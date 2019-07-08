ПОКОРНОСТЬ КАК НА СКОТОБОЙНЕ И НОЖ «ИСЛАМИСТА»

Не могу промолчать после бронебойной статьи «Ислам и русский декодер» http://vladrus17.ru/archives/1850. Тем более, что финальные строчки: «Видны и подлинные исламисты. Один из них подарил участникам Съезда уже три свои книги»… - это про меня. Книги эти – не литература, а статьи с конкретными датами и фамилиями, с честным показом собственных ошибок в политической борьбе за свободу моей Великой Родины. Но чего там нет и близко, так это дискуссий на религиозные темы. Этот мощный и опасный пласт человеческого сознания я тщательно избегал. Думал, что «воцерковлённый» христианин и «фундаментальный» исламист никогда не смогут договориться. В лучшем случае подерутся, в худшем – дело закончится резнёй на поражение. Но «Русский декодер» даёт шанс на взаимное понимание. Получив статью по нашей Владимирской Народной рассылке за несколько дней до публикации, я ничего не мог делать, пока не написал эту, свою, глубоко личностную, выстраданную…

И здесь буду предельно откровенен. Я, сын репрессированных родителей, родившийся вдали от малой родины (в Киргизии), но выросший в Чечне, в станице Щелковской, воспитанный среди казаков, но в исламских семейных традициях, начавший трудовую биографию колхозным трактористом, имею что сказать. На рычагах ДТ-54 при первых выездах поверх моих лежали широкие ладони дяди Саши Лабушкина. Тогда я не знал, что русский «автоматически» предполагает христианина, а я «автоматически» мусульманин. Мы не просто дружили, а жили одной семьёй: Лабушкины и Наиповы...

Поскольку разговор трудный, зададимся простым вопросом: где выход из лабиринта, в котором на каждом повороте тебя могут убить или ограбить? Там же, где и вход! Там, где твой дом, где родственники, где тебя любят, где тепло и сытно и где тебя никто в обиду не даст.

Да и как не гнать, когда иудеи узнавались по делам. Сегодня мы знаем, что их идеология из Торы. Не буду цитировать, поскольку что ни строчка, то античеловеческий наказ, от которого у нормального человека кровь в жилах стынет и волосы дыбом встают. Да и самим им не сладко. Еврейский писатель Морис Самуель, живший в наше время, писал: “Мы евреи-разрушители, и навсегда останемся разрушителями... Что бы ни делали другие народы для нашего блага, мы никогда не будем довольны”.

Евреи стали живым оружием, которое, внедрившись в земной социум, со временем приводит к власти тех, кем они созданы. А потом будут выброшены, как заржавевший от крови старый нож.

Вавилонское столпотворение авторы «Декодера» назвали надчеловеческим деянием. Так оно и есть. Не люди это делают, но руками человеческими. После якобы планетарной катастрофы, когда цветущие края превратились в пустыни, из этих пустынь появились семитские племена и принесли бога с именем Сет. В Египте появился новоявленный культ Амона. Он, как и Ра (Атон), тоже означал свет и силу. Только чью и на что направленную? Тогда же на историческую арену вышли так называемые греки, которые понесли по планете «греческую» религию. Всмотритесь в этот культ и увидите, что первоначально для Руси грек и грех – одно и то же. Именно у Руси с греками отношения никак не складывались.

Славяне назывались так потому, что славили своих богов, почитали их. Они славили мир Прави и назывались православными. А христиане с греческой религией были правоверные. На втором соборе Никон издал указ впредь вместо правоверных писать «православные», дабы ассимилировать религии, потому что исконное русское православие воевало с христианством. В летописях Александр Невский собирал Русь православную на бой с воинством христовым. Хотя и тут накладка. Христос (мир Ему) к христианству имел такое же отношение, как к политике ЦК КПСС. Первым об этом сказал Лев Толстой в статье « ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ НАРОДЫ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ РУССКИЙ НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ».

Христос нигде и никогда не говорил, что новую религию придумал, чтобы ему поклонялись, богом его называли. Он говорил, что он такой же, как и все, сын Божий. А божьи ли сыны те, кто в 325 году голосованием, «демократически» избрали Христа Богом? При двух воздержавшихся! 318 священнослужителей издали постановления Никейского собора, главным из которых был догмат о Божественности Иисуса. Одновременно был издан приказ сжечь все книги и Евангелия, которые противоречили этому постановлению. Кому это было нужно?

