“Наследство” Сердюкова

В сети то и дело всплывают заказные пасторальные тексты, рассказывающие о «гениальности» военной реформы Анатолия Сердюкова и его «энгэша» Николая Макарова. Типа, и эффективные менеджеры они, и реформу придумали, и сокрушили генеральскую коррупцию, и тайно от всех врагов смогли провести реформу и прочие бла-бла… Кто-то явно пытается отмыть эксминистра обороны от того провала в который он втащил армию и о погроме учинённом им в вооружённых силах.

Но, вот только недавно наш президент на встрече с военными разведчиками сильно удивился тому, что в аббревиатуре ГРУ куда-то исчезла ключевая буква «Р» — разведывательное. Мол, разведка есть, а управления разведывательного, вроде как, и нет. Какое-то «главное управление» — то ли железных дорог, то ли сантехники. Надо бы вернуть…

Возможно, Владимир Владимирович забыл, ну так мы напомним, «разведывательное» из названия ГРУ — главного разведывательного управления убрал ни кто иной как бывший (2007 — 2012 г.г) министр обороны Сердюков с подачи всё того же Макарова — тайного (награждённого закрытым указом) «героя России» и самонагражденца орденом святого Георгия аж сразу второй степени за войну, в которой умудрился практически не поучаствовать. И было это в 2010 году. И только переименованием дело не ограничилось.

Численность центрального аппарата ГРУ была сокращена в три (!!!) раза, что бы уложиться в «яйца» и «пирамиды» Сердюкова с помощью рисования которых экс министр так любил обосновывать свою кадровую реформу, ставшую настоящим погромом офицерского корпуса России. Причём в ГРУ под топор сокращения попали не только офицеры центрального аппарата, но и элитные части «спецназа» и даже подразделения работающие с агентурой. Напомню, за годы правления Сердюкова из Вооружённых Сил было уволено больше ста двадцати пяти тысяч офицеров. Причём самых опытных, тех, на чьих плечах армия выстояла в самые трудные и страшные 90-е. Офицеров с огромным боевым опытом и заслугами. Число полковников было сокращено примерно в 5 раз, подполковников — в 4 раза, майоров — в 2,5 раза, капитанов — в 1,8 раза. Но подполковники, майоры и капитаны — это наиболее опытное и профессиональное ядро армии. Итогом стал жестокий «кадровый голод», когда сегодня приходится с огромным трудом призывать отставных офицеров, чтобы укомплектовывать вновь развернутые части и соединения и искать этих офицеров по всем военкоматам страны.

Но не только стёртой буквой «р» вспомнился на этой неделе злополучный Сердюков. Не обошлось без него и в главной морской катастрофе года — затоплении на Северном флоте плавучего дока ПД-50. Каким образом, спросите вы? Сердюкова уже шесть лет нет в министерстве обороны. Причем здесь он? Нет-то его нет, но дело его, а точнее — мины, заложенные им, продолжают взрываться.

Обстоятельства происшедшего сегодня уже хорошо известны: «…По информации корреспондента „Известий“ из источников в судоремонтной отрасли, вывод авианосца из дока не планировался и, когда ПД-50 начал погружаться, корабль находился на палубе дока, не будучи готовым к выходу. Предпосылкой к аварии действительно стали проблемы с энергоснабжением, однако док не перешел на собственное питание, так как. По данным источников, „Кузнецова“ спасла слаженная работа остававшейся на борту во время ремонта части экипажа, которая своевременно начала борьбу за живучесть и спасла корабль от затопления, несмотря на поступление воды через открытую забортную арматуру и сделанные в ходе ремонта отверстия. В итоге корабль остался на плаву. Также экипаж „Кузнецова“ организовал спасение доковой команды. В итоге авианосец, приняв несколько тысяч тонн воды, был отбуксирован к причалу 35-го судоремонтного завода — к своему обычному месту стоянки. В ходе затопления док накренился, что привело к падению крана на палубу авианосца. Кроме того, по словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, корабль получил пробоину в надводной части борта площадью около 20 кв. м.»

А вот предыстория этой катастрофы осталась в тени. И она преинтересная. Ещё в 2009 году на стол Сердюкову лег документ, в котором были перечислены суда и корабли флота, которым нужен был срочный ремонт. И среди них тот самый док ПД-50, как стратегически важный объект флота. И денег на ремонт требовалось не мало. Говорят, брови министра сурово сдвинулись…

Странным образом, вскоре после этого в недрах сердюковского МО, в рамках придуманной им «оптимизации» и сброса «непрофильных активов», очень скоро появился целый список предприятий и объектов, от которых МО решило избавиться. Идеология той «оптимизации» была проста — всё «невоюющее» продадим частникам, а они потом за деньги все отремонтируют и всех накормят т.к. под «оптимизацию» подогнали даже питание войск в полевых условиях, ликвидировав должности военных поваров, зампотылов, полевые кухни и всю прочую инфраструктуру. Вместо неё военных должен был кормить «аутсортинг» — предприниматели выигравшие конкурсы на кормёжку военнослужащих. Как это получилось в реале я писал тут и тут — Никак!

Ну да вернёмся к списку «ненужных» МО активов. И среди них находим «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „82 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД“ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» тот самый ОАО 82 СРЗ, которое сегодня числится хозяином затонувшего дока. И в 2010 году ФГУП «82СРЗ» прекращает свою работу, а вместо него появляется уже ОАО «82 СРЗ». С вполне конкретными частными хозяевами, которым военные не указ, а наоборот — заказчик, которого нужно доить. А дальше всё как обычно. Новым хозяевам, заполучившим за гроши кусок госсобственности, было не до модернизации и ремонта полученной матчасти — главное прибыль! Главное — не упустить! И в борьбе с «лишними» расходами плавучий док все эти годы не ремонтировался, моторная команда была сокращена, а горючее для дизель-генераторов не закупалось. И теперь он на дне бухты, а бывший министр обороны Анатолий Сердюков, в бытность которого и была «запрограммирована» эта авария, в тёплом кресле главы крупной корпорации.

Такая вот у нас «система» управления, когда, едва не разваливший ключевую для страны стратегическую структуру, чиновник отправляется не на скамью подсудимых или просто с «волчьим билетом» выращивать морковку на усадебных грядках, а садится на скамейку запасных, причём, не просто на скамейку, а в кожаное кресло топ-менеджера ещё одной стратегической корпорации и лелеет надежду вернуться на вершину управленческой пирамиды.

Глядя на такую «кадровую политику», поневоле начинаешь ностальгировать по временам, когда страной управлял Иосиф Виссарионович Сталин. При нём такой «управленец» сидел бы совершенно на иной скамье…