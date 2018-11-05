Американских военных учат русскому языку в Даугавпилсе
13:21. 5 ноября 2018 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По наводке читателей.
Курсантов академии Вест-Пойнт обучают русскому языку в Даугавпилсе.
Американские военные и курсанты академии в Вест-Пойнте приезжают в Даугавпилс изучать русский язык, сообщает «Sputnik Латвия». Как известно, это наиболее русскоязычный город в Латвии, поэтому здесь самая подходящая в ЕС среда для изучения русского.
«Даугавпилсский университет с 2014 года реализует программу „Изучай русский язык в Европейском Союзе“, и большая часть студентов, которые приезжают по ней в Латвию — американцы», — рассказала доцент кафедры русистики и славистики Инна Дворецкая в эфире «Латвийского Радио». По ее словам, иностранные студенты, которые приезжают в Латвию изучать русский язык, могут выбрать курс длительностью от четырех недель до года. Все зависит от того, из какого университета приехал студент, чем занимался раньше. В основном они едут из США. «Люди приезжают с разной степенью знания русского языка и разным жизненным опытом. Разного возраста и с широким кругом интересов. Обычно это не филологи, так как в американских университетах гибкая модульная система, и они могут выбирать из широкого круга предложений», — рассказала Дворецкая.
Только на текущий семестр в Даугавпилсский университет приехали около 40 человек (в это число не входят те, кто приехал на месячный курс). Сколько всего иностранных студентов изучали русский язык по программе Даугавпилсского университета, в вузе сказать затрудняются. Среди тех, кто приезжает в Латвию изучать русский, много американских военных, которые раньше занимались по программам в России или на Украине. После того, как возникла напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, а на Украине случился Майдан, американцы в спешном порядке вынуждены были искать замену российским и украинским вузам.
Преподаватель в военной академии в Вест-Пойнте, военный переводчик Мэтт Элот рассказал, что в его обязанности входит поиск вариантов программ для изучения русского языка курсантами.
«Как вариант, был предложен Даугавпилс. Однако успешно работали программы в Воронеже, Киеве и Одессе. Но осенью 2013 года американское командование в Европе решило прекратить обучение в России. Всех перебросили на Украину — а там в ноябре происходит Майдан… Нам пришлось в срочном порядке вытаскивать наших курсантов c Украины», — рассказал Элот. По его словам, то, что у него уже были связи с программой в Даугавпилсе, в итоге сыграло ключевую роль.
«Их надо было куда-то отправлять, но поскольку у меня уже были нужные связи, то мы решили строить до конца такую программу здесь, в Даугавпилсе», — сказал Элот.
Сам он тоже продолжает изучать русский язык, в который «влюбился еще в военной языковой школе», — для диссертации. Прибывают в Даугавпилс и преподаватели русского языка из Америки. Одна из студенток, Джил Рис, которой уже 55 лет, приезжает в Латвию уже третий раз. Она надеется получить дома хорошую работу, но для этого ей необходимо улучшить свое знание языка. По словам Рис, язык она изучает с колледжа. Выбор именно на русский пал после того, как она в конце 70-х побывала в специальном лагере, где дети могли улучшать навыки изучаемого языка. Туда, будучи школьницей, она приехала с французским языком, но на нее произвел большое впечатление директор «русского» лагеря.
«Директор переодевался в Ленина. Он бегал по всему лагерю и кричал разные лозунги: „Да, здравствует коммунистическая партия“. В руках у него была копия газеты „Правда“. Я думаю, что это такое? Алфавит непонятный. Некоторые буквы я понимала, некоторые выглядели, как номера. К примеру Ы, я думала, что это 61», — вспоминает Рис. В итоге она сменила французский на русский, и этот язык стал ее профессией. Все иностранные студенты оплачивают учебу в Даугавпилсе. Таким образом, программа для вуза оказалась успешной и прибыльной. Программа, по которой приезжают иностранцы, называется Learn Russian in the European Union («Изучай русский язык в Европейском Союзе»), сообщает портал tvnet.lv. Программу осуществляет учебный центр «LatInSoft» и Кафедра русистики и славистики Даугавпилсского университета. «Соль программы в том, что студенты остаются в пространстве Евросоюза, изучают язык в самом русском городе Латвии и ЕС, они живут в русскоязычных семьях и ежедневно общаются с жителями многонационального города, получая великолепную языковую практику», — говорит заведующая кафедрой, профессор Анна Станкевич.
