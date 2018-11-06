Коммунизм. М.В.Попов, Е.Н.Яковлев, Д.Ю.Пучков. 17.10.2018.

17 октября 2018 года в 19.00 в "Санкт-Петербургском Доме Книге" состоялась встреча с Дмитрием Юрьевичем Goblin Пучковым, Егором Николаевичем Яковлевым, Михаилом Васильевичем Поповым и презентация книги «Коммунизм» из серии «Тупичок Гоблина».

Приобрести книгу можно в издательстве Питер, которое издало книгу https://www.piter.com/product/kommuni…

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Источник: www.youtube.com