Откройте библию, протрите глаза от мути и читайте буквально, ибо правда в точности букв. Начало творения – самое главное в библии. Бог сотворил небо и землю. Потом создаёт светила и прочее. На шестой день сотворил Человека: мужчину и женщину! Ещё раз читайте: Человек = мужчина + женщина. И почил от дел своих, которые творил и созидал. Дальше идёт благословение. Плодитесь – пища, растительность, всё, что именуемо Природой, создано. При Роде есть всё! Владей и распоряжайся, Человек! И почил от дел своих… А что уже во второй главе? Появляется новое действующее лицо – Господь бог. Он не является творцом, он создатель. Господь в раю создаёт «своего» человека. Из праха земного! А ведь Человек сотворён по образу и подобию… Разве Бог - прах земной? Из ребра Адама клонируется Ева. И оба были наги . Нет там слова голы. Если б голы, было бы написано нагие. Читайте буквально, ибо написана ПРАВДА: наги – это разумные рептилии . И от Господа нет благословения. Только запрет. Адам и Ева в «гражданском» браке! Дальше Каин и Авель - первая «гражданская», в буквальном смысле братоубийственная война. А какова «родословная» якобы Христа? Еврей Иосиф к рождению Христа имеет такое же отношение, как я, чеченец, к рождению сразу шестерых близнецов одной из африканских женщин. Исаак родил Иакова... и так далее. Мужик мужика! И тут правда. Разумные рептилии так и размножаются, у них фактически нет пола, они то и другое разом. Сегодняшняя толерантность по отношению к полам – смерть для человечества. Это они так размножаются, а нам нужно соединить половинки, чтобы получилось сочастие – новый человек. Да и секс – не бесполый, не бесплодный процесс, как бы ни извращались европейцы. В том же французском языке «секс» - это «пол»!

В Европе сохранились гравюры шестнадцатого века, на одной из которых Господь Саваоф даёт наставления Адаму и Еве. А на втором плане – много прекрасно сложенных мужчин и женщин, которые не наги, а голые. Смотреть на них приятно, поскольку в пропорциях тела чувствуется гармония. Иное дело – Адам и Ева… И есть гравюра того же века, на которой первая жена Адама - Лилит - ещё с хвостом рептилии.

Не говорю, что иудеи, а уж тем более просто евреи – рептилии. Просто они несут нечеловеческую идеологию в интересах негуманоидной цивилизации, которая освобождает планету от того, сотворённого по образу и подобию, Человека.

Читая труды нашего современника Владимира Говорова, доказавшего, что Русский язык – язык космический, язык всех наук, что Бог математически всегда Большее, выскажу «еретическую» мысль. Бог – это не имя, а функция, потому и непостижим до конца умом человеческим… Господь – тоже функция! И познать её можно без труда: посмотрите на господ в прошлом и настоящем. Мендель-Медведев, Абрамович, Дерипаска, Чуба й с и далее по списку…

Господь и Бог не смешиваются! Если славим Господа, хулим Бога. Имя Господа -Иегова. Это не Чернобог, которого на Руси чтили, убирающий то, что отслужило, отмерло. Это Сатана: насилующий, убивающий то, что должно жить, развиваться по Божественной функции, по плану Творца. Саваоф, Иблис, Шайтан и так далее… Имён среди народов у него много. Он организовал собственный эгрегор, свою банду и всех грабит. Пасха его слуг – это когда Господь руками и ножами евреев поразил всех: от человека до скота. А у славян – это праздник Возрождения, нового творения в Природе.

Атака убийц Рода Человеческого на финише противостояния настолько стремительна, что это видно даже в речах президента России. Совсем недавно Путин, вынужденный «заниматься гомосексуализмом» на европейской трибуне, говорил, что ЭТО для России неприемлемо, у нас другой народ. Ссылаясь на Кавказ, Владимир Владимирович прямо заявлял, что там при насаждении такой «толерантности» люди возьмутся за оружие. А сегодня он уже оправдывается: у нас, мол, ко всем относятся с уважением. «Только детей не трогайте». Приехали!

Спросите сегодняшнюю «элиту» якобы русского народа, этих телеведущих, певцов, артистов, режиссёров, политиков и прочих, получающих из рук президента ордена за Заслуги перед Отечеством разных степеней, что такое минет – ответят чётко и ясно. Некторые даже продемонстрировать могут. А спросите, что значит слово «Москва», что означает столица этого Отечества, за заслуги перед которым их награждают - наплетут всякого, кроме того, что открыто в «Декодере».

В Коране о таких сказано чётко и ясно: Эти хуже скотов.

Русский генерал Константин Петров не только в личных беседах со мной, но и на публику говорил, что «чеченской» войны можно было избежать. Он и его соратники предлагали издать Коран на русском и чеченском языках и дать его в каждую чеченскую семью. Тогда народ Кавказа мог сам прогнать Дудаева. А я сегодня сомневаюсь ещё больше, чем тогда. Да, согласно Корану, убийство даже одного Человека по степени тяжести греха равносильно убийству всего человечества. Но, подчёркиваю, – нельзя убивать Человека, а не то существо, которое хуже скота! Когда во время войны американцы приехали в Чечню, надеясь закрепиться, Дудаев их крепко огорчил. Он сказал, что чеченцы с Россией воюют в пять раз дольше, чем существует Америка. Кто ты такой, американец, чтобы советы давать? Да я лучше или погибну от россиян или соединюсь с ними, чем буду слушать твои советы.

