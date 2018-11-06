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Единство и согласие

20:34. 6 ноября 2018 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал:

Есть только один день народного единства. Это 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции.

Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 821 509
    PIOTR 6 ноября 2018 в 21:25 Ссылка Пометить
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    Наш уважаемый Брахман довольно интересную мою публикацию перенёс в раздел Вселенская несправедливось.
    Публикация называется “Гениальный вождь”

    https://pandoraopen.ru/2018-11-06/genialnyj-vozhd/

    С уважением Пётр!

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  • 1940 1512
    Juryi 6 ноября 2018 в 21:58 Ссылка Пометить
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    К.Семин как всегда прав.
    Народ един в понимании ценностей прошедших 70
    советских лет при всех недостатках того периода.

    При этом мы понимаем под “народом” часть населения страны,
    которая своим трудом, потом и кровью, ее создала и
    не дает рассыпаться на те же 8 “незалежных” округов.

    Исключая присосавшихся паразитов.

    J UDOV

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