900 лет назад) с запада. Тогда возникает вопрос: тогда как же мог быть перенос ИЕ языков ямниками с востока на запад, в Европу, когда направление нападения эрбинов на трипольцев было в противоположном направлении?



Ответ прост: не было никакого переноса ИЕ языков ямниками в Европу – они, ямники, вообще в Европу не приходили. На это указывают субклады ископаемых ДНК гаплогруппы R1b ямников, которые были проанализированы в количестве 11 образцов, из Самарской области и Калмыкии.

В целом ямная культура занимала пространства от Днестра на западе до границ Казахстана на востоке, от Предкавказья на юге до Средней Волги севернее.



Принятые в археологии датировки ямной культуры – 5600-4300 лет назад. Датировки ископаемых R1b в семи захоронениях в Самарской области (расположенных в шести различных местах) практически перекрываются, от 5140 до 4910 лет назад, в Калмыкии в четырёх захоронениях в двух разных местах – 5000 и 4775 лет назад. В Самарских захоронениях найдены субклады R1b-L23-Z2105/Z2103 (четверо), R1b-M269 (двое), и L23 (один).

Нельзя исключить, что ямники могли потрепать трипольцев и с восточной стороны, но при этом они свои субклады гаплогруппы R1b на запад не принесли, следовательно, не принесли и ИЕ язык.



Не разговаривали ямники на ИЕ языках. Не на запад они продвигались, а на восток, и не ямниками они были (с гаплогруппой R1b), а ариями (с гаплогруппой R1a), и ИЕ языки шли, соответственно не на запад, а на восток.

Так кем всё-таки были трипольцы, какую основную гаплогруппу предположительно имели? Если предположить, что они имели в основном G2a или I2а, то никакого отношения к последующим арийским миграциям они тогда не имели, и не шли тогда эти гаплогруппы на восток, до Урала и Индии.



В таком случае остаётся вопрос о поиске истоков миграций ариев из Европы на Русскую равнину и далее. Займёмся этим. Гаплогруппы древних трипольцев пока неизвестны. Но известен знак свастики на их керамике.

Символ W на балканской керамике Лепенского Вира и культуры Винча впервые обнаружил профессор Радивое Пешич.



Это был в древности какой-то важный знак, поскольку его помещали либо отдельно, либо в надписи, но в центральном положении. И свастика, и знак W встречаются и на балканской керамике, и на китайской (Яншао), и на таиландской (Бан-Чанг). Это не могло быть простым совпадением, тем более, что в Китае были обнаружены гаплотипы гаплогруппы R1a с расчётной датировкой 4600 лет назад.

Таким образом, прослеживаются истоки арийских миграций в Европе – культура Лепенского Вира (9400-8200 лет назад) – Трипольская культура (7500-4750 лет назад) и переход ариев на Русскую равнину (4800-4600 лет назад). Это должен был быть и путь индоевропейских языков на переходе Балканы – Русская равнина.



Тогда расхождение индоевропейских языков на ветви и расхождение субклада R1a-Z645 на ветви должны быть связаны друг с другом и, как вариант, произойти в трипольской культуре. На Русской равнине арии субкладов Z93, Z283, Z282 и Z280 расселились от Чёрного до Балтийского моря, причём всего за несколько сотен лет.



Правда, они по какой-то причине были названы «балтами» по всей Восточно-Европейской равнине, и об этом мы ещё поговорим. Видимо, параллельным этому расселению было образование культуры шнуровой керамики (5200-4300 лет назад) и далее, при смещении на восток, фатьяновской культуры (4300-3500 лет назад) средней полосы России, на Верхней и Средней Волге, которая протягивалась с территорий современных Белоруссии и Литвы до современных Чувашии и Татарстана.

Ископаемые ДНК фатьяновцев показывают гаплогруппу R1a (археологическая датировка 5120 и примерно 4500 лет назад, в Смоленской и Псковской областях), и известно, что фатьяновцы укладывали своих покойников точно так же, как и носителей гаплогруппы R1a в культуре шнуровой керамики – в скорченном положении, мужчин – на правом боку, головой на запад, лицом на юг, женщин – на левом боку, головой на восток, лицом на юг, ноги у всех согнуты.



Это означает, что фатьяновцы с большой вероятностью – носители гаплогруппы R1a, а поскольку половина и больше современных этнических русских, жителей центральной России, также имеют гаплогруппу R1a (хотя погребальный обряд заменился христианскими обычаями), то опять же с хорошей вероятностью фатьяновцы – предки современных этнических русских гаплогруппы R1a, субклада Z280.



В свою очередь, это позволяет обоснованно назвать их древними русами. Вряд ли это определение может быть столь же обоснованно отвергнуто.

Не исключено, что миграции ариев были и напрямую с Балкан и/ или региона трипольской культуры в Малую Азию, но таких данных нет.

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Окончание следует.