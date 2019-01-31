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Географическое проклятие Венесуэлы. Николай Платошкин

19:05. 31 января 2019 Просмотров - 207 Один комментарий Опубликовал:

Как Чавес обеспечил потребительский бум в России?

Российский историк, дипломат и общественный деятель Николай Платошкин – о событиях в далёкой, но важной для нас Венесуэле. Кто выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы? Как жила Венесуэла до Чавеса? Отдавал ли Чавес всю нефть русским? Почему Венесуэла всегда была зависима от внешнего рынка и куда она могла продавать свою нефть? Какова реальная экономическая ситуация в этой стране? Чем мы можем помочь Венесуэле и почему должны это сделать?

Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Николай Платошкин

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/geograficheskoe-proklyatie-venesuely-nikolay-platoshkin

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Один комментарий»

  • 2419 611
    Слава 31 января 2019 в 21:25 Ссылка Пометить
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    Смотрел как-то ролик Платошкина. Жизнь у них тяжёлая, нефть тяжёлая, трудно жить, надо помогать.

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