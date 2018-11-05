Главная » Невероятное в мире

Американских военных учат русскому языку в Даугавпилсе

13:21. 5 ноября 2018 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:


По наводке читателей.
Курсантов академии Вест-Пойнт обучают русскому языку в Даугавпилсе.

Американские военные и курсанты академии в Вест-Пойнте приезжают в Даугавпилс изучать русский язык, сообщает «Sputnik Латвия». Как известно, это наиболее русскоязычный город в Латвии, поэтому здесь самая подходящая в ЕС среда для изучения русского.

«Даугавпилсский университет с 2014 года реализует программу „Изучай русский язык в Европейском Союзе“, и большая часть студентов, которые приезжают по ней в Латвию — американцы», — рассказала доцент кафедры русистики и славистики Инна Дворецкая в эфире «Латвийского Радио». По ее словам, иностранные студенты, которые приезжают в Латвию изучать русский язык, могут выбрать курс длительностью от четырех недель до года. Все зависит от того, из какого университета приехал студент, чем занимался раньше. В основном они едут из США. «Люди приезжают с разной степенью знания русского языка и разным жизненным опытом. Разного возраста и с широким кругом интересов. Обычно это не филологи, так как в американских университетах гибкая модульная система, и они могут выбирать из широкого круга предложений», — рассказала Дворецкая.

Только на текущий семестр в Даугавпилсский университет приехали около 40 человек (в это число не входят те, кто приехал на месячный курс). Сколько всего иностранных студентов изучали русский язык по программе Даугавпилсского университета, в вузе сказать затрудняются. Среди тех, кто приезжает в Латвию изучать русский, много американских военных, которые раньше занимались по программам в России или на Украине. После того, как возникла напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, а на Украине случился Майдан, американцы в спешном порядке вынуждены были искать замену российским и украинским вузам.

Преподаватель в военной академии в Вест-Пойнте, военный переводчик Мэтт Элот рассказал, что в его обязанности входит поиск вариантов программ для изучения русского языка курсантами.
«Как вариант, был предложен Даугавпилс. Однако успешно работали программы в Воронеже, Киеве и Одессе. Но осенью 2013 года американское командование в Европе решило прекратить обучение в России. Всех перебросили на Украину — а там в ноябре происходит Майдан… Нам пришлось в срочном порядке вытаскивать наших курсантов c Украины», — рассказал Элот. По его словам, то, что у него уже были связи с программой в Даугавпилсе, в итоге сыграло ключевую роль.
«Их надо было куда-то отправлять, но поскольку у меня уже были нужные связи, то мы решили строить до конца такую программу здесь, в Даугавпилсе», — сказал Элот.

Сам он тоже продолжает изучать русский язык, в который «влюбился еще в военной языковой школе», — для диссертации. Прибывают в Даугавпилс и преподаватели русского языка из Америки. Одна из студенток, Джил Рис, которой уже 55 лет, приезжает в Латвию уже третий раз. Она надеется получить дома хорошую работу, но для этого ей необходимо улучшить свое знание языка. По словам Рис, язык она изучает с колледжа. Выбор именно на русский пал после того, как она в конце 70-х побывала в специальном лагере, где дети могли улучшать навыки изучаемого языка. Туда, будучи школьницей, она приехала с французским языком, но на нее произвел большое впечатление директор «русского» лагеря.

«Директор переодевался в Ленина. Он бегал по всему лагерю и кричал разные лозунги: „Да, здравствует коммунистическая партия“. В руках у него была копия газеты „Правда“. Я думаю, что это такое? Алфавит непонятный. Некоторые буквы я понимала, некоторые выглядели, как номера. К примеру Ы, я думала, что это 61», — вспоминает Рис. В итоге она сменила французский на русский, и этот язык стал ее профессией. Все иностранные студенты оплачивают учебу в Даугавпилсе. Таким образом, программа для вуза оказалась успешной и прибыльной. Программа, по которой приезжают иностранцы, называется Learn Russian in the European Union («Изучай русский язык в Европейском Союзе»), сообщает портал tvnet.lv. Программу осуществляет учебный центр «LatInSoft» и Кафедра русистики и славистики Даугавпилсского университета. «Соль программы в том, что студенты остаются в пространстве Евросоюза, изучают язык в самом русском городе Латвии и ЕС, они живут в русскоязычных семьях и ежедневно общаются с жителями многонационального города, получая великолепную языковую практику», — говорит заведующая кафедрой, профессор Анна Станкевич.

По ее словам, еще один, не менее важный, а чаще определяющий фактор — это безопасность, отсутствие террористической угрозы и «горячих точек». «Здесь говорят на русском языке, максимально приближенным к русскому языку в России, чего нельзя сказать об Украине или Белоруссии», — отмечает завкафедрой. В 2016 году в ДУ по программе обучались 240 человек из США, Канады, Швейцарии, Словакии, Италии, Великобритании, Турции и т. д. В 2017 году их оказалось уже более 300. Студенты не привязаны к классическому учебному году — с сентября по июнь, учеба продолжается и летом. Все зависит от того, какие учебные дисциплины студент выбирает, учится ли он вместе с местными студентами или предпочитает индивидуальную программу, то есть один на один с преподавателем.

Бывает, иностранный студент приезжает всего на несколько недель, бывает, что на несколько месяцев или на полноценный учебный год — в таком случае он зачисляется в университет и в итоге получает соответствующий документ о том, что слушал лекции и сдавал экзамены. «Каждый случай индивидуален. Например, у нас были студенты, которые собирались работать в пенитенциаарной системе, и поэтому они просили спецкурс по ненормативной лексике, потому что в тюрьмах много русскоязычных. Один молодой человек работал в береговой охране Аляски, ему нужен был „юридический“ русский язык». Другим был нужен активный словарь химика, третьим специальная биологическая лексика", — рассказывает Анна Станкевич.

