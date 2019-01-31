Географическое проклятие Венесуэлы. Николай Платошкин

Концептуал СМИ Как Чавес обеспечил потребительский бум в России?

Российский историк, дипломат и общественный деятель Николай Платошкин – о событиях в далёкой, но важной для нас Венесуэле. Кто выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы? Как жила Венесуэла до Чавеса? Отдавал ли Чавес всю нефть русским? Почему Венесуэла всегда была зависима от внешнего рынка и куда она могла продавать свою нефть? Какова реальная экономическая ситуация в этой стране? Чем мы можем помочь Венесуэле и почему должны это сделать?



Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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