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Как Минин и Пожарский россиянам праздник подарили

19:02. 5 ноября 2018 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Александр Пыжиков в эфире радио Sputnik

Доктор исторических наук и профессор МПГУ Александр Пыжиков о том, в честь чего учреждён День народного единства и что он знаменует. Что именно произошло в 1612 году и почему сегодня мы это празднуем? Почему люди так мало информированы об этом празднике и воспринимают его просто как дополнительный выходной?

Зачем нужны самозванцы? Как механизм их появления был обкатан Речью Посполитой? Как к власти прорвалась династия Романовых? Как Россию пытались превратить в сельхозпридаток? Когда начало расти народное недовольство? Из-за чего не удалось первое ополчение? Почему Волга – нерв и позвоночник России и именно там всегда поднимается русский народ?

Мог ли Пожарский стать главой государства? Почему он признал избрание Романовых? Можно ли считать 4 ноября днём победы русского духа? Кто украл у народа последствия этой победы?

Что стоит за событиями прошлого? Чьи права отстаивал народ в Смутные времена? К чему это привело? Читайте в книгах:

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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Радио Sputnik

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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