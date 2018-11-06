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Николай Платошкин. Всесильный МВФ и другие популярные мифы

19:05. 6 ноября 2018 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

О важных задачах управления

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин о том, в какой точке исторического процесса мы находимся. Почему финансисты не умеют управлять экономикой. Что необходимо сделать, чтобы решить самые насущные задачи, которые стоят перед страной.

О проблемах государственного управления экономическим обеспечением читайте в книге:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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