Ценность единства

Источник: iz.ru

Историк Владимир Рудаков — о том, как российское государство преодолевает смуту из века в век.



Что мы празднуем в День народного единства? Если отвечать коротко — преодоление русской смуты. Причем не только Смутного времени начала XVII века, но всех прочих смут и сумятиц, не раз ставивших Россию на грань выживания. Смысл этого праздника — в понимании того, что смутные времена должны остаться в прошлом и что только единство народа способно защитить от их повторения.

История России многократно доказывала: уберечь страну от очередного смутного лихолетья — не самое простое дело. Ведь подлинное народное единство — отнюдь не казарменное единомыслие. Гораздо надежнее, когда людей разных воззрений, наций и вер объединяет ощущение Родины. Когда для всех, независимо от идеологических и эстетических предпочтений, суверенитет, порядок, сильное и справедливое государство, развитие и безопасность своей страны предпочтительнее политических распрей, гиблого болота анархии и пляски под чужую дудку. Увы, не всегда эти ценности осознаются как базовые, и не все готовы их воспринимать в качестве безусловных констант. Между тем каждый раз, когда эти ценности девальвировались, в стране наступала смута…

По Владимиру Далю, смута — это «общее неповиновение, раздор меж народом и властью». Это своего рода социальная эпидемия, лишающая чувства самосохранения и отдельных индивидуумов, и общество в целом. В самом начале XVII века в России признаки этой болезни были налицо. В итоге — десятилетний период гражданской войны, в которой, как во всякой гражданской войне, практически не осталось «чистеньких». Запачкались все: и «слуги государевы», присягавшая то одному, то другому «государю», и простой народ — посадские люди и крестьяне, которые, перекрестившись, взялись за кистень. Упадок морали (а в годы любой смуты понятия чести и совести, как правило, становятся весьма и весьма расплывчатыми), кризис системы управления, начавшаяся иностранная интервенция — все эти несчастья поставили страну на грань гибели.

Сохранит ли страна суверенитет, сбережет ли Московское царство православную веру — вот вопросы, которые стояли тогда на повестке дня. Независимость, вера отцов, мораль, долг, право — именно эти ценности оказались той спасительной соломинкой, при помощи которой русский народ смог найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации раскола и всеобщего противостояния.

Собственно, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, мы отмечаем именно это — коренной перелом в череде катастрофических событий тех лет. Кстати сказать, традицию почитания этого церковного праздника как символического рубежа в преодолении Смуты завел ещё царь Алексей Михайлович. Произошло это в середине XVII века, и в этом смысле наш «самый новый» праздник не так уж и нов…

Вполне возможно, уже тогда — в эпоху «второго Романова» — многим казалось, что преодоление Смуты стало прочной составляющей нашего национального опыта. Так думали лучшие умы нашего Отечества и в более поздние эпохи. Однако, как оказалось, урок не был усвоен.

В ноябре 1916-го рефрен «Что это, глупость или измена?», прозвучавший в стенах тогдашней Государственной думы, эхом отозвался по всей стране. Знаменитая речь лидера самой прогрессивной, как казалось на тот момент, кадетской партии — Павла Милюкова, поставившего под сомнение не только эффективность, но и легитимность действовавшей в то время власти, оказалась отправной точкой нового раскола. Итогом стала самая настоящая революция, которая всего за один год камня на камне не оставила сначала от ненавистного многими прогрессивно мыслящими людьми государства, затем — от самого «просвещенного общества», а потом и от всего российского социума, который был ввергнут в пучину гражданской войны.

Пришедшие к власти в ноябре 1917-го большевики ликвидировали не только ненавистное им государство, они отменили старое право и отжившую, по их мнению, мораль, отняли и поделили имущество «эксплуататорских классов», распустили армию, отменили веру. Однако в результате они остались ни с чем: перед угрозой потери власти им пришлось заново создавать государство, строить новую армию, вводить новую экономическую политику, формировать новую веру, в которой вождь партии одновременно был и главным божеством. А потом оказалось, что и этого мало. И что новое государство не устоит, если не будет развиваться, догоняя ушедших далеко вперед «западных партнеров», готовых при каждом удобном случае проглотить страну. Причем вне зависимости от того, какой политический режим в данный момент осуществляет ее руководство.

Закономерным итогом этого невероятного по напряжению сил и принесенным жертвам перезапуска огромной страны, этого изнуряющего бега наперегонки, сопровождавшегося неизбежным возвращением ощущения Родины и чувства непрерывности её истории, стала Великая Победа 1945-го. Победа, которая в каком-то смысле знаменовала собой выход из очередной русской смуты. И так уж, видимо, было угодно судьбе, чтобы знаменитый парад на Красной площади, с которого солдаты и офицеры Красной армии шли защищать Москву, состоялся не когда-нибудь, а 7 ноября 1941 года — в день празднования годовщины революции. А ведь именно с этого парада и начались наши победы…

Впрочем, «красная смута» была не последней. В самом конце XX века наша страна вновь провалилась в вязкое болото смутного времени. На новом витке истории всё повторилось: безвластие и разгул «лихих людей», безответственные метания элиты и ее бесплодные надежды на помощь извне. Не будет преувеличением сказать: наша страна до сих пор преодолевает последствия той смуты…

Как мне кажется, смысл этого праздника, установленного в самом начале выхода из пике 1990-х, — как раз в понимании того, что смутные времена наконец-то должны остаться в прошлом. Что пора уже научиться договариваться и действовать сообща в интересах страны. И что только наше единство способно защитить Россию от повторения смутного лихолетья. Ведь сказано же в Евангелии от Матфея: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Автор — главный редактор журнала «Историк»

Источник: nstarikov.ru