По ее словам, еще один, не менее важный, а чаще определяющий фактор — это безопасность, отсутствие террористической угрозы и «горячих точек». «Здесь говорят на русском языке, максимально приближенным к русскому языку в России, чего нельзя сказать об Украине или Белоруссии», — отмечает завкафедрой. В 2016 году в ДУ по программе обучались 240 человек из США, Канады, Швейцарии, Словакии, Италии, Великобритании, Турции и т. д. В 2017 году их оказалось уже более 300. Студенты не привязаны к классическому учебному году — с сентября по июнь, учеба продолжается и летом. Все зависит от того, какие учебные дисциплины студент выбирает, учится ли он вместе с местными студентами или предпочитает индивидуальную программу, то есть один на один с преподавателем.
Бывает, иностранный студент приезжает всего на несколько недель, бывает, что на несколько месяцев или на полноценный учебный год — в таком случае он зачисляется в университет и в итоге получает соответствующий документ о том, что слушал лекции и сдавал экзамены. «Каждый случай индивидуален. Например, у нас были студенты, которые собирались работать в пенитенциаарной системе, и поэтому они просили спецкурс по ненормативной лексике, потому что в тюрьмах много русскоязычных. Один молодой человек работал в береговой охране Аляски, ему нужен был „юридический“ русский язык». Другим был нужен активный словарь химика, третьим специальная биологическая лексика", — рассказывает Анна Станкевич.
Жилье для студентов выбираются по специальному каталогу — если та или иная русскоязычная семья готова принять у себя иностранного гостя, то она предоставляет ему отдельную комнату и питание. Семья получает за это «зарплату», студенты тоже платят вузу и учебному центру за обучение. В основном, иностранные студенты приезжают в Даугавпилс, получив какой-либо грант (стипендию). «Эта программа выгодна во всех отношениях — заняты преподаватели, материально поддерживаются местные семьи, кроме того, студенты ходят по магазинам, посещают культурные бъекты, оставляя свои средства здесь, у нас», — говорит Анна Станкевич, добавляя, что Даугавпилс уже очень хорошо известен в учебной среде Европы и США.
По ее словам, был один забавный случай: один аспирант из Кембриджского университета узнал о Даугавпилсе из вышедшего в начале 2016 года псевдодокументального фильма ВВС «Третья мировая: В командном пункте», который его весьма развеселил. «Загуглив» Даугавпилс, он вышел на программу «Learn Russian in the European Union» и вскоре приехал. Tvnnet.lv пообщался с учащимся военного вуза в Вирджинии Майлзом, приехавшим в Даугавпилс постигать русский. В Даугавпилсе он провел четыре месяца, за это время обзавелся, по его словам, множеством друзей, среди которых и студенты, и семья, в которой он живет. Он находится в отличной физической форме, и на вопрос, какие места в городе ему больше всего полюбились, отвечает: «Бассейн». Майлз хочет стать пилотом, это зависит от того, насколько успешно он сдаст очень сложные экзамены по физической подготовке.
Русский он немного учил еще в школе, потом в университете. «Язык безумно сложный, особенно буквы Ы и Щ», — отмечает он. В первое время на улицах Даугавпилса Майлза удивляло угрюмое выражение лица большинства прохожих: «Люди как будто все в себе», — говорит он. С семьей, которая его принимала, американец отмечал Пасху и другие праздники, в числе которых был и День победы. То количество людей, которое праздновало этот день, на Майлза произвело сильное впечатление. Он признается в вечной любви к таким блюдам, как борщ и оладьи.
«Все студенты, которые приезжают к нам из-за рубежа, очень мотивированы, они сразу устанавливают для себя высокую планку и достигают ее. Также они очень дисциплинированны — не только не пропускают лекции, но и не опаздывают на занятия, к тому же старательно выполняют домашние задания. Нашим студентам есть чему у них поучиться», — говорит преподаватель, доцент Елена Браковская, которая также отмечает искреннюю доброжелательность своих воспитанников. Майлз, в свою очередь, благодарит своих преподавателей за терпение и очень высокий уровень подготовки, а также за продуманную организацию курса обучения.
http://www.gorod.lv/novosti/298693-amerikanskih-voennyh-otpravlyaut-uchit-russkii-yazyk-v-daugavpils#ixzz5VyNG0VsK – цинк
Стоит помнить, что в Латвии развернута американская инфраструктура для осуществления киберопераций и информационно-психологической войны против России.
С учетом расширения финансирования программ направленных на влияние на российское информационное пространство и общественное мнение, можно ожидать дальнейшей актуализации изучения русского языка американскими военными и специалистами, так как после завершения прошлой Холодной войны, штат "специалистов по России" был существенно сокращен.
PS. На заглавном фото – солдаты 2-го кавалерийского полка в Даугавпилсе.
Источник: colonelcassad.livejournal.com