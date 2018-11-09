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Портал Getty выложил в открытый доступ 100 000 книг по истории искусства и архитектуры

11:10. 9 ноября 2018 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал:


Исследовательский портал Гетти – проект Центра Гетти в Лос-Анжелесе, празднуя четвёртую годовщину своего открытия, обновил дизайн и опубликовал в открытом доступе более 100 000 книг, журналов и других материалов по истории искусства, архитектуры и смежным дисциплинам – о чём контент-специалист проекта Энни Рана сообщила в блоге Iris 14 июня. Что немаловажно, цифровые копии не только доступны для скачивания и изучения совершенно бесплатно, но они еще и поддерживают текстовый поиск.


В начале работы портала в 2012 году его базу пополняли восемь институтов-партнёров, теперь же их больше двадцати. Среди новых участников проекта – музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, Институт искусств Чикаго, библиотеки института Варбурга, герцога Августа в Вольфенбюттеле и римского института Макса Планка. Идут переговоры с библиотеками Индии, Ирана и Японии – портал работает как поисковик-агрегатор крупных библиотек, переадресуя пользователя за цифровой версией в ту или иную систему хранения. Впрочем, сам институт Гетти в течение последнего года, планируя обновление, активно пополнял свои цифровые коллекции – над чем работал филиал Центра Annex, расположенный в пригороде Лос-Анжелеса Валенсии, увеличивший в прошедшем году скорость своей работы почти в два раза.

Сайт использует новые технологии, облегчающие дальнейшее развитие и модификации проекта, а также – работу пользователей с материалом. Теперь каждая книга имеет свой URL-адрес, что позволяет легко делиться ссылками. Добавлены поисковые фильтры; стали заметнее новые материалы, сайтом теперь удобнее пользоваться с телефона и планшета.

Из новых поступлений как наиболее интересные отмечены «Ворон» Эдгара По с иллюстрациями Эдуарда Мане и коллекция, посвященная Василию Кандинскому.

Исследовательский портал Гетти >>

Другой вариант: виртуальная библиотека Гетти >>

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: архитектура, история, книги
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