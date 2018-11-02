Лидер Кубы приехал в Москву
14:14. 2 ноября 2018 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Москву с официальным визитом прибыл новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель.
Визит проходит на фоне ухудшающихся отношений Кубы и США – Белый Дом записал Кубу в "тройку тирании" (наряду с Никарагуа и Венесуэлой) и вводит новые санкции против нее. Как не трудно догадаться – чем сильнее страна упирается перед диктатом Вашингтона, тем она ближе к "тирании". А кто услужливо лижет хозяйский сапог, тот демократ и свободный человек.
С российской же стороны наоборот наблюдается стремление к укреплению отношений с Кубой. Гаване будет предоставлен кредит в 50 млн. долларов на закупку старого советского/российского оружия https://colonelcassad.livejournal.com/4545341.html, плюс после анонса выхода США из договора по РСМД, актуализировалась тема постоянного российского военного присутствия на Кубе. Как заявил на днях генерал Шаманов, этот вариант уже обдумывается и обсуждается. В первую очередь это касается возобновления работы (после необходимой модернизации) объекта в Лурдесе.
Чем сильнее США будут давить на Кубу, тем больше будет мотивации у Гаваны искать помощь на стороне, а сценарий военного присутствия России на острове Свободы для Кубы вполне знаком.
Другой вопрос, будет ли Россия сейчас форсировать подобный вариант или ограничится предварительными договоренностями на случай дальнейшего ухудшения отношений с США, когда потребуется развернуть военную инфраструктуру поближе к американским границам.С учетом того, что еще предстоят переговоры по РСМД, а далее и по СНВ-3, сценарий военного присутствия на Кубе можно отнести к среднесрочно-долгосрочной перспективе.
Стоит также отметить, что Россия активно поддерживала принятие очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с требованием прекратить торговую блокаду Кубы.
По итогам голосования – за резолюцию высказалось 189 страны. Против – США и Израиль. Как заявила Хейли в СБ ООН, США не бояться оказаться в изоляции в ООН или где-либо еще.
Вон оно до чего дошло – сначала речь шла о том, чтобы изолировать Россию в ООН, а теперь уже США заявляют, что не боятся изоляции, в которой оказались.
Источник: colonelcassad.livejournal.com