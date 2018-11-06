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Коммунизм. М.В.Попов, Е.Н.Яковлев, Д.Ю.Пучков. 17.10.2018.

09:18. 6 ноября 2018 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:

17 октября 2018 года в 19.00 в "Санкт-Петербургском Доме Книге" состоялась встреча с Дмитрием Юрьевичем Goblin Пучковым, Егором Николаевичем Яковлевым, Михаилом Васильевичем Поповым и презентация книги «Коммунизм» из серии «Тупичок Гоблина».

Приобрести книгу можно в издательстве Питер, которое издало книгу https://www.piter.com/product/kommuni…

Желающие вступить в Рабочую партию России, читайте Программу и Устав на сайте партии и пишите на почту fra-len@mail.ru

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Вячеслав 6 ноября 2018 в 10:06 Ссылка Пометить
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    ВСЕ ПАРТИИ – это детища малого народца с большими присосками… Подкупом, лестью да и просто наглым враньём они ВСЕГДА будут там у руля, щедро раздавая обещания “о светлом будущем” или как сейчас говорит одно лицо, типа – вы ещё потерпите годик-другой, а там – полегчает… Только почему-то, с каждым годом, становится не легче, а тяжелее и тяжелее…

    Как пример – КПСС… На коммунистах мы это и видели: разделение на красных и чёрных коммунистов. Чёрные коммунисты ездили на чёрных волгах, лимузинах, пили чёрный кофе и чёрный бальзам, ели чёрную икру, отдыхали на Чёрном море. А красные коммунисты пили красный портвейн, ели красную морковь, отдыхали в красном уголке, и ездили в красном трамвае…

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