Для генерала Советской Армии Дудаева, ведающего Коран, американцы и те, кто хуже скотов, но назвались россиянами, захватили власть в России – едино. Однако он был готов соединиться с «россиянами», поскольку где-то в глубине собственной генетики чувствовал, что там былое единство, там украденный родной дом. Умножьте возраст США на пять и получите время, когда религиями порвали некогда единый народ, увели партиями, по частям из дома родного в чужеземные дебри, где кроме гибели не найдёшь ничего. Погиб и генерал-чеченец, и несколько русских генералов, и тысячи здоровых русских и чеченских ребят. А у кого гешефт?!

В самом конце девятнадцатого века князь Голицын предупредил Александра II, что в случае непринятия предложенной им антиееврейской реформы в России быстро пойдет процесс «оевреивания» Империи и русского народа. «Оевреивание России означает то, что евреи будут, безусловно, хозяйничать в государстве. Самые высокие и влиятельные места будут занимать евреи. Из евреев будет состоять большая часть и самая интеллигентная часть чиновничества. Вся торговля, кредит, банки, промышленные предприятия всех видов, все железные дороги, большинство всех недвижимостей и ценностей постепенно и так сказать втихомолку и незаметно перейдут в их руки». Сегодня мы уже на пороге второго десятилетия двадцать первого века. И что видим? Если не открыть глаза, откройте холодильник! Но самое страшное – то, что пощупать невозможно. Голицын предупреждал, что евреи не только будут абсолютными тиранами в экономической жизни страны, не только будут держать в своих руках народную рабочую силу, но будут влиять и в мире духа. Они будут монопольно распоряжаться печатью, будут усиливать национальное обезличивание и унижать национальное достоинство русского народа. (Добавлю здесь и телевидение, которого во времена Голицына ещё не было). Они будут нагло растаптывать все национальные ценности русского народа. И, как написал не тот Державин, поэт, который был единомышленником Голицына, а наш современник, публицист Державин, тёзка и единомышленник славного однофамильца : «Самое страшное, что в результате этого еврейского воздействия в русском народе «появится апатия» к борьбе за своё выживание и развитие. Евреи развратят, разложат Русский Дух. И такому народу уже станет всё равно, кто им управляет. Русский народ, оставленный и преданный своим правительством, деградирует, перестанет осознавать себя русским народом и погибнет как народ. Русский народ станет просто денационализированной массой работников, управляемых евреями.

Разве не провидцем оказался князь, словно в воду смотревший? Скажите, что сейчас в России не так? Вся Европа бурлит. В Штатах народ стал бунтовать. И лишь в России покорность, как на скотобойне».

В том и беда, что на эту скотобойню так же, как в своё время евреев, в качестве резак вывели так называемых исламских фундаменталистов. Это бойцы без страха и упрёка. Они не боятся смерти и пойдут до конца. Добьют и евреев, которые для заказчиков сатанинского проекта уже материал отработанный.

Где же выход? Там же, где и вход. Простой пример не из Торы, которая оказалась в основе изолганной истории, а из подлинной жизни, до сих пор дымящийся и кровоточащий. На сайте «Русская весна», (не том, вторичном, который остался, а первом, настоящем, который закрыт, где мы выступали плечом к плечу с Алексеем Мозговым), боец-ополченец рассказал, как попал в окоп, где шестеро «укров». При артиллерийском обстреле прыгал-прыгал и угодил к врагу. А лицо закоптевшее, в грязи… Что делать против шестерых «антитеррористов»? Заорал:

- Аллах Акбар!

И шестеро носителей мовы, душителей русского языка, вооружённые до зубов, вылетели из окопа, как от снаряда, удирали от русского ополченца, как зайцы.

Россия, осатаневшая только в «элите», в народе сохранила-таки функцию от Бога. Но где Его имя? «Русский декодер» открыл то, что тщательно скрывают. На воинском шлеме РУССКОГО Царя Алексея Михайловича РУССКИМ мастером Григорием Вяткиным написано: "Нет Бога, кроме Аллаха". Александр Невский и Иван Грозный носили шлемы с арабскими надписями. Сабли с арабскими надписями носили известные герои русской истории Минин и Пожарский…

Чего делить? Противоречие, раздор лишь в головах. Гешефт был у тех, кто хуже скотов, но мусульманам он не нужен. Гешефтмахерам конец. Есть нам что противопоставить как Западу, так и «исламскому терроризму». Если поставим в России на место тех, кто хуже скотов… И тут беда – им даже в хлеву не место! Если прогоним, то у бойцов-исламистов на Руси пропадёт цель. Да и сами духовные лидеры мусульман разберутся с нашей помощью, кто ислам исповедует, а кто и грабит, убивает, прикрываясь исламом. Этот сам хуже скота.

Дело у нас есть, настоящее, общее – жить надо! Найдём общий язык – спасём и евреев. Пусть отработают свой грех!

Эдуард Наипов,

представитель Общины

коренных народов Великой Руси,

член постоянно действующего Президиума

Владимирского Народного Съезда