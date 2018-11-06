Николай Платошкин. Всесильный МВФ и другие популярные мифы
О важных задачах управления
Доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин о том, в какой точке исторического процесса мы находимся. Почему финансисты не умеют управлять экономикой. Что необходимо сделать, чтобы решить самые насущные задачи, которые стоят перед страной.
О проблемах государственного управления экономическим обеспечением читайте в книге:
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
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