Жилье для студентов выбираются по специальному каталогу — если та или иная русскоязычная семья готова принять у себя иностранного гостя, то она предоставляет ему отдельную комнату и питание. Семья получает за это «зарплату», студенты тоже платят вузу и учебному центру за обучение. В основном, иностранные студенты приезжают в Даугавпилс, получив какой-либо грант (стипендию). «Эта программа выгодна во всех отношениях — заняты преподаватели, материально поддерживаются местные семьи, кроме того, студенты ходят по магазинам, посещают культурные бъекты, оставляя свои средства здесь, у нас», — говорит Анна Станкевич, добавляя, что Даугавпилс уже очень хорошо известен в учебной среде Европы и США.

По ее словам, был один забавный случай: один аспирант из Кембриджского университета узнал о Даугавпилсе из вышедшего в начале 2016 года псевдодокументального фильма ВВС «Третья мировая: В командном пункте», который его весьма развеселил. «Загуглив» Даугавпилс, он вышел на программу «Learn Russian in the European Union» и вскоре приехал. Tvnnet.lv пообщался с учащимся военного вуза в Вирджинии Майлзом, приехавшим в Даугавпилс постигать русский. В Даугавпилсе он провел четыре месяца, за это время обзавелся, по его словам, множеством друзей, среди которых и студенты, и семья, в которой он живет. Он находится в отличной физической форме, и на вопрос, какие места в городе ему больше всего полюбились, отвечает: «Бассейн». Майлз хочет стать пилотом, это зависит от того, насколько успешно он сдаст очень сложные экзамены по физической подготовке.

Русский он немного учил еще в школе, потом в университете. «Язык безумно сложный, особенно буквы Ы и Щ», — отмечает он. В первое время на улицах Даугавпилса Майлза удивляло угрюмое выражение лица большинства прохожих: «Люди как будто все в себе», — говорит он. С семьей, которая его принимала, американец отмечал Пасху и другие праздники, в числе которых был и День победы. То количество людей, которое праздновало этот день, на Майлза произвело сильное впечатление. Он признается в вечной любви к таким блюдам, как борщ и оладьи.

«Все студенты, которые приезжают к нам из-за рубежа, очень мотивированы, они сразу устанавливают для себя высокую планку и достигают ее. Также они очень дисциплинированны — не только не пропускают лекции, но и не опаздывают на занятия, к тому же старательно выполняют домашние задания. Нашим студентам есть чему у них поучиться», — говорит преподаватель, доцент Елена Браковская, которая также отмечает искреннюю доброжелательность своих воспитанников. Майлз, в свою очередь, благодарит своих преподавателей за терпение и очень высокий уровень подготовки, а также за продуманную организацию курса обучения.

http://www.gorod.lv/novosti/298693-amerikanskih-voennyh-otpravlyaut-uchit-russkii-yazyk-v-daugavpils#ixzz5VyNG0VsK – цинк

Стоит помнить, что в Латвии развернута американская инфраструктура для осуществления киберопераций и информационно-психологической войны против России.
С учетом расширения финансирования программ направленных на влияние на российское информационное пространство и общественное мнение, можно ожидать дальнейшей актуализации изучения русского языка американскими военными и специалистами, так как после завершения прошлой Холодной войны, штат "специалистов по России" был существенно сокращен.

PS. На заглавном фото – солдаты 2-го кавалерийского полка в Даугавпилсе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армия сша, даугавпилс, Латвия, прибалтика, русский язык, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем республики бывшего СССР отрезают себе русский язык
... в ней «американский уголок». Американский флаг во всю... огромный, таджики учат русский уже в России...военных и пограничников. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Ксения ДМИТРЯН, историк, социолог: — По-русски...борьбу за статус русского языка, русского образования практически ...
Русский язык нашей борьбы или последняя точка в вопросе
...русскому языку, Института Русского языка (?!). В XVIII-XIX вв. главными специалистами пор русскому языку, русской истории и русской... «академики» учат. А мы... вашего пятого?) военно-транспортный самолет сбрасывает...докладывает что американский самолет заправщик ......
"Русский" — это особая генетика, производными которой являются "русский язык" и другие таланты русского народа
...Стена плача". Иудеи сегодня учат нас через СМИ (...Америки бросили вызов еврейской американской элите": Источник. Исходя... образование, культура, этика, военная реформа и т.д. ... уничтожали русскую культуру и русский язык. Качество культуры русской речи ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...не умеют и не учатся связно говорить и ... совсем плохо говорящих на русском языке, находятся  местные дети, ....Путин военную силу не применил, военную помощь русским и украинцам...подозрительности  мире связаны с американским  глобальным  господством». Когда...
Роман Ключник: Подавление Русского народа способом резкого снижения уровня образования – дебилизации его
... что во время военных конфликтов нельзя подсказывать ... связанны с Западом: с американскими корпорациями и университетами, - ...предметы, получившие статус необязательных: русский язык, литература, математика, алгебра,...элитные зарубежные школы, учатся в России в...
Миссия Русских в России и Мире
...Ветхого завета. Знание древних языков ограничивалось латынью, греческим и...народом под водительством своего Русского царя Световита мигрировать через...знают истории и не учатся на ней. Некоторые ...же! Да об этом американских военных предупреждают уже два года. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>