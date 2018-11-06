Единство и согласие
20:34. 6 ноября 2018 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал: brahman
Есть только один день народного единства. Это 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции.
Источник: www.youtube.com
Есть только один день народного единства. Это 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции.
Источник: www.youtube.com
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Наш уважаемый Брахман довольно интересную мою публикацию перенёс в раздел Вселенская несправедливось.
Публикация называется “Гениальный вождь”
https://pandoraopen.ru/2018-11-06/genialnyj-vozhd/
С уважением Пётр!
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К.Семин как всегда прав.
Народ един в понимании ценностей прошедших 70
советских лет при всех недостатках того периода.
При этом мы понимаем под “народом” часть населения страны,
которая своим трудом, потом и кровью, ее создала и
не дает рассыпаться на те же 8 “незалежных” округов.
Исключая присосавшихся паразитов.
J